Heimat- und Quätschichfest:Positives Resümee der Organisatoren der 67. Auflage

Friedvolles Fest mit Tradition und Stimmung

Kreuzwertheim 05.09.2022 - 13:58 Uhr 2 Min.

Sehr gefragt war der Quätschichbloatz, 34 Bleche davon gingen weg. Auch an den beiden letzten Tagen wurde kräftig gefeiert. Zug der Ehrengäste zum Festzelt in Kreuzwertheim. Fotos: Birger-Daniel Grein

Nadine Miltenberger ergänzte, es sei friedlicher Festverlauf gewesen. Sehr beliebt war der Quätschichbloatz. 34 riesige Bleche davon wurden von den zahlreichen Gästen vor Ort verspeist oder mit nach Hause genommen.

Auch am Sonntag und Montag wurde kräftig gefeiert. Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, den Pfarrerin Stephanie Wegner und Pfarrer Dieter Hammer gemeinsam zelebrierten. Der anschließende Frühschoppen und das Mittagessen wurden musikalisch von »Äschisch Bläschisch« umrahmt.

Vor dem Festzelt konnten allerlei Traktoren des Schleppertreffens bestaunt werden. Bei »Trudel's Flohmarkt« boten Trudel Dosch und ihre Unterstützerinnen Schönes und Praktisches. Die Waren hatten viele Kreuzwertheimer gespendet. Mit den Einnahmen des Flohmarkts wird die Jugendarbeit von Vereinen und Organisationen in der Marktgemeinde unterstützt.

Ein besonderer Blickfang den ganzen Tag über war auch der Porsche Traktor aus dem Jahr 1957 von Walter Langohr aus Marktheidenfeld. Dieser bot seine eigenen Bücher an, in denen es um Heimatgeschichten mit einem Rückblick auf seine von der Landwirtschaft geprägte Kindheit geht.

Am Sonntagnachmittag zogen die Ehrengäste aus der ganzen Region vom Hof der Spessart-Brauerei zum Festzelt. Angeführt wurden sie von der Fränkischen Trachtenkapelle Breitenbrunn.

Heimatgedanke als Fundament

Bürgermeister Klaus Thoma betonte bei seiner Begrüßung, in Kreuzwertheim pflege man seit Jahrzehnten den Heimatgedanken, dieser gehöre zum Wertefundament. Der Spessart sei wunderschön und Kreuzwertheim sei heute wieder der absolute Gipfel von allem. »Wir sind in der Welt zu Hause und in Kreuzwertheim daheim«, sagte Thoma.

Friedrich Wilhelm, Geschäftsführer der Spessart-Brauerei, stellte das Festbier vor. Gemeinsam stimmten alle Gäste im Zelt das von Peter Hofmann gedichtete Quätschichlied sowie das Frankenlied an.

Am Montagnachmittag fanden der Tag der Betriebe und das Kesselfleischessen statt. Für Unterhaltung sorgten die »Fire Fighters« aus Hasloch. Für den Nachmittag waren 60 Tische reserviert, viele spontane Gäste kamen dazu.

Wie Click am Montag weiter berichtete, seien alle Tage sehr gut besucht gewesen. Man habe die Freude der Gäste gespürt, dass das Fest wieder stattfand. »Die Leute wollten wieder feiern.« Dies sei auch ein Grund, warum man sich trotz einiger Unsicherheiten dafür entschieden habe, das Fest auszurichten. Alle Generationen seien gekommen. Auch viele Familien mit kleinen Kindern hätten sich auf dem Gelände getummelt.

Bombenstimmung - viele Gäste

Die Abende mit DJ und Livemusik seien ebenso gut besucht gewesen. »Bombenstimmung und viele Gäste«, so beschrieb sie zum Beispiel den Abend mit »Upgrade« am Samstag. Die Band sei sehr gut auf das Publikum eingegangen. Sie freute sich zudem darüber, dass am Freitag auch die älteren Gäste blieben und der DJ Musik lauschten. Es sei ein schöner Übergang gewesen.

Wetter optimal

Auch der Seniorennachmittag der Gemeinde am Samstag sei gut angenommen worden. Die Musiklautstärke sei angenehm zum Unterhalten gewesen. »Die Leute freuten sich, sich wieder zu treffen.« Zu allen Zeiten gerne genutzt worden sei auch der Biergarten vor dem Zelt. »Das Festwetter war optimal. Es war auch nicht zu heiß.«

Am Sonntagabend fand die Verlosung der traditionellen Tombola mit leckeren und ansprechenden Preisen statt. Den ersten Preis, eine Brauereiführung bei der Spessart-Brauerei für 20 Personen, gewann Robert Tschöp, den zweiten Preis ein Wein-Präsentkorb von Wein-Michel, erhielt Sylvia Brügmann. Über den dritten Preis freute sich Manuel Lang. Er kann sechs Monate kostenlos im Vita-Live-Park in Wertheim trainieren.

