Freudenberger liebäugeln mit klimafreundlicher Wärmequelle

Gemeinderat: Daniel Jung präsentiert Gremium mögliche Varianten - Energie wird bereits gespart

Freudenberg 13.09.2022 - 11:17 Uhr 2 Min.

Vorgestellt wurden am Montag im Freudenberger Gemeinderat auch die Ergebnisse der Untersuchung der Nahwärmeversorgung des Bereichs Neue Stadtmitte / Rauchwerk I. Foto: Birger-Daniel Grein

Für den Bereich soll ein Wärmeversorgungskonzept entwickelt werden (wir berichteten mehrfach). In der Gemeinderatssitzung am Montag in Sitzungssaal des Rathauses stellte Daniel Jung, Geschäftsführer von MVV Regioplan Mannheim, die zusammenfassenden Ergebnisse der Untersuchungen dazu vor.

Es wurden drei Möglichkeiten verglichen: Einerseits die dezentrale Beheizung jedes Gebäudes einzeln und andererseits zwei Varianten eines Nahwärmenetzes. Variante eins sieht zwei getrennte Netze für Neubauten und Altbauten vor. Im Neubau kann ein Niedertemperaturnetz gespeist von einem Erdsondenfeld zum Einsatz kommen. Für den Altbestand, der auch die großen alten Gebäude umfasst, setzt man auf ein heißes Nahwärmenetz. Die Heizzentrale soll beim Bauhof untergebracht werden. Die Wärmeerzeugung kann laut MVV durch einen Pelletkessel erfolgen, der zur Spitzenlast von einem Ölkessel unterstützt wird. Variante zwei des Nahwärmenetzes ist eine Rücklaufauskopplung. Dieses sieht die zentrale Heizzentrale für den Altbestand vor, mit der Wärme aus dem Rücklauf sollen Neubauten versorgt werden.

Nachhaltiges Nahwärmenetz

Zur Bewertung erklärte Jung, für den Neubau seien alle drei Varianten möglich. Die nachhaltigste Lösung sei aber das kalte Nahwärmenetz.

Die Schule könne mit einem Holzhackschnitzel-Kessel oder Pelletkessel dezentral befeuert werden. Alternativ sei der Anschluss an ein mit Pellets gespeistes Nahwärmenetz möglich.

In den Bestandsgebäuden wäre bei den aktuellen Heizölpreisen eine dezentrale Wärmepumpenlösung verbunden mit vollumfänglicher, energetischer Sanierung der Gebäudehülle langfristig am nachhaltigsten. Eine hohe Sanierungsquote sei aber nicht leicht zu erreichen. Alternativ wäre bei einer hohen Anschlussquote auch die Wärmenetzvariante eine Lösung. Diese müsse kompatibel mit der Schulbeheizung sein. Vorteile eines Nahwärmenetzes seien die Kompatibilität mit der Schule, die Möglichkeit eines Wärmecontractings sowie außerdem eine »bequeme Umrüstung« der Bürger auf eine klimafreundliche Wärmequelle. Als Nachteil nannte Jung ein wirtschaftliches Risiko durch die nötige hohe Abschlussquote für die Anschlüsse am Nahwärmenetz. Wirtschaftlich sei eine hohe Anschlussquote wichtig, da sich die Kosten für das Netz auf mehr Wärmeabnehmer aufsplitten. Entsprechend seien eine umfassende Information der Anlieger und ein Klären der Bereitschaft für den Anschluss wichtig.

Mehrere Prüfschritte

Unter der Prämisse, dass eine klimafreundliche Variante ausgeführt werden soll, empfahl er folgende Prüfschritte: Besteht eine hohe Abschlussquote im Bestand und ist es möglich, ein kaltes Nahwärmenetz zu realisieren, empfahl er zwei getrennte Netze. In den anderen Fällen sprach er sich für eine Rücklaufauskopplung mit Schulversorgung und Erweiterungsoptionen in den Bestand aus.

Jung verwies weiter darauf, dass im Rahmen der Bauleitplanung für die neue Stadtmitte Energieeffizienz und Klimagerechtigkeit mit einbezogen werden sollen. Bürgermeister Roger Henning erklärte, man müsse die beiden Aspekte Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinen, hinzu komme der Handlungszwang. Noch diesen Monat werde es Gespräche mit dem Investor für den Bereich »Rauchwerk I« geben, dabei wird es auch um das Thema Wärmeversorgung des Areals gehen. Im vierten Quartal 2022 ist eine Bürgerversammlung mit Vorstellung des Konzepts des Investors geplant, dabei soll er auch seine Sicht auf das Energiekonzept präsentieren. Letztlich müsse der Gemeinderat über die Umsetzung eines Konzepts entscheiden. Er empfahl, die Anlieger im Gebiet zu ihrem Interesse hinsichtlich der Nahwärme zu befragen. »Es ist nicht die Frage, ob, sondern was, wie und wie schnell«, sagte er zur Umsetzung einer Lösung.

Henning berichtete auch über die Maßnahmen der Verwaltung zur Einsparung von Wärmeenergie und Strom. Nicht sicherheitsrelevante Beleuchtung von Gebäuden und Bereichen seien abgeschaltet worden. Nicht möglich sei dies aus Sicherheitsgründen zum Beispiel im Mainvorland und dem Kreisel.

Auch bei kommunalen Gebäuden und den Büros im Rathaus optimiere man die Heizungsnutzung.

BIRGER-DANIEL GREIN