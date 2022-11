Freudenberger Möbelhersteller Rauch hat 87 Stellen abgebaut

630 Mitarbeiter ab Dezember in Kurzarbeit

Freudenberg 28.11.2022 - 17:02 Uhr 3 Min.

Der Freudenberger Möbelhersteller Rauch hat 87 Stellen abgebaut. Drastisch gestiegene Preise bei den Rohstoffen und der Energie, eine hohe Inflationsrate und die damit verbundene Kaufzurückhaltung der Kunden machen dem Unternehmen zu schaffen.

Die Firma, die in ihrer Möbelsparte gut 1200 Mitarbeiter beschäftigt, hat für das Werk bereits im Oktober Kurzarbeit beantragt, begonnen wird damit aber erst ab kommendem Monat. Nach Angaben des Geschäftsführers sind davon 630 Personen in der Produktion betroffen. Sie arbeiten künftig einen Tag pro Woche weniger. Vorerst hat Rauch bis Oktober nächsten Jahres Kurzarbeit beantragt.

Massiver Nachfrage-Einbruch

Dem Möbelhersteller macht derzeit ein massiver Nachfrage-Einbruch zu schaffen. Während der Corona-Pandemie profitierte das Unternehmen noch davon, dass viele Menschen zuhause bleiben mussten und sich in dieser Zeit neu eingerichtet haben. Doch dieser positive Sondereffekt hat sich auch durch die Inflation ins Gegenteil verkehrt. "Wie in der ganzen Möbelbranche leiden wir im Moment unter einem schwachen Auftragseingang. Das hat sich im Sommer schon abgezeichnet, darum haben wir personalmäßig früh reagiert", sagt Hribar.

Kurz vor den Betriebsferien im August schockierte die Information über die geplanten Kündigungen die Rauch-Belegschaft. Damals hieß es noch, dass spä­tes­tens bis En­de No­vem­ber 100 Stel­len ab­ge­baut wer­den sol­len. In der Fertigung war ab der zweiten Septemberhälfte Kurzarbeit geplant. Dass die Verhandlungen mit dem Betriebsrat und der IG Metall schneller als gedacht beendet wurden, führt der Geschäftsführer auf die "konstruktiven Gespräche" mit den Arbeitnehmervertretern zurück. Öffentliche Protestaktionen, wie es sie 2019 gegeben hatte, als die Geschäftsleitung 250 Stellenstreichungen ankündigte, blieben diesmal aus. Vor drei Jahren mussten letztlich 32 Mitarbeiter gehen.

Gedrückte Stimmung im Betrieb

Betriebsratsvorsitzende Cornelia Miltenberger betont, dass jeder, der gehen müsse, einer zuviel sei. "Für uns als Betriebsrat ist es schlimm, dass die Belegschaft wieder für die Fehler der Vergangenheit zahlen muss." Die 43-Jährige hatte im Sommer vor den Verhandlungen das Ziel ausgegeben, dass »der Interessensausgleich besser gemacht wird, als vor drei Jahren«. Auf die Frage, ob ihr das gelungen ist, sagt sie: "Wir haben diesmal bessere Einzelfall-Lösungen getroffen, aber ein Interessensausgleich ist immer ein Interessensausgleich und der kann nie gut sein."

Die Stimmung im Betrieb ist auch im Hinblick auf die Kurzarbeit ab Dezember gedrückt. "In der aktuellen Situation, in der bei allen das Geld knapp ist, tut das den Mitarbeitern weh, ist aber natürlich besser als ein Stellenabbau", sagt Miltenberger. Die entlassenen Mitarbeiter konnten für ein Jahr in eine Transfergesellschaft wechseln, wo sie bei der Stellensuche unterstützt werden und Weiterbildungen belegen können. "Statt Abfindungen zahlt Rauch in die Transfergesellschaft ein", erklärt der Geschäftsführer.

