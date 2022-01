Fußball war schon immer ihr Leben

Jubiläum: Albert und Katharina Schwab feiern goldene Hochzeit - Festtag fällt wegen der Pandemie klein aus

Wertheim 13.01.2022 - 18:14 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Albert und Katharina Schwab aus Grünenwört feiern an diesem Freitag goldene Hochzeit. Foto: Nadine Schmid Das offizielle Hochzeitsfoto von Albert und Katharina Schwab. Repro: Schwab

Katharina Schwab wurde 1953 in Bestenheid geboren und begann nach der Volksschule und einer Zwischenstation in Karlsruhe bei der Firma Normschliff zu arbeiten. Dort lernte sie 1970 ihren Mann Albert kennen. Dieser stammt aus Grünenwört. Nach der Volksschule lernte er den Beruf des Glasapparatefeinschleifers und war 36 Jahre ebenfalls bei Normschliff tätig, nach deren Konkurs noch zehn Jahre bei der Firma Lenz. Katharina Schwab arbeitete nach der Zeit bei Normschliff noch 30 Jahre bei Kurtz-Ersa.

Eigentlich wollte das Paar in Grünenwört heiraten, aber da kurz vorher die Eingemeindung nach Wertheim erfolgt war, fand dort am Freitag, 14. Januar 1972 die standesamtliche Trauung statt, die kirchliche folgte direkt am Samstag in ihrem Heimatdorf. Man habe die Hochzeit bewusst klein gehalten, erinnert sich Katharina Schwab, da man sonst bei der großen Verwandtschaft ein Riesenfest hätte geben müssen. Die Schwabs zogen in das Elternhaus von Albert Schwab, in dem sie bis heute leben. Die Geschwister sowie viele Neffen und Nichten des Paars leben fast alle in der Umgebung. »Bei uns war immer viel los und viele Kinder drumherum«, freut sich das selbst kinderlose Paar.

Das Herz der Schwabs schlug vor allem für den Fußball. 36 Jahre war Albert Schwab beim SC Grünenwört aktiv und bestritt insgesamt 423 Spiele, unter anderem als Spartenleiter, Jugendtrainer und Trainer der ersten Mannschaft. Katharina Schwab teilte seine Leidenschaft und unterstützte ihn und die Spieler aus vollen Kräften, fuhr zum Beispiel die Kinder zu den Spielen.

Sportheim geöffnet

Außerdem öffnete das Paar regelmäßig das Sportheim. »Allerdings nicht nach den Spielen. Da war es mir wichtig, die örtlichen Gasthäuser abwechselnd zu unterstützen«, betont Albert Schwab. Er bedauert, dass es inzwischen in Grünenwört keine Gaststätte mehr gibt. »Das fehlt dem Ort«, ist er überzeugt. Zudem Menschen, die ehrenamtlich mitanpacken und nicht nur die Hand aufhalten. Früher sei der Zusammenhalt besser gewesen. Er selbst habe zum Beispiel immer die Gemeindewiese gemäht und meint dazu: »Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, etwas dafür zu verlangen.«

Etwas inoffizieller war der sogenannte Knoblauchclub, in dem sich zwölf Paare aus dem Dorf zu gemeinsamen Unternehmungen trafen, aber auch politisch aktiv wurden, etwa mit einer Demonstration gegen eine geplante Müllverbrennungsanlage in Faulbach in den 90erJahren. »Da wurden wir sogar vom Hubschrauber aus beobachtet«, erinnert sich der Jubilar.

Im Fasching waren sie aktiv, Katharina Schwab außerdem im Frauenturnen und im Kirchenchor St. Elisabeth. Gemeinsam besuchen sie noch immer das Osteoporose-Turnen.

Immer optimistisch

Doch auch während der Corona-Pause ist dem immer optimistisch denkenden Ehepaar die Decke nicht auf den Kopf gefallen. »Wir wohnen hier so herrlich«, schwärmt Albert Schwab. Gemeinsam mit seiner Frau geht er gerne spazieren oder sie beschäftigen sich daheim, sie mit Handarbeiten, er mit Kreuzworträtseln und Kochen. Und da sie so viele kennen, kommt es beim Spaziergang auch immer wieder zum einen oder anderen Plausch. »Wir fühlen uns nicht alt. Manchmal fragt man sich allerdings, wo die Zeit hin ist«, sinniert Katharina Schwab.

Den Festtag wollen sie klein halten, auch, um in Zeiten der Pandemie kein Risiko einzugehen. Vielleicht mache man dann eine Feier im Sommer - und alle Grünenwörter, mit denen sie ihr Leben lang verbunden sind, werden an ihrem Festtag so oder so liebevoll an die Schwabs denken.

NADINE SCHMID