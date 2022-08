Freudenberger Vereine sind gut durch Pandemie gekommen

Ortsleben: Teils sogar Mitgliederzuwachs zu verzeichnen - Viele Aktionen in der Kernstadt organisiert

Freudenberg 21.08.2022 - 13:23 Uhr 3 Min.

Die Vereine der Freudenberger Kernstadt engagierten sich unter anderem beim Frühjahrsmakrt. Die VdK-Ortsgruppe Freudenberg hatte zum Beispiel eine besondere Haarschneide-Aktion zur Spendengewinnung im Repertoire. Neben seinem Engagement in der Wasserrettung, bei der Aufsicht am Badesee und der Schwimmausbildung bot die DLRG Freudenberg auch besondere Veranstaltungen wie das Fackelschwimmen.

Andreas Wolz, einer der Vorstände der DLRG Freudenberg, berichtet, dass der Trainingsbetrieb auch während der Pandemie gelaufen sei. "Immer soweit dies die geltenden Regeln ermöglichten und die Schwimmbäder geöffnet hatten", betont er. Man sei dabei auch neue Wege mit erheblichem Aufwand gegangen und haben in den Sommermonaten am Badesee in Freudenberg ausgebildet. Für die kommende Saison ab Oktober hoffe er, in den regulären Plan übergehen zu können.

Sorgen macht Wolz die Energiekrise und die mögliche Schließung von Hallenbädern. Hier müsse die Politik dringend gegensteuern und unbedingt verhindern, dass noch mehr Kinder keine Möglichkeit haben, um Schwimmen zu lernen, fordert er. Die DLRG bot 2022 auch viele Veranstaltungen: So fand beispielsweise im Mai das Fackelschwimmen und Sommernachtsfest statt. Zudem beteiligte sich die Rettungsorganisation am Frühjahrsmarkt und führte ihre traditionelle Frühjahrswanderung durch.

Noch ausstehend sind das Sommerkino im Badesee im September, eine Herbstwanderung, eine Adventsfeier und die Beteiligung am Weihnachtsmarkt. "Die Erlöse dieser Veranstaltungen brauchen wir dringend für Ausgaben im Bereich Einsatz und Ausbildung", erläutert Wolz. In den Sommerferien veranstaltete die DLRG zwei Wochen lang ein Jugendzeltlager in Wallenfels mit 35 Kindern.

Neben den Schwimm- und Rettungsschwimmausbildungen bietet die DLRG jeden Montag das Frauenturnen an. Sehr aktiv sind die Rettungsschwimmer auch beim Wachdienst am Badesee. "Glücklicherweise konnten wir die Mitgliederzahl halten und es gab nur die üblichen Ein- und Austritte", sagt Wolz. Die meisten Ausbilder seien glücklicherweise erhalten geblieben. "Auch hier sind wir ständig auf der Suche nach neuen motivierten Mitgliedern und bilden diese entsprechend aus", betont der Freudenberger. Gerade im Einsatzbereich brauche man dringend Nachwuchs, ergänzt er.

Michael Lazarus, Vorsitzender des Sportverein SC Freudenberg, berichtet, dass der Verein bereits im vorigen Jahr nahezu regulären Spiel- und Trainingsbetrieb hatte. Im Jahr 2022 gab es in dieser Hinsicht bisher noch keinerlei Einschränkungen seitens der Verbände. Neben dem Training organisierte der SC im April ein großes Leichtathletik-Sportfest für Kinder und Jugendliche.

Im Mai veranstaltete der Verein ein Frühlingsfest auf dem Sportgelände, im Juli fand das Fußball-Freizeitturnier statt. Für das laufende Jahr ist noch eine Beteiligung an den Ferienspielen, ein großes Fußball-Jugendturnier, das traditionelles Oktoberfest mit der Stadtkapelle Freudenberg und das Lakefleischessen geplant. Glücklicherweise habe es keine Austritte wegen der Corona-Einschränkungen gegeben, lobte Lazarus die Treue der Mitglieder. Sporadisch habe man auch neue Mitglieder gewinnen können, fügt der Vorsitzende an. "Wir konnten auch weitere Übungsleiter dazugewinnen."

