Freudenberger Seniorenbeirat engagiert

Mitgliederversammlung: Viel für die älteren Bürger und die Stadt geleistet - Platz am Alten Schützenhaus hergerichtet

Freudenberg 03.07.2022 - 10:09 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Aktiv-Bürger des Seniorenbeirats Freudenberg haben in 228 ehrenamtlichen Arbeitsstunden den Platz am Alten Schützenhaus umfassend hergerichtet und unter anderem eine überdachte Sitzgruppe geschaffen. Foto: Birger-Daniel Grein

Bürgermeister Roger Henning freute sich, dass der Beirat bereits 54 Mitglieder hat. Er wünschte sich, dass weitere dazukommen mögen. Er dankte dem Beirat für seine Ideen und Anregungen und den tatkräftigen Einsatz. Außerdem hob er die Leistung der Aktiv-Bürger als Teil des Seniorenbeirats bei der Gestaltung und Pflege vieler Stellen in der Kernstadt hervor.

Der stellvertretende Vorsitzende Ralf Kern berichtete von zahlreichen Aktivitäten seit der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr. So hatte man an der Auftaktveranstaltung von KEGL (Kochen+Essen+Genießen=Leben) der VdK-Ortsgruppen Freudenberg und Ortsteile teilgenommen. Ins Leben gerufen worden sei die Aktion "Schwätzbänkle". Ein Hinweisschild an zwei Bänken in der Kernstadt lade ein, sich dort zu unterhalten. Außerdem standen Mitglieder des Vorstands des Beirats dort zu bestimmten Terminen zu Gesprächen bereit. Die Aktion soll wiederholt werden und man möchte sie auch auf die Ortsteile ausweiten.

Der Beirat beteiligte sich auch Frühjahrsmarkt und nahm am Seniorenstammtisch im Amtshaus teil. Im Mai 2022 fand der Seniorennachmittag als Frühlingsfest in der Turnhalle statt. Neben einem Unterhaltungsprogramm hatte es Informationen der Polizei zum Betrugsschutz gegeben.

Leo Rauch berichtete vom tatkräftigen Einsatz der Aktiv-Bürger. Das größte Projekt der letzten Zeit sei für die Ehrenamtlichen das Herrichten und neu gestalten des Platzes am Alten Schützenhaus gewesen. Hier habe man in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 228 ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert. Es wurde unter anderem ein neues Geländer gesetzt, die Wasserrinne am Brunnen wurde restauriert und ein Handlauf an der Treppe angebracht. Außerdem wurden zwei Bänke und ein Tisch gebaut und befestigt. Die Sitzgruppe wurde anschließend überdacht.

Im März 2022 wurden Bänke am Rundweg um den Seepark hergerichtet und die Sicht von dort wieder freigeschnitten. Außerdem restaurierten die Aktiv-Bürger den Hintergrund des Schriftzugs am Schiffsanleger. Zudem kümmerte man sich um viele weitere Plätze in und um die Kernstadt. Im Jahr 2022 haben die Aktiv-Bürger laut Rauch bisher 257 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.

Vorgestellt wurden von Ralf Kern und Vorsitzendem Hartmut Beil auch die geplanten Aktivitäten. Jeden zweiten Donnerstag im Monat wird es ab September von 20 bis 22 Uhr ein Wirtshaussingen im Amtshaus geben. Es ist die Vorführung des Films "50er-Jahre in Freudenberg" geplant, und die Aktiv-Bürger werden weitere Bereiche herrichten. Es sollen gegenüber dem Kindergarten und am Friedhof zwei neue "Schwätzbänkle" entstehen, an denen dann auch Mitglieder des Beirats für Gespräche bereitstehen. Außerdem überlegt, man den Seniorennachmittag wieder als Frühlingsfest zu organisieren. Auf Vorschlag von Mitglied Jakob Lang plant man eine Umfrage im Amtsblatt zum Thema Beratungsbedarf in sozialen Fragen. Außerdem sollen Möglichkeiten für die Organisation von Spielenachmittagen geprüft werden.

bdg