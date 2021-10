Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Für Halloween gut vorbereitet

Jugendtreff: Party für 8- bis 14-Jährige mit dem Familienzentrum auf dem Reinhardshof organisiert

Wertheim 29.10.2021

Halloween im offenen Treff des Jugendtreffs: Am Donnerstag haben Jugendliche eine Halloween-Party für 8- bis 14-Jährige vorbereitet. Stolz über dieses Engagement sind die Betreuer des Treffs Inga Friedlein und Manuel Hertinger.

Am Donnerstag unterstützen sechs Jugendliche im offenen Treff die Mitarbeiter der kommunalen Jugendarbeit bei der Vorbereitung der Dekoration. Dabei hatten sie viele Tipps, was zu einer gelungenen Gruselparty gehört. Einig war sich die Jugend: Ohne Verpflegung geht nichts. »Deshalb haben die fleißigen Helfer Kürbis-Kartoffelsuppe vorgekocht«, lobte Manuel Hettinger, Erzieher im Anerkennungsjahr. Anerkennung für die kreativen Bastelleien für »eine teuflisch erschreckende Dekoration« hatte Inga Friedlein, Auszubildende zur Erzieherin. Neben klassischen Geistern und Kürbissen aus Papier entstanden kleine Dekorationsgrabsteine. »Diese wurden aus Styropor gefertigt«, sagt Hertinger.

Gruselige Malfarben

Die »Steine« wurden aus verschieden dicken Styroporplatten geschnitten. Auch die Dekorationselemente darauf wurden aus dem Material feinsäuberlich ausgeschnitten und mit Styroporkleber befestigt. Dünne Schnitte am Rand und auf dem Grabstein erwecken den Eindruck von Rissen im Stein. Für die passende Gruselfarbe sorgten Malfarben und Granit-Effektfarbe zum Aufsprühen.

Blutroter Kinderpunsch

Auch ein großer leuchtender Kürbis am Eingang sei eine schöne Idee, meinten die angehenden Fachkräfte. Mit großem Spaß stellten die jungen Helfer zudem blutroten Kinderpunsch her. Nicht fehlen durfte auch ein »blutiger« Vorhang für den Eingang. Dafür setzten die Jugendlichen auf Actionpainting. Außerdem wurden die passenden Teller und Becher sowie Servietten besorgt. Nicht fehlen dürfen bei einer Gruselparty aus Sicht der Jugendlichen auch passende Lichterketten, zum Beispiel aus gruseligen Kürbisfratzen.

Bei den Vorbereitungen, vor allem dem Schnippeln, Kochen und der Deko, hatten die Helfer viel Spaß. Zum Engagement des Nachwuchses sagte Hertinger: »Uns ist wichtig, die Jugendlichen einzubinden und so die gemeinsame Leistung erleben zu können.« Man sei froh, wieder eine Feier anbieten zu können, wenn auch mit Coronaauflagen.

»Wir bieten so eine Sache, auf die sich die Kinder und Jugendliche freuen können«, betonte er. Auch für die Feier selbst gab es viele Ideen. Natürlich sollen alle in passenden Kostümen kommen, wünschten sich die Vorbereitenden. »Wir machen auch einen Wettbewerb mit kleinen Preisen für das gruseligste Kostüm«, sagte Hertinger am Donnerstag.

Ergänzt wurde die Feier am Freitag mit einer Feuertonne im Hof und gruseliger Musik über die Boxen im Jugendtreff.

BIRGER-DANIEL GREIN