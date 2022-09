Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fünf Windparkprojekte auf Wertheimer Gemarkung

Konzentrationszonen: Bislang 1,1 Prozent der Fläche der Großen Kreisstadt für Rotoren vorgesehen

Wertheim 27.09.2022 - 19:18 Uhr 2 Min.

Die Windkraftanlagen in Höhefeld stehen auf einer vom Gemeinderat im Flächennutzungsplan ausgewiesenen sogenannten Windkraft-Konzentrationsflächen. Eine weitere davon gibt es in Dertingen an der Landesgrenze zu Bayern. Foto: Gunter Fritsch Luftbildaufnahme von Wertheim Reinhardshof

Neben den beiden Projekten Höhefeld (Repowering der bestehenden Windrotoren) und Dertingen (derzeit noch keine Windrotoren errichtet), die sich beide in auf der Gemarkung Wertheim ausgewiesenen sogenannten Konzentrationszonen befinden, gibt es zwei weitere Windparkprojekte im Schenkenwald nördlich von Nassig und im Heegwald zwischen Sonderriet und Dörlesberg.

Maximal neun Rotoren

In Dertingen will die Thüga-Erneuerbare-Energien aus Hamburg, ein Verbund von über 40 deutschen Stadtwerken, dem auch die Stadtwerke Wertheim angehören, einen Windpark zwischen den Ortschaften Dertingen auf baden-württembergischer Seite und Homburg und Wüstenzell auf bayerischer Seite errichten. Rund um die Mülldeponie Heegwald wiederum plant die Ochsenfurter Firma Volta Windkraft GmbH den Bau von maximal neun Rotoren. Geplant ist das Projekt als sogenannter Bürgerwindpark, an dem sich Bürger und Firmen aus Wertheim und dem Landkreis Main-Tauber beteiligen können, hieß es bei der Vorstellung des Projekts im Juli im Bauausschuss des Gemeinderats.

Ähnlicher Ansatz

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Erbprinz Ludwig zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg mit einem Geschäftspartner im fürstlichen und städtischen Schenkenwald. Mit im Boot ist Camillo Khadjavi, Geschäftsführer der Münchner Firma Reventon, die den Windpark plant. Sechs Windkraftanlagen mit einer Höhe von etwa 250 Metern sind auf einer Fläche von 0,5 Hektar vorgesehen. Derzeit geschätzte Kosten des Projekts: 40 Millionen Euro.

Wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez im Gemeinderat weiter erläuterte, will das Land Baden-Württemberg das vom Bund vorgegebene Flächenziel, 1,8 Prozent der Landesfläche mit Windkraftanlagen zu bestücken, bereits Ende 2027 erreicht haben. Auf welchen Flächen dies geschehen soll, darüber sollen die Regionalverbände entscheiden. Die Landesregierung hat die Verbände beauftragt, sogenannte Windvorrangflächen im Zuge der Teil-Regionalpläne Windenergie auszuweisen. So sollen die bundesweiten Vorgaben des Wind-an-Land-Gesetzes umgesetzt werden.

Nicht für einzelne Kommunen

Insofern werden die Flächenbeitragswerte in Baden-Württemberg nicht für einzelne Kommunen, sondern voraussichtlich für die Fläche der Regionalverbände gelten, erläuterte Herrera Torrez das weitere Vorgehen. Der Flächenanteil von 1,8 Prozent werde vom Regionalverband aller Voraussicht nach »nicht gleichmäßig« auf alle Kommunen übertragen, vermutete er. Letztlich könnten damit mehr, aber auch weniger als 1,8 Prozent der Gemarkungsfläche Wertheims für Windkraftanlagen privilegiert werden. Bisher machen die beiden Konzentrationszonen Höhefeld und Dertingen, in denen der Bau von Windrotoren nach dem derzeit gültigen Flächennutzungsplan privilegiert ist, etwa 1,1 Prozent der Gemarkungsfläche Wertheim aus.

Auf kompletter Gemarkung

Sollten die Regionalverbände allerdings bis Ende 2027 keinen rechtskräftigen Regionalplan Windenergie vorgelegt haben, dann würde die Ausschusswirkung des derzeit wirksamen Flächennutzungsplans der Stadt Wertheim unwirksam, erläuterte Christoph Ewen vom Forum Energiedialog Baden-Württembeg das weitere Vorgehen. Das bedeutet: Der Bau von Windkraftanlagen wäre dann auf dem gesamten Gemarkungsgebiet als privilegiertes Vorhaben möglich. Ewen geht in seiner derzeitigen Einschätzung davon aus, dass im Main-Tauber-Kreis und damit auch auf den Flächen der Großen Kreisstadt Wertheim weitere Flächen für Windrotoren ausgewiesen werden. Erste Pläne von Regionalverbänden deuteten darauf hin.

Flächen und Wind vorhanden

Manfred Busch (Freie Bürger) machte deutlich, dass er für eine gleichmäßigere Verteilung von Windkraftanlagen auf der Landesfläche Baden-Württembergs sei, nicht alle Anlagen in den ländlich geprägten Gebieten des Nordens errichtet werden sollten. Birgit Väth (Grüne) sprach sich dafür aus, die Stromerzeugung durch den weiteren Ausbau von Windkraftanlagen und Freiflächenphotovoltaikanlagen voranzubringen. »Wir haben die Flächen und den Wind«, weshalb sie dafür plädierte, auch mehr als 1,8 Prozent der Gemarkungsfläche für Windrotoren vorzusehen. Wie Väth sprach sich Patrick Schönig (SPD) auch dafür aus, dass die Bürger in der Region von dem Ausbau profitierten müssten. Das in den Windparks verdiente Geld müsse in der Region bleiben, forderte Schönig die Ausweisung von sogenannten Bürgerwindparks.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Exkursion und Fachtagung Um die Auswirkungen eines modernen Windparks auf die Große Kreisstadt Wertheim und ihre Bürgerinnen und Bürger besser nachvollziehen zu können, plant die Stadtverwaltung Wertheim gemeinsam mit dem Forum Energiedialog Baden-Württemberg am 8. Oktober eine Exkursion in den Windpark "Bretzfeld-Obersulm". Hier stehen drei Windkraftanlagen mit Höhen von etwa 240 Metern. Im November ist zudem eine Fachtagung "Windkraft" in Wertheim geplant. Klaus Mandel, Verbandsdirektor des Regionalverbandes Heilbronn-Franken, soll dann über die geplante Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen durch den Regionalverband referieren. (gufi)