Freudenberger helfen Kinderleben in der Ukraine retten

Kids-Treff: Kinder und Betreuer sammeln mit selbst hergestellten Weihnachtswaren Geld für ein Strom-Aggregat einer Kinderklinik 1040 Euro sind zusammengekommen

Freudenberg 19.01.2023 - 13:57 Uhr 3 Min.

Kinder und Betreuer des Kids-Treffs Freudenberg haben selbst produzierte Weihnachtsartikel verkauft und damit ein Aggregat für eine Kinderklinik in der Ukraine finanziert. Foto: Birger-Daniel Grein

Mit den Spenden aus ihrer traditionellen Weihnachtsaktion wurde 2022 ein Stromaggregat für eine Kinderklinik im Ukrainischen Riwne finanziert, das dort bereits im Einsatz ist. Die Stadt befindet sich etwa auf halber Strecke zwischen der Grenze zu Polen und Kiew.

Seit 2014 organisiert der Kidstreff Freudenberg in jedem Advent eine Spendenaktion, mit der sie Kindern in wechselnden Einrichtungen helfen. Dabei werden verschiedene weihnachtliche Dinge hergestellt und für den guten Zweck verkauft. Dieses Jahr kamen 1040 Euro zusammen. Damit hilft man Kindern in der Ukraine.

Fahrlehrer mit dabei

Einen Mitstreiter fand man in Boris Großkinsky aus Eichenbühl. Der Inhaber einer Fahrschule in Miltenberg organisiert mit anderen aus der Region Hilfstransporte in die Ukraine. Gerdi Schmitt vom Betreuerteam des Kids-Treffs kannte seine Hilfsprojekte und nahm Kontakt zu ihm auf. So entstand die besondere Hilfe.

Beim Kids-Treff berichtete Großkinsky den Kindern, wie viel sie mit ihrer Hilfe bewegen konnten. Über sein Helfernetzwerk habe er erfahren, dass in diesem Kinderkrankenhaus ein weiteres Strom-Aggregat gebraucht werde. »Pro Station ist ein solches Aggregat nötig, um den Betrieb bei Stromausfall sicherzustellen«, war zu erfahren.

Den Ort habe man ausgewählt, da dorthin ein Hilfstransport ging. Mit dabei war neben dem Aggregat aus der Kids-Treff-Hilfe ein umfangreiches ausgestattetes Feuerwehrfahrzeug als Spende für die dortige Feuerwehr und ein weiteres Aggregat für die Klinik.

Hilfsgüter aus der Region

Alles stammt aus Hilfsaktionen der Region im Bereich bis Elsenfeld. Großkinsky hatte den Transport mitorganisiert. Er steht in engem Kontakt mit den Fahrern, die die Spenden zur Stadt brachten. Aus deren Erzählungen, berichtete er, die Situation in der Stadt sei katastrophal.

Es gebe tagelang nur stundenweise Strom und jeden Tag gebe es Luftalarme. »Das Aggregat rettet Leben«, betonte er. Dank der Unterstützung des Herstellers habe man das Gerät zum Sonderpreis von 950 Euro erworben. Das restliche Geld der Kids-Treff-Spende gab man der Klinik bar zum Kauf von Treibstoff für das Aggregat.

»Ich finde Euer Engagement toll«, lobte der Fahrlehrer die Aktiven des Kidstreffs. Kinder und Betreuer hätten viel Arbeit in die Aktion gesteckt. »Vielen Dank vor allem im Namen der Kinder in der Klinik und dem Krankenhausteam, das habt Ihr ganz toll gemacht«, so Großkinsky.

Gabi Wörner vom Kids-Treff-Team berichtete, sie habe die diesjährige Hilfsaktion im November in der Lindtalschule vorgestellt. Im Anschluss machten sich mehr als ein Dutzend Kinder und die zwölf Mitglieder des Betreuerteams daran, die Waren für den Verkauf zu fertigen. Mitgeholfen haben auch Kinder der Mittagsbetreuung der Schule. Die Kinder berichteten am Dienstag, sie hätten Etiketten für Marmeladen mit weihnachtlichen Motiven bemalt. Die Marmelade hatten Betreuerinnen gekocht. Gemeinsam mit ihren Eltern hatten die Kinder zudem Plätzchen gebacken. Der Nachwuchs hatte Weihnachtskarten gemalt und noch viel mehr gebastelt. Das Betreuerteam steuerte selbstgebastelte Adventstüten, gestickte Karten und gebastelte Weihnachtsdekoration bei. Verkauft wurde alles an einem regnerischen zweiten Adventswochenende an einem Stand vor dem Freudenberger Rewe-Markt. Auch dabei half der Nachwuchs mit.

»Etwas Gutes«

Die Kinder freuten sich, andere zu unterstützen. »Ich wollte anderen Kindern helfen, das ist etwas Gutes«, sagte die zehnjährige Angelina Appel.

Die neunjährige Marie Kaller ergänzte schließlich noch: »Es ist ein gutes Gefühl, Kindern zu helfen, denen es nicht gut geht und die nichts haben.«

Hohes Risiko

Großkinsky berichtete weiter, die deutschen Helfer, die die Spenden in die Ukraine brächten, gingen ein hohes Risiko ein. Sie fahren mit voller Schutzausrüstung mit Helm und Sicherheitsweste.

Und die neunjährige Lilyan Alhaewani betonte abschließend bewundernd: »Ich finde es mutig und stark, dass Sie das machen und sich das trauen. Viele sagen, so etwas mache ich nicht.« BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Kinds-Treff

Der Freudenberger Kids-Treff ist eine Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius.

Er findet jeden Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im Jugendheim in der Nähe der Kirche statt. Die erwachsenen Aktiven bieten den Kindern dort eine Betreuung mit Spielen und Basteln.

Zudem gibt es jährlich im Advent eine Benefizaktion, mit der die Kids-Treff-Kinder und ihre Betreuer anderen Kindern helfen.

Aktuell besuchen vor allem Kinder im Grundschulalter den Kids-Treff.

Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung und Verpflichtung möglich.

Obendrein beteiligt sich der Kids-Treff an den Freudenberger Ferienspielen in den Sommerferien. (bdg)