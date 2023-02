Frischer Wind weht im Wertheimer Café Hahn

Neueröffnung

Wertheim 02.02.2023 - 14:12 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neueröffnung: Vincenzo Romeo (Dritter von links) betreibt nun auch das Café Hahn. Mit ihm freuen sich (von links) Bernd Maack vom Stadtmarketingverein, Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Innenstadtmanager Christian Schlager. Foto: Petra Folger-Schwab

»Ich versuche, die Tradition zu bewahren und dem Café einen eigenen Stempel aufzudrücken«, sagt er bei der Begrüßung.

Frischer Wind solle wehen, ohne die Tradition zu vergessen. Vor allem Frühstück wolle er anbieten, aber auch einen Mittagstisch und natürlich Kaffeespezialitäten aus eigener Röstung und Kuchen. Zuverlässig und besser als in den vergangenen Jahren solle es jetzt laufen. Er habe jeden Tag geöffnet und biete hohe Qualität.

»Ich freue mich riesig«, betonte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, dass Vincenzo Romeo den Mut habe, das Café weiter zu führen. Es seien jetzt schon Gäste da, und die Terrasse werde sich demnächst mit Sicherheit füllen. »Die Stadt stirbt nicht aus«, so die Überzeugung des Oberbürgermeisters. Es brauche Orte des Treffens. Mit dem Wunsch nach viel Optimismus und Erfolg für die Zukunft überreichte Herrera Torrez einen weißen Optimisten. Der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Bernd Maack, gratulierte ebenfalls zur Eröffnung und wünschte sich, dass der Marktplatz auch nach 18 Uhr belebt würde.

Das sieht Innenstadtmanager Christian Schlager auch so. Im Sommer werde das Geschäft sehr gut laufen, war er sich sicher und wünschte viel Erfolg. Den Glückwünschen schloss sich auch Ulrike Brehm von der Wirtschaftsförderung an.

Um 1600 erbaut

Das Gebäude am Marktplatz gilt als einzigartiges Zeugnis spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Bauens. Es wurde um 1600 errichtet, im 18. Jahrhundert seitlich entlang der Münzgasse erweitert. Vincenzo Romeo hat die Räume von der Familie Hahn gepachtet, wobei der Name »Café Hahn« weitergeführt werden muss. Der 30-Jährige betreibt seit vier Jahren das kleine Café Amici in unmittelbarer Nähe, in dem sein Vater Vittorio für das Eis verantwortlich ist.

Sein erstes Café hatte Vincenzo Romeo in Sulzbach am Main. Er ist in Wertheim aufgewachsen und zur Schule gegangen. Manche kennen ihn als hochklassigen Tennisspieler.

Als Barista beherrscht er die »Latte Art«, das heißt, Bilder in der Milchschaumoberfläche zu kreieren. Es gibt eigene Kuchen, Aufstriche innerhalb des Frühstücksangebots sind selbst hergestellt. »In dieser Jahreszeit ist es hier besonders einladend«, so Vincenzo Romeo.

Dazu tragen auch die Bilder der Künstlerin Katharina Lusiardi bei, die aktuell im Café ausstellt. Auch das hat Tradition.

pefs