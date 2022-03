Frischer Wind und neue Ideen

Freizeit: Frank Mittnacht leitet das neu geschaffene Kulturamt des Main-Tauber-Kreises - Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in Bronnbach

MAIN-TAUBER-KREIS 21.03.2022 - 15:05 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kulturamtsleiter Frank Mittnacht an seinem Lieblingsplatz im Weinberg des Klosters Bronnbach. Petra Folger-Schwab

Verantwortlich zeichnet dafür Frank Mittnacht, der im letzten Jahr das neu geschaffene Kulturamt des Main-Tauber-Kreises übernommen hat. Musik-, Kultur, Heimat- und Denkmalpflege fallen in dieses Ressort.

An seinem Lieblingsplatz im Weinberg oberhalb der Klosterkirche hat unser Medienhaus mit Frank Mittnacht gesprochen. »Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in Bronnbach«, sagt er gleich zu Beginn. Seine Aufgabe sei die Umstrukturierung, wobei er natürlich auch andere Themenfelder bespielen müsse.

Konzept entwickelt

Ein Beispiel ist das Kreisjugendblasorchester (KJB), das auf eine Idee von Frank Mittnacht selbst zurückgeht. Der damalige Landrat Reinhard Frank wollte jugendliche Musizierende fördern. Mittnacht, der selbst Saxofon, Klarinette und Kontrabass in verschiedenen Ensembles spielt, entwickelte ein Konzept und nahm dessen Umsetzung in Angriff. 2016 trat das KJB erstmalig auf. Nach zweijähriger Coronapause geht es 2022 in der Woche nach Ostern wieder los. Erneut konnte die erfahrene und beliebte Dirigentin Julia Köstlin gewonnen werden.

Blasmusik gibt es ab Mai auch einmal monatlich sonntags jeweils ab 12 Uhr in Bronnbach. Live und unter freiem Himmel werden Kapellen aus dem Taubertal ihre Musik auf der Wiese am Weinberg oder auf dem Kirchenvorplatz zum Besten geben.

Die Zusammenarbeit mit Kreisheimatpflegerin Claudia Wieland beispielsweise zum Tag der Heimat ist Mittnacht wichtig. Es träten auch Kommunen oder Vereine an ihn heran, die nach Unterstützung bei der Restaurierung von Kulturgütern wie Bildstöcken fragten. Das werde dann geprüft und gegebenenfalls über einen Zuschuss entschieden.

Wichtig sei ihm die Kulturarbeit mit und für Menschen aus der Region, wobei Familienfreundlichkeit groß geschrieben werde. Bronnbach ließe sich hervorragend als Kulturgut vermarkten, nicht zuletzt deswegen habe man die Führungen ausgebaut und weitere Gästeführer ausgebildet. Die klassischen Führungen durch Kirche und Kloster werden durch eine Vielzahl von Themenführungen ergänzt.

Neue Bronnbach-App

Mit Hilfe der neuen Bronnbach-App können Besuche vor- und nachbereitet werden. 28 durchschnittlich zwei Minuten lange Sequenzen stehen im Audioguide zur Verfügung. Auch für Einheimische sei die App interessant. Mit dem Handy könne man alleine auf Entdeckungstour gehen.

Weinvermarktung im Fokus

Die Weinvermarktung steht ebenfalls im Fokus von Frank Mittnacht. 22 Weingüter von Rothenburg bis Wertheim werden über die Bronnbacher Vinothek vermarktet. Zahlreiche Weinproben und -verkostungen mit unterschiedlichen Themen werden angeboten. Ausgebucht waren kürzlich zwei Weinproben nur für Frauen. Die Führungen enden inzwischen alle in der Vinothek, und die Teilnehmer bekommen ein »Versucherle vom Landratsschoppen«, in diesem Jahr ein Rotling. »Weinvermarktung ist aktive Wirtschaftsförderung«, so der Kulturamtsleiter. Der demnächst bevorstehende Starkbieranstich mit Fastenpredigt und passender Musik tanzt da etwas aus der Reihe.

»800 Jahre Altarweihe« wird ein Highlight des Jahres 2022 sein. Zu diesem großen Jubiläum anlässlich der Konsekration im Jahr 1222 werden Innenminister Thomas Strobl und Weihbischof Christian Würtz in der Bronnbacher Klosterkirche erwartet.

