Freudenberg will noch mehr Energie sparen

Energiekrise

»Wir sparen mit Augenmaß und wägen Nutzen und Schaden sorgfältig ab«, betonte Henning. Bereits erfolgt seien die Abschaltung des Warmwassers an Handwaschbecken (außer in Küchen), das Einstellen der abendlichen Beleuchtung und die Anstrahlung zahlreicher öffentlicher Gebäude und Temperaturanpassungen.

In den Schulräumen der Grundschulen legte man die Raumtemperatur auf 20 bis 21 Grad Celsius fest. In den Büroräumen der Verwaltung herrschen gemäß der bundespolitischen Vorgaben 19 Grad Celsius, in Arbeitsräumen, zum Beispiel im Bauhof, 16 Grad Celsius.

Dienstanweisungen

Zudem gab es weitere Dienstanweisungen und Sensibilisierungen der Mitarbeitenden zum Energiesparen. Zu den laufenden Maßnahmen berichtete Henning, man prüfe wie andere Kommunen die Möglichkeiten der Reduzierung oder Einstellung von Straßenbeleuchtungen, wo dies möglich ist.

Die Umstellung auf LED-Beleuchtung in den kommunalen Gebäuden werde vom Bauhof forciert.

Weiter prüfe man eine Optimierung von Raumnutzungen und lasse die Einstellungen der Heizungsanlagen optimieren (inklusive hydraulischer Abgleich).

Hallenduschen auf Prüfstand

Auch die Warmwasseraufbereitung für die Hallenduschen stehe auf dem Prüfstand. Zudem sollen, wo sinnvoll, Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung installiert werden.

Weiterhin soll bei Vermietung städtischer Räume eine Sensibilisierung der Mieter stattfinden, und es werde für diese eine Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlung geprüft.

Weihnachtsbeleuchtung sicher

Gut bei allen kam die Aussage an, dass es auch 2022 eine Weihnachtsbeleuchtung in der Kernstadt und in den Ortsteilen geben werde. Man setze hier bereits weitgehend auf stromsparende LEDs, hieß es am Montagabend abschließend.

bdg