Hribar rechnet zwar damit, dass die Nachfrage im Weihnachtsgeschäft etwas anzieht, weil die Möbelhäuser verstärkt Werbung machen, viel erwartet er sich davon aber nicht. "Leider wird sich das zumindest dieses Jahr nicht wirklich stark auswirken. Es herrscht in der ganzen Möbelbranche Flaute." Den Volumenrückgang in der Produktion beziffert der Geschäftsführer auf 25 Prozent. Der Umsatz sei im Vergleich dazu weniger stark gesunken, da Rauch im Sommer und Herbst die Preise angehoben habe, sagt Hribar.

Rohstoffe und Energie extrem teuer

Die gestiegenen Einkaufspreise habe das Unternehmen aber nicht komplett weitergeben können, betont Hribar. Die aktuellen Energie- und Rohstoffpreise bezeichnet er als "brutal". Für die bei der Herstellung von Spanplatten benötigten Holzspäne habe man dieses Jahr bei gleichem Ausstoß 20 Millionen Euro mehr bezahlt, klagt er. Der 65-Jährige führt die Preisexplosion auf die Pellets-Hersteller zurück, "die die Späne zu jedem Preis zusammenkaufen". Er hofft, dass sich das im Frühjahr ändert, wenn die Pellets-Silos voll sind und die Nachfrage nach Heizmaterial sinkt.

Auch ein Strompreisdeckel birgt für die Firma Rauch gewaltiges Einsparpotenzial: Jeder Cent weniger pro Kilowattstunde bedeute jährlich eine Ersparnis von 700.000 Euro, rechnet der Geschäftsführer vor. "Wenn wir von jetzt 30 Cent auf 13 Cent runterkämen, was für die Industrie im Raum steht, dann wäre das eine riesige Einsparung", sagt er.

Sanierer will Qualitätsmängel beseitigen

Rainer Hribar, der im Juni als Sanierer zu den Rauch Möbelwerken kam, bezeichnet den Personalabbau als "sehr wichtigen Baustein" für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. "Aber der allein genügt nicht", schiebt er nach. Der 65-Jährige hat Mängel bei der Qualität und Liefertermintreue festgestellt, an denen man aktuell arbeitet. Es habe viel zu viele Transportschäden gegeben, weswegen man die Verpackung verbessert habe, berichtet er.

Bei den 30.000 Packstücken, die Rauch täglich in Freudenberg verlädt, hat es nach Aussage Hribars zu viele Fehlteile gegeben. »Es passiert zu häufig, dass ein Teil stehenbleibt, beim Spediteur falsch abgeladen wird oder man es nicht mehr findet«, erklärte er der Redaktion im Sommer. Jetzt werde jedes Packstück gescannt, um nachweisen zu können, dass es wirklich im Laster war. Um die Liefertermine besser einzuhalten, setzt der Geschäftsführer unter anderem auf die Digitalisierung.

Vertrieb neu ausgerichtet

Der Erfolg der Freudenberger Traditionsfirma hängt aber weiterhin maßgeblich an den Auftragseingängen. Der neu ausgerichtete Vertrieb sei sehr stark unterwegs, betont Hribar. "Wir haben von unseren Kunden erfreulich viele Zusagen für Platzierungen in den Möbelhäusern. Das sind alles positive Zeichen. Ich glaube, der Name Rauch hat wieder einen ganz ordentlichen Klang." Gleichzeitig sei aber bei den Kunden in den Möbelhäusern und Onlineportalen "im Moment verflixt wenig los".

Der Kauf von Möbeln lässt sich aufschieben, wenn nicht gerade das Bett oder der Schrank zusammengebrochen sind. "Solange die Energiepreise so hoch sind, haben manche Zielgruppen nicht das Geld, um Möbel anzuschaffen", sagt Hribar. Er hofft deshalb, dass die von der Politik beschlossenen Entlastungen auch dazu führen, dass die Menschen nächstes Jahr wieder mehr Geld für Möbel übrig haben.

Boris Dauber