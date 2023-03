Freudenberger investieren viel in ihre Feuerwehr

Zahlen und Fakten: Haushalt Freudenberg

Am Montag beschloss der Gemeinderat Freudenberg einstimmig den Haushalt 2023 und die Investitionsplanung 2022 bis 2026.

Der Abschluss des Ergebnishaushalts 2023 wurde mit einem geplanten Defizit von rund 377.000 Euro festgelegt. Im vergangenen Jahr war es ein Defizit von 177.000 Euro.

Es sollen neue Kredite von 290.000 Euro aufgenommen werden. Gleichzeitig ist eine Tilgung bestehender Kredite von 383.000 Euro vorgesehen. Damit gibt es keine Nettoneuverschuldung.

Die Steuersätze für Grundsteuer A und B (350 von Hundert) und Gewerbesteuer (370 von Hundert) bleiben gleich.

Größte Einnahmeposten sind die Gewerbesteuer mit 900.000 Euro (Vorjahr 1,2 Millionen Euro), Grundsteuer 564.000 Euro (2022: 556.000 Euro), die Schlüsselzuweisungen 2,633 Millionen Euro (Vorjahr 2,331 Millionen Euro), Anteil Einkommenssteuer 2,104 Millionen (1,923 Millionen Euro), Anteil Umsatzsteuer 332.000 Euro (303.000 Euro) und Zuweisungen für Kindertagesstätten 504.000 Euro (630.000 Euro).

Die größten Posten bei den Ausgaben sind die Kosten für Personal mit 2,423 Millionen Euro (Vorjahr 2,26 Millionen Euro), die Kreisumlage mit 1,524 Millionen Euro (1,498 Millionen Euro), die FAG Umlage (kommunaler Finanzausgleich) mit 1,142 Millionen Euro (1,122 Millionen Euro), die Gewerbesteuerumlage mit 85.000 Euro (113.000 Euro Euro), Betriebsführung Kindergärten mit 1,332 Millionen Euro (1,2 Millionen Euro) und Abschreibungen mit 1,096 Millionen Euro (wie 2022).

Für Investitionen soll die Gemeinde im laufenden Jahr 1,878 Millionen Euro aufwenden. Dem gegenüber stehen 1,371 Millionen Euro Einnahmen im Bereich Investitionsmaßnahmen. Damit verbleibt bei der Stadt ein Anteil von 507.000 Euro.

Die Einwohnerzahl der Gesamtstadt lag Ende 2022 bei 3721 Einwohnern.

Große Investitionen im Zeitraum 2022 bis 2026 fließen unter anderem in die Feuerwehren der Gesamtstadt. Weiterer große Positionen sind die Altstadtsanierung (kommunale Maßnahmen und Förderung privater Maßnahmen) und In das Wasserversorgungskonzept 2. Zudem sind unter anderem Mittel für den Dorfladen Boxtal (je 20.000 Euro in 2023 und 2024 vorgesehen). (bdg)

GEMEINDERAT FREUDENBERG IN KÜRZE

FREUDENBERG. Im Gemeinderat Freudenberg gab es am Montagabend im Rathaus noch folgende Themen:?Stadtentwicklung: Am Dienstag, 28. März, findet um 19 Uhr eine Bürgerversammlung zur Entwicklung ehemaliges Areal Rauchwerk I / Neue Stadtmitte in der Turnhalle statt.

?Spendenannahme: Der Gemeinderat nahm die Spenden für das zweite Halbjahr 2021 (8875 Euro) und das zweite Halbjahr 2022 (25.100 Euro an). Die Spendenannahme für die anderen Zeiträume 2021/2022 war bereits in anderen Sitzungen erfolgt. Zu den größten Spendenempfängern zählen die Feuerwehr sowie der Spielplatz in Rauenberg. Für Letzteres spendeten die Rauenberger Vereine zusammen 8700 Euro.



?ELR-Mittel für Dorfladen: Bürgermeister Roger Henning freute sich, dass das Projekt Dorfladen Boxtal vom Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) mit 200.000 Euro gefördert wird. Abgelehnt wurde der Antrag auf ELR-Mittel für den barrierefreien Zugang des Ärztehauses in Freudenberg. Dieser ist laut Genehmigungsbehörde keine Aufgabe der kommunalen Daseinsversorgung, sondern der Praxen selbst.?Krabbelgruppe: Für die Krabbelgruppe wurde eine übergangsweise räumliche Lösung gefunden, bis diese wieder die Räume den Otto-Rauch-Stift nutzen kann. Das Thema hatte Rat Hartmut Beil mehrfach angesprochen. Er war nun für die Lösung dankbar.



?Gehweg Lindtalstraße: Rat Cem Arslan berichtete vom miserablen Zustand von Teilen des Gehwegs an der Lindtalstraße. Dieser sei zu Fuß schwer und mit Kinderwagen gar nicht mehr nutzbar. Henning erklärte, das Problem sei bekannt. Eine Sanierung soll im ersten oder zweiten Quartal dieses Jahres erfolgen.



?Wasserhäuschen: Rätin Ellen Schnellbach verwies auf das historisch wertvolle Wasserhäuschen an der Dürrbachstraße, das einst von der Quelle am Schützenhaus gespeist wurde. Es wird zwar nicht mehr genutzt, sollte aber als Erinnerung an die frühere Versorgung erhalten werden.



?Sperrung Burgweg: Rat und Revierförster Lars Kaller wies darauf hin, dass kommende Woche Holzfällarbeiten oberhalb der Burg stattfinden.

Der Burgweg werde aus Sicherheitsgründen dann für etwa eine Woche gesperrt. ?bdg