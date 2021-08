Wert­heim und Hun­ting­don-God­man­ches­ter: Klaus von Lindern setzt sich für "E-Friends" ein

Partnerschaftsprojekt

Wertheim 15.08.2021 - 10:38 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Klaus von Lindern (rechts) 2013 mit dem damaligen Bürgermeister von Godmanchester, Christopher Wayne Percy

Seit dem 4. April 1981 gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen Wertheim und Huntingdon-Godmanchester. Die beiden Städte liegen in der englischen Grafschaft Cambridgeshire in East Anglia. Die "Great Ouse", einer der längsten schiffbaren Flüsse, schlängelt sich durch die Landschaft und macht sie zum Naherholungsziel und Freizeitparadies für viele. Beide Städte sind durch die "Old Bridge" - eine gut erhaltende mittelalterliche Steinbrücke aus dem Jahr 1322 - miteinander verbunden.

Kürzlich erreichte den Wertheimer Klaus von Lindern, der seit Jahrzehnten Kontakte zu den englischen Partnerstädten unterhält, eine Anfrage von dort. Es ging um die Wiederbelebung der partnerschaftlichen Aktivitäten auf digitalem Wege. Von Lindern bringt sich seit vielen Jahren in der Internationalen Partnerschaftsvereinigung Wertheim (IPW) und im Partnerschaftskomitee der Stadt Wertheim ein. Unser Medienhaus hat mit ihm über die Pläne gesprochen.

Warum ging die Anfrage ausgerechnet an Sie?

Als Lehrer habe ich bis zu meiner Pensionierung Begegnungen geplant und durchgeführt. Viele Freundschaften sind dadurch entstanden. Viele Male bin ich nach England gereist oder habe in Wertheim die englischen Freunde begrüßt. Das waren nicht nur Schülerbegegnungen, sondern auch kulturelle Ereignisse wie Theateraufführungen, Kunstausstellungen, Musik- und Tanzdarbietungen.

Gab es einen Einschnitt durch den Brexit?

Der Brexit hat die Freundschaften eher gefestigt. Die mit der veränderten Situation verbundenen Schwierigkeiten werden wir überwinden. Jetzt erst recht, ist meine Devise. Die Anfrage aus der Partnerstadt ist für mich Ansporn und Motivation, solche Aktionen wie die geplanten "E-Friends" zu unterstützen.

Denken Sie schon an die Zeit nach Corona?

Wenn jetzt E-Friends zusammenfinden, Menschen jeden Alters, die Interesse daran haben, sich in der Partnerschaft zu engagieren und mit einem Freund jenseits des Ärmelkanals auszutauschen, ist das doch sehr vorteilhaft. Gegenseitige Besuche zu einem späteren Termin sind nicht ausgeschlossen.

Wie soll das denn praktisch ablaufen?

Die englischen Partner haben schon Erfahrungen mit den Freunden aus der italienischen Partnerstadt Gubbio gemacht. Über einen kurzen Fragebogen hat man Interessierte zusammen gebracht, die sich dann per E-mail ausgetauscht haben.

Bis wann und wo kann man sich melden?

So schnell wie möglich. Die Fäden laufen bei mir zusammen.

Info:

Klaus von Lindern ist über folgende Mailadresse zu erreichen: IPWTwin@gmx.de

Petra Folger-Schwab