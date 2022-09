Fünf Jahre "exit:ruine" Erfahrung in Wertheim

Seit fünf Jah­ren fin­det der Bur­gra­ve "exit: rui­ne" im Burg­gr­a­ben der Wert­hei­mer Burg statt. Am Sams­tag gas­tiert das Fes­ti­val zum zwei­ten Mal in die­sem Jahr dort. Haupt­act wird DJ De­bo­rah de Lu­ca sein. Hin­zu kom­men zahl­rei­che DJs aus der Re­gi­on. So sor­gen auch DJ Jo­aquin, Curd Weiss, b2b M.I.A., Frank Whi­te, "Nit­sche", Pier­re Hoff­mann und Weis­haupt für Stim­mung. Se­bas­ti­an Kunz, Ge­schäfts­füh­rer der ver­an­stal­ten­den Agen­tur AC2B, ging am Don­ners­tag­vor­mit­tag da­von aus, dass man auch die­ses Mal aus­ver­kauft sein wer­de, auch wenn die Wet­ter­prog­no­se den Ti­cket­ver­kauf drü­cke.