Frust über schlechte Internetversorgung

Ortschaftsrat Nassig: Bürger werfen Kreis Versagen beim Breitband-Ausbau vor - Gebäude unterversorgt

Wertheim 17.08.2021 - 17:52 Uhr

Das Programm »Flächengewinnung durch Innenentwicklung«, das vor Kurzem in Nassig und Waldenhausen gestartet wurde, habe die Schaffung von Wohnraum zum Ziel, erklärte Ortsvorsteher Volker Mohr. Als Ergebnis erwarte er, dass in Nassig mehrere Sanierungsgebiete unter anderem in der Ortsmitte rund um die Kirche, in der Steingasse und im Ortsteil Ödengesäß ausgewiesen werden, erklärte er. Aktuell fänden erste Gespräche mit Interessenten für Sanierungsmaßnahmen statt, so Mohr, der die Teilnahme des mit der Untersuchung beauftragten Stadtplanungsbüros Wegner an der nächsten Ortschaftsratssitzung am 21. September ankündigte.

Das danach geplante Verfahren zur Aufstellung der Sanierungsgebiete werde sicher bis ins kommende Jahr dauern, und danach hätten die Hauseigentümer für eine Laufzeit von zehn bis 15 Jahren Zeit, entsprechende Vorhaben umzusetzen. Der Ortschaftsrat erhoffe sich, dass dadurch auch im Ortsgebiet wieder mehr Wohnraum geschaffen wird und man sich nicht nur auf die Erschließung neuer Baugebiete verlassen müsse. Trotzdem sollen auch weiterhin Neubauflächen zur Verfügung gestellt werden, erklärte Mohr.

Ein Thema mit dem sich das Gremium schon seit vielen Jahren befasst, sei die Breitband-Erschließung. In Nassig gebe es zahlreiche Bürger, die mit der aktuell zur Verfügung stehenden Übertragungsgeschwindigkeit unzufrieden seien und sich darüber ärgerten, dass bei der gerade stattfindenden Beseitigung der sogenannten »weißen Flecken« wenig Flexibilität gezeigt werde.

Bei dem Anschluss der 26 Adressen, die aktuell mit Glasfaser versorgt werden, würde das Kabel an Gebäuden vorbeigelegt, die auch unterversorgt seien und dringend auf schnelleres Internet warteten, informierte Mohr. Große Unzufriedenheit mit dem Landkreis und der aktuell verfügbaren Übertragungsgeschwindigkeit klang in zahlreichen Wortmeldungen durch. Statt den vom Kreis angekündigten 50 Megabit pro Sekunde würden vielfach höchstens 16 Mbit/s erreicht, kritisierten die Bürger, die von Planwirtschaft sprachen und dem Kreis angesichts des Flickenteppichs Versagen vorwarfen.

Auch wenn er viel Verständnis für die Verärgerung der Bürger hatte, die in den letzten Jahren reichlich schlechte Erfahrungen mit verschiedenen Anbietern von Internetdienstleistungen gemacht hatten, riet Mohr dazu, sich das Angebot der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) anzuhören. Der Kreis habe mit dem Unternehmen, das den gesamten Kreis mit Glasfaser erschließen möchte, eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.

»Die Firma hat versprochen, dass die Erschließung umgesetzt wird, wenn 20 Prozent der Nutzer im Landkreis einen Vertrag abschließen«, berichtete Mohr. Das Unternehmen habe angekündigt, Mitte August ein Beratungsbüro in der Eichelgasse zu eröffnen und in jede Ortschaft zu Bürgerversammlungen zu kommen, erklärte der Ortsvorsteher. Als es um den Zeitraum der Umsetzung ging, musste Mohr etwas vage bleiben. Sobald der notwendige Prozentsatz erreicht ist, werde mit der Planung und danach mit der Umsetzung begonnen. Allerdings rechnete der Ortsvorsteher nicht vor 2023 damit.

riff