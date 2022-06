Freudenberger musizieren mit Erfolg

Bundeswettbewerb: Drei zweite Plätze in der Kategorie Popgesang gehen an Jugendliche aus der Kleinstadt

Freudenberg 14.06.2022 - 15:57 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Larissa und Melissa Hasenfuß bei einer Veranstaltung in Ebenheid. Im Bundeswettbewerb Jugend musiziert erreichten sie jeweils den zweiten Platz ihrer Altersklasse. Darüber freut sich auch ihr Musiklehrer Michael Korn. Auch Svenja Zipprich wurde beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert Zweite ihrer Altersklasse.

Zwei der Freudenberger Sängerinnen überzeugten dabei auch mit eigenen Liedern oder Liedversionen. Zu ihnen gehörte die 15-jährige Svenja Zipprich aus Freudenberg. Sie erreichte in ihrer Alterskategorie IV 22 Punkte. Im Gespräch mit unserem Medienhaus zeigte sie sich glücklich über das Ergebnis. Sie sei über den Erfolg unglaublich erleichtert, da sie sich lange darauf vorbereitet habe.

Ihr musikalisches Wettbewerbsprogramm war - wie vorgesehen - auf allen Austragungsebenen gleich. So hatte es Svenja Zipprich bereits monatelang geübt. »In der Woche vor dem Bundeswettbewerb habe ich das komplette Programm mit Moderationen jeden Tag geübt.« Fünf Minuten vor dem Auftritt sei sie sehr aufgeregt gewesen, vorher eher gelassen. Die Jury sei sehr freundlich und die Wettbewerbsatmosphäre entspannt gewesen. »Als ich anfing zu singen, fiel die Anspannung ab.«

Die 20 Minuten Programm seien gefühlt schnell vorbeigegangen. Das anschließende Warten sei wieder sehr aufregend gewesen. »Ich saß auf heißen Kohlen.« Das Ergebnis erfuhr sie, wie alle Freudenberger, online. Meine Eltern haben die Internetseite alle fünf Minuten aktualisiert. Zu Svenjas Wettbewerbsrepertoire gehörte auch ihr Song »Unwritten Chapter«, den sie selbst getextet und komponiert hatte. Die Idee dafür sei durch ein Stück der Theater AG des Gymnasiums Miltenberg entstanden, in dem sie mitspielte. Es gehe in dem Lied um Träume, die ungeschriebenen Kapitel des Lebens und darum, dass nicht alles im Leben glatt laufe.

Die 17-jährige Melissa Hasenfuß aus Ebenheid war 2019 Bundessiegerin Popgesang im Wettbewerb Jugend musiziert. Dieses Mal erreichte sie mit 23 von 25 möglichen Punkten den zweiten Platz in ihrer Altersklasse V. »Ich freue mich über den Erfolg.« Etwas enttäuscht war sie, dass sie mit nur einem Punkt den Bundessieg verfehlte. Dennoch sei sie zufrieden.

Für den Wettbewerb hatte sie eine eigene Version des bekannten rumänischen Partyhits »Dragostea Din Tei« komponiert. Sie möge den Song nicht so gerne. Also machte sie daraus eine Ballade, die ihr gefiel. »Dazu habe ich Tempo rausgenommen und statt Dur auf Moll Akkorde gesetzt sowie die Melodie bearbeitet.« Sie sei beim Bundeswettbewerb nicht mehr so aufgeregt gewesen wie 2019. »Alle Juroren, das ganze Wettbewerbsteam und die anderen Teilnehmer waren mega nett«, freute sie sich. Auch die Aufregung vor der Bekanntgabe sei nicht mehr so groß gewesen.

Melissas Schwester Larissa Hasenfuß war das erste Mal beim Bundeswettbewerb dabei. Die 13-Jährige erreichte in der Alterskategorie III 22 Punkte und damit wie ihre beiden Kolleginnen Platz zwei. Für sie sei der Bundeswettbewerb ein tolles Erlebnis gewesen. »Mit Beginn des Auftritts fiel die Angst bei mir ab.« Vorher habe sie mehr Angst gehabt, denn sie habe gespürt, es gehe ins Finale. »Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.« Mit dem zweiten Platz war sie sehr zufrieden. Larissa hatte keinen eigenen Song im Repertoire. Der stehe auch nicht auf der Wunschliste. »Ich singe lieber Coversongs.«

Birger-Daniel Grein