Auch wenn dieses Jahr turnusmäßig keine Burgfestspiele stattfinden, ist der Freudenberger Burgschauspielverein sehr aktiv. "Ausflug an den Bodensee, Ferienspiele, monatlicher Stammtisch", zählt Vorsitzender Matthias Gallas die Aktivitäten auf. Außerdem widmet sich der Verein der Vorbereitung der Burgfestspiele 2023 mit dem Stück "Glöckner von Notre-Dame" und der Suche weiterer Schauspieler dafür.

Weiterhin geplant sind eine Spätsommerwanderung, ein Gansessen, die Beteiligung am Weihnachtsmarkt und eine Nikolausfeier. Austritte habe es die vergangenen zwei Jahre keine gegeben. der Burgschauspielverein konnte sogar neue Mitglieder gewinnen. "Bis auf den altersbedingten Rückzug einiger Aktiver sind alle noch dabei. In einigen Abteilungen konnten neue Aktive gewonnen und der Verjüngungsprozess fortgeführt werden", erzählt Gallas.

Einen deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichnete die VdK Freudenberg. "Wir konnten in den letzten drei Jahren 21 neue Mitglieder begrüßen", berichtet der Vorsitzende Jürgen Klein. Gesundheitsbedingt hätten Vorstandsmitglieder ihr Amt niederlegen müssen. "Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir neue Vorstandsmitglieder durch persönliche Ansprache gewinnen konnten", so Klein.

Im aktuellen Jahr hatte die VdK Freudenberg am Frühjahresmarkt mit eine Haarschneide-Aktion zugunsten der Ukraineflüchtlinge teilgenommen. Außerdem gab es einen Vier-Tages-Ausflug zum Wilden Kaiser. Für das laufende Jahr sind Informationskampagnen zu sozialen Themen sowie ein Kochen für Flüchtlinge in der Schulküche im Rahmen des KEGL-Projekts geplant.

Auf eine positive Entwicklung blickt auch der Männergesangverein Freudenberg zurück: Beim gemischten Chor Belcanto seien fünf neue Sängerinnen und Sänger im aktuellen Jahr dazugekommen, sagte dessen Dirigent Walter Kirchgäßner. Auch beim Männerchor habe es ein leichtes Plus der Aktiven gegeben. 2021 habe man unter Auflagen geprobt, in diesem Jahr seit März ganz regulär.

Außerdem veranstaltete der Verein das "Seebrünnlefest" im Mai und eine Mitgliederwanderung im Juni. Im laufenden Jahr bietet der Verein unter anderem einen Kinderkinotag bei den Ferienspielen an und beteiligt sich am Herbstmarkt. "Am 17. und 18. Dezember soll unser Weihnachtskonzert mit beiden Chören in der alten Kirche sattfinden", ergänzt Kirchgäßner. Die 2. Vorsitzende Jennifer Beck sprach von einer konstanten Mitgleiderzahl. Auch Ehrenamtliche und Chorleiter seien über die Pandemie hinaus aktiv geblieben.

Birger-Daniel Grein

Zahlen und Fakten: Die befragten Freudenberger Vereine DLRG Gruppe Freudenberg: Die Rettungsorganisation hat 697 Mitglieder davon 230 Kinder- und Jugendliche. Der Vorstand besteht aus 14 Mitgliedern, zudem gibt es einen 13-köpfigen Jugendvorstand. Vertretungsberechtigte Vorstände sind Sonja Büttner-Roth und Andreas Wolz. SC Freudenberg: Der Sportverein hat 998 Mitglieder, davon sind 248 unter 18 Jahren. Der Vorstand besteht aus 18 Personen. 1. Vorsitzende ist Michael Lazarus, 2. Vorsitzender Paul Maier. Burgschauspielverein Freudenberg: Der Kulturverein hat 210 Mitglieder, davon sind 13 Kinder- und Jugendliche. Die Vorstandschaft besteht aus sieben Mitgliedern, die alle zusammen mit dem Vorsitzenden Matthias Gallas vertretungsberechtigt sind. VdK Freudenberg: Die örtliche Gruppe des Sozialverbands hat 218 Mitglieder. Die Vorstandschaft besteht aus elf Personen. Vorsitzender ist Jürgen Klein. Männergesangverein Freudenberg: Der Verein hat insgesamt rund 180 Mitglieder, davon sind 60 aktive Sängerinnen und Sänger. Die Vorstandschaft umfasst 15 Mitglieder. Die Vorsitzende ist Claudia Müssig. (bdg)