Nach den großen Klassik-Events der Vergangenheit gefragt, verweist Mittnacht auf die Tauberphilharmonie in Weikersheim, die diesen Bereich hervorragend anbiete. Frank Mittnacht gerät ins Schwärmen, als er von dem im Juli geplanten Lichterfest erzählt. Kreuzgang und Vinothek werden geöffnet sein, im Abteigarten werde man flanieren können. Stimmungsvolle Beleuchtung, Musik, Wein und Kulinarik wird es geben.

Bewährtes und Neues

Das Programm 2022 bietet Bewährtes und Neues, Weltliches und Religiöses, musikalische Leckerbissen, vielfältige Workshops und Vorträge. Yoga und Waldbaden überraschen.

Wie man das alles mit halber Stelle (siehe Hintergrund) hinbekomme, fragen wir Frank Mittnacht. »Nur im Team«, ist die Antwort des bekennenden Teamplayers. Donnerstags ist er vor Ort, da gibt es regelmäßig Teambesprechungen.

Die Mitarbeiterinnen aus dem Landratsamt sind dabei, ebenso bei Bedarf ein Vertreter der Patres, die Gärtnerin und der Hausmeister. Der Rest gehe über digitale Kanäle. Und was ist mit Abschalten? Das tue er nie, so Mittnacht.

Irgendwas gehe ihm immer im Kopf rum. Kein Ausgleich zur Büroarbeit? Doch, verrät er. Seine Frau habe ein Pferd, da sei er als erster und einziger Stallmeister gefragt, obwohl er selbst nicht reiten würde.

Und musizieren, das gehöre abends zur Entspannung auch dazu.

bInformationen: Kloster Bronnbach: Öffnungszeiten Kloster und Klosterladen in der Sommersaison vom 19. März bis 1. November 2022: Montag bis Samstag 10 bis 17.30 Uhr; Sonn- und Feiertage 11 bis 17.30 Uhr, Tel. 0 93 42 9 35 20 20 20; auf der Website https://www.kloster-bronnbach.de Informationen, Programm und aktualisierter Veranstaltungskalender.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund: Das Kulturamt Main-Tauber-Kreis und sein Leiter Frank Mittnacht Seit April 2021 gibt es das neu geschaffene Kulturamt des Main-Tauber-Kreises. Hier werden laut Pressesprecher Markus Moll in einem breiteren Ansatz alle kulturellen Aktivitäten des Landkreises gebündelt. Dies umfasse - neben den Aktivitäten in Bronnbach - auch die Förderung der Musik-, Kultur-, Heimat-, und Denkmalpflege im Main-Tauber-Kreis. Das Kulturamt Kloster Bronnbach, zuvor Eigenbetrieb Kloster Bronnbach, wurde aufgelöst und ist im Kulturamt des Kreises aufgegangen. Frank Mittnacht ist seit 1. April 2021 mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Kulturamtsleiters betraut. Dafür stehen 50 Prozent seiner Arbeitszeit zur Verfügung. Der Verwaltungsbeamte ist ein Kind des Main-Tauber-Kreises. Aufgewachsen in Oberbalbach, lebt er mit seiner Frau Elke in Löffelstelzen und ist dort fest verwurzelt. Engagiert ist er dort als Ortschaftsrat und als Jugendleiter im Musikverein. Er spielt Saxofon, Klarinette und Kontrabass, auch seine Frau musiziert und ist oft mit dem Flügelhorn dabei. Mittnacht spielt in der Blaskapelle und in verschiedenen Ensembles der Tauberfränkischen Wirtshausmusi. Unzählige Auftritte hat er schon organisiert. Ein gutes Netzwerk hat sich der 51-Jährige dadurch im Laufe der Jahre geschaffen, das ihm bei seiner Aufgabe als Kulturamtsleiter zugute kommt. Seine Ausbildung begann er im Jahre 1987 beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises. 1989 wurde er in die Verwaltung des damaligen Kreiskrankenhauses abgeordnet und dort zuletzt als Leiter Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. 2011 wechselte Mittnacht als Persönlicher Referent in das Büro des Landrats. Diese Aufgabe erfüllt er weiterhin, allerdings nur noch mit der Hälfte seiner Arbeitszeit. (pefs)