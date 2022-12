Freudenberger sollen Gebäudeschäden nicht aussitzen

Technischer Ausschuss: Für die Altstadt soll weiterhin immer mehr Freiraum geschaffen werden

Freudenberg 13.12.2022 - 12:33 Uhr 2 Min.

In der Sitzung ging es auch um die Sicherheit von Gebäuden. So erklärte das Gremium sein Einvernehmen zum Bauantrag und Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Rückbau eines Nebengebäudes. Der Gebäudeeigentümer teilte dem städtischen Bauamt Ende Oktober 2022 mit, dass ein Nebengebäude in einem Hof in der Nähe der Hauptstraße teilweise eingestürzt und die Standsicherheit des talseitigen Wohnhauses gefährdet sei.

Diese Information habe man, so Stadtbaumeister Gunter Eisert, an die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises weitergegeben und den Antragsteller zur sofortigen Absperrung des Gefahrenbereichs aufgefordert. Bei einem Vorort-Termin mit dem Landratsamt Anfang November wurde der Gebäudeeigentümer informiert, dass der Rückbau durch eine Fachfirma erfolgen muss. Rat Manfred Zipf erklärte, das Nebengebäude sei inzwischen komplett eingefallen. Rat Klaus Weimer fragte, ob es seitens des Landratsamts Auflagen zum Wiederaufbau des Hauses gebe. Eisert antwortete, generell sei eine solche Auflage möglich. Aktuell gehe es aber nur um den Abriss. Bürgermeister Roger Henning informierte, der Rückbau sei vom Denkmalamt genehmigt worden.

Dieser Fall war auch Anlass, über Gebäudebestände und Rückbau im Bereich der Altstadt generell zu sprechen. Henning riet allen Eigentümern dort, Schäden an den Gebäuden nicht auszusitzen, sondern zu investieren, auch, um die Gefahr eines Einsturzes abzuwenden. Er empfahl, rechtzeitig mit den Fachbehörden Maßnahmen zu überlegen. Zudem verwies er auf die Sicherungspflicht der Gebäudeeigentümer.

Auf Nachfrage von Zipf sagte er, die Verwaltung kenne den Zustand der kommunalen Gebäude und achte auf deren Sicherheit. Man kenne auch den Sanierungsstau, den man nach und nach angehen wolle. Weiter informierte er, unter Beachtung des Gesamtbilds arbeite man auch an der Schaffung von mehr Freiraum in der Altstadt. Dabei verwies er auf den aktuellen Abriss des Hauses Haaggasse 21 sowie den bereits vor längerem erfolgten Abriss der Scheune am Haus Burgweg 6. An ihrer Stelle findet sich heute das kleine Freilichtmuseum der Stadt.

Eingeschränktes Gewerbegebiet

Zustimmung gab es auch für den Einbau einer Wohnung in eine bestehende Lagerhalle mit Neubau eines Carports in der Wendelin-Rauch-Straße. Durch den Einbau könnte ein Unternehmer zurück nach Freudenberg ziehen, so Henning. Laut dem dort geltenden Bebauungsplan handelt es sich beim Bereich um ein eingeschränktes Gewerbegebiet. Wohnungen seien dort nur für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter möglich, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind. Dies sei hier der Fall. Zudem muss die Wohnnutzung gegenüber Grundfläche und Baumasse der Gewerbenutzung untergeordnet sein. Laut eingereichter Planungsunterlagen soll der Wohnraum 34 Prozent der 406 Quadratmeter Nutzfläche der Halle ausmachen, der Rest soll weiter gewerblich genutzt werden. Die Wohnung ist einstöckig geplant.

Zipf fragte, was mit der Erlaubnis für die Wohnnutzung wird, wenn das Unternehmen verkauft wird. Rat Klaus Weimer, der selbst Unternehmer ist, erklärte dazu, das Wohnrecht erlösche, wenn der neue Bewohner die Auflagen für die Nutzung nicht erfüllt.

Der dritte Bauantrag betraf die Freudenberger Tankstelle. Das Gremium stimmte der Verlegung der Waschanlage in den rechten Gebäudeteil zu, der bisher als Lager genutzt wurde. Der Lagerraum soll dazu um einen Meter erhöht und zur Hauptstraße hin um 2,50 Meter verlängert worden. Aus dem Gremium wurde erklärt, damit verbessere sich die Zufahrt, und auch größere Fahrzeuge könnten die Waschstraße nach dem Umzug nutzen.

