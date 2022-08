Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

FSI Freudenberg vermittelt bei allen sozialen Fragen

Lebenshilfe: Anlaufstelle kann wegen Personalmangels keine umfassende Einzelberatung leisten

Freudenberg 11.08.2022 - 13:54 Uhr 2 Min.

Das Familien-, Senioren- und Integrationsbüro (FSI) Freudenberg ist wichtige Anlaufstelle für soziale Fragen und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Als Ansprechpartnerin steht dort unter anderem Quartiersmanagerin Maja Kurz zur Verfügung. Foto: Birger-Daniel Grein

Bürgermeister Roger Henning erklärte im Gespräch mit unserem Medienhaus, die freiwillige kommunale Leistung des FSI sei nur möglich, da es verschiedene Förderprogramme für die Personalkosten gibt. Aktuell stünden im FSI 1,25 Stellen zur Verfügung.

Mitarbeiter Mohamed Jabry konzentriert sich als Integrationsmanager vor allem auf die Flüchtlingsarbeit. Maja Kurz ist Quartiersmanagerin. Zu den Aufgaben des Quartiersmanagements gehören unter anderem die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Kooperationen mit Kitas und Schulen, Behörden und Ansprechpartner für den Nachwuchs sein. Kurz ist Angestellte des Caritasverbands im Tauberkreis und arbeitet im FSI Freudenberg. Diese Konstellation sei wegen der Förderrichtlinie nötig. Auch ihre Personalkosten trägt die Stadt Freudenberg.

Unterstützt wird das FSI von Elisabeth Huba-Mang auf 450 Euro Basis. »Sie engagiert sich aber nahezu in Vollzeit«, lobte Henning. Er würdigte aber auch den Einsatz der anderen beiden Mitarbeiter.

»Jedem steht die Tür offen«

Kurz erklärte: »Menschen mit allen sozialen Belangen in allen Lebenslagen kommen zu uns.« Die Tür stehe für jeden offen. Henning bezeichnete das FSI als wichtige Anlaufstelle. Er betonte jedoch: »Aufgrund der Personalstärke ist eine Einzelfallberatung keine Aufgabe des FSI.« Kurz ergänzte, man schaue bei den Beratungssuchenden, was das konkrete Problem ist und vermittle dann einen passenden fachlichen Ansprechpartner bei anderen Organisationen oder Behörden. Dazu nutze man das große Netzwerk des FSI. Wichtig sei, die Hilfesuchenden direkt an den passenden Berater zu vermitteln und nicht einfach auf eine andere Behörde zu verweisen. Den Mitarbeitern des FSI sei wichtig, dass sich die Leute mit ihrem Anliegen ernst genommen fühlten.

Henning sagte, teilweise würden die Leute denken, im FSI sollten alle sozialen Fragen abschließend bearbeitet werden. »Das geht aber rechtlich und personell sowie fachlich nicht.« Kurz fügte hinzu: »Wir wissen, wer das nötige Wissen hat.«

Henning ist überzeugt: »Es ist wichtig, dass die Menschen eine Anlaufstelle vor Ort haben, in dem man sich mit seinem Anliegen wertgeschätzt fühlt und qualifizierte Kontakte bekommt, damit die Menschen mit ihren Anliegen nicht allein sind.«

Kurz berichtete, dass man in den vergangenen Wochen verstärkt Anfragen wegen der Aufforderung zur Grundsteuererklärung erhalten habe und betonte: »Wir dürfen hier rechtlich nur auf Finanzamt oder Steuerberater verweisen.«

Das FSI biete auch einen Rahmen für Angebote und Gespräche ehrenamtlicher Helferkreise wie die »Aktion Gemeinsinn«, berichteten beide.

Henning hat eine klare Förderung an Bund und Land. Die Kommunen müssten mehr Unterstützung bekommen, um bei sozialen Beratungsthemen vor Ort handeln zu können. Dies sei wichtig, um den sozialen Frieden in der Gesellschaft zu erhalten. »Wenn wir mehr Fördermittel erhalten, bauen wir die Personalstärke und damit die Möglichkeiten des FSI gerne aus«, so der Bürgermeister.

Hintergrund Hintergrund: Projekte und Aktionen des FSI Freudenberg Seit seiner Gründung 2017 hat das Familien-, Senioren- und Integrationsbüro Freudenberg (FSI) viele Projekte und Aktionen initiiert und begleitet. Das größte Projekt war bisher "Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft - IBEZ", das zusammen mit der Führungsakademie Baden-Württemberg umgesetzt wurde. Weitere Schwerpunkte und Aktionen waren bisher: Die Schaufensteraktion im Advent in Freudenberg mit Bildern und Geschichten in Kooperation mit allen Kindergärten sowie den beiden Grundschulen der Gesamtstadt. Die Aktion schaffte es sogar in die überregionale Berichterstattung der Tourismusregion liebliches Taubertal. Die Gründung und Begleitung der Jugendräume in allen Ortsteilen und der Kernstadt Die Flüchtlingsarbeit als großer Schwerpunkt mit Hilfe und Beratung bei Anträgen und Bürokratie sowie der Unterstützung ehrenamtlicher Helfer. Zahlreiche Unterstützungsangebote während der Pandemie (Masken nähen, Hilfe bei Buchung von Impfterminen, Koordination Einkaufsservice, Vermittlung privater Fahrer zu Impfterminen). Information und Bildung zur Fair-Trade-Stadt Freudenberg. Das FSI befindet sich in der Hauptstraße 143. Es hat im Rahmen der personellen Möglichkeiten montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und dienstags zusätzlich von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Abendtermine sind nach Vereinbarung möglich. (bdg)