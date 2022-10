Gabriele Schwarz kittet kunstvoll zerbrochenes Porzellan

Warum Kleber keine Lösung ist und man die Bruchstücke nicht in eine Tüte packen sollte

Wertheim 17.10.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Suchbild: Wo ist der Teller repariert? Kintsugi: Den Makel eiegens betonen. Gabriele Schwarz in ihrem Wertheimer "Porzellan-Labor". Feine Klebestreifen fixieren die Bruchkanten.

Mit einer Meisterausbildung als Zahntechnikerin hat Schwarz da schon vor rund 40 Jahren beste Grundlagen gelegt - klar war ihr das selbst aber lange nicht. Ihr persönlicher Porzellanweg hat 1993 beim Maler Felix Scherf in Lauscha begonnen. Schwarz malt seither mit sicherem Strich zarteste Blüten und schönste Girlanden. Scherf hatte damals gesagt: "Wenn mal was zu Bruch geht, dann ist das ja weiter kein Problem: Ihr als Zahntechniker könnt das schon". "Es hat mich nicht mehr losgelassen", sagt Schwarz.

2012 hat sie den Meißner Porzellanrestaurator Stefan Drescher besucht und dort festgestellt, dass Restaurierung ein schönes Handwerk ist, zu dem sie zwar die ruhige Hand und das geübte Auge mitbringt: "Aber Ahnung vom Restaurieren, hatte ich absolut keine". Tongut, Tonzeug, Porzellan porös, gesintert ? eine ganze Menge Fachbegriffe folgen untermalt von einem Katalog meisterlich geretteter Stücke. Dem Laien wird schon beim Zuhören klar, dass "leicht" und "einfach" keine Vokabeln sind, die bei der Rettung gesprungenen Porzellans oder Scherbens vorkommen. Es ist vielmehr filigranstes Handwerk, bei dem es fast ausschließlich um die klitzekleinen Details geht. Die beste Reparatur ist die, die man hinterher gar nicht mehr wahrnimmt.

Schwarz zeigt es an einem zerbrochenen Teller. Feine Klebebänder überbrücken Bruchkanten, in einem Döschen liegen Bruchstücke von ein bis zwei Millimetern Größe und in einem anderen Döschen etwas, das man eher als Staub wahrnehmen würde. Das Zusammenfügen der großen Teile ist relativ leicht, die schemenlose Wiederherstellung der einst glatten und glänzenden Oberfläche ist die große Kunst der Restauratorin.

"Oft bringen Kunden die Bruchstücke in einer Tüte", in dem Moment sei schon viel verloren, sagt Schwarz. Der unsachgemäße Transport ruiniere die mikrofeinen Bruchkanten, die für die Arbeit der Restauratorin so wichtig sind. Da wo Substanz fehlt, muss sie ergänzt werden, da geht es um Konsistenz und Farbe - die beiden essenziellen Faktoren, die das perfekte Endergebnis ausmachen. Das A und O ist Erfahrung, besonders was die Farben anlangt, denn die verändern sich im Zuge der Trocknung und Bearbeitung.

Wenn es hart auf hart kommt, kann Schwarz auch Fehlendes ergänzen. Der abgebrochene Zopf einer Porzellanfigur, fehlende Finger, abgebrochene Blütenblätter und feine Details - alles geht. "Das Schlimmste sind die gutgemeinten Reparaturversuche der nicht sachkundigen Kundschaft. Es kann allein Monate dauern irgendwelche verwendeten Klebstoffe mit Lösungsmitteln wieder zu entfernen. Besonders schwierig, wenn man nicht weiß, was für ein Klebstoff verwendet wurde", sagt Schwarz.

Geduld ist so ein Ding, dass auch die Kunden brauchen. Selbst scheinbare Kleinigkeiten sind Sachen von Tagen oder Wochen. "Ich muss ja nebenbei auch das Labor noch weiterführen", sagt die Zahntechnikerin. Kennenlernen kann man sie am Sonntag, den 23. Oktober, ab 15 Uhr. Da begutachtet sie im Wertheimer Grafschaftsmuseum zerbrochene oder bestoßene Porzellan und Tonschätzchen der Museumsbesucher. Eine Voranmeldung im Museum unter 09342 / 301511 ist hilfreich.

Hintergrund: Kintsugi und Wabi Sabi

Auch mit Kintsugi und Wabi Sabi beschäftigt sich Gabriele Schwarz seit jüngstem. Beim japanischen Kintsugi geht es um die Reparatur zerbrochenen Porzellans bei dem die Bruchkanten - nachdem sie mit einer Mischung aus Mais- oder Reismehl und Urushi-Lack geklebt wurden - mit einer Auflage von Gold- oder Silberstaub betont werden. Dahinter steht das ebenfalls japanische Prinzip des Wabi Sabi, dass, auf buddhistischer Philosophie fußend, den Wert des Fehlerhaften betont. Ge

