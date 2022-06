Früherer Linken-Kreisrat und Glas-Experte Hans-Herrmann Fahrenkrog aus Bestenheid wird 85

»Die Wut bleibt jung«

Wertheim Montag, 13.06.2022 - 05:30 Uhr

»Die Lin­ke wird alt, aber die Wut bleibt jung«, sagt Hans-Herr­mann Fah­ren­krog über­zeu­gend. Zu sei­nem 85. Ge­burts­tag, den er am heu­ti­gen Mon­tag fei­ert, ver­riet der ehe­ma­li­ge Kreis­rat der Lin­ken im Main-Tau­ber-Kreis und lang­jäh­ri­ge wis­sen­schaft­li­che Lei­ter der For­schungs­ge­mein­schaft für tech­ni­sches Glas die­sem Me­di­en­haus, was ihn im­mer noch um­t­reibt, wie er die ak­tu­el­le po­li­ti­sche La­ge ein­schätzt und was er als Pri­va­tier so macht.