Freudenberger haben viele Fragen an die Kandidaten

130 Bürger testen Matthias Gallas und Roger Henning - Dritter Kandidat nicht da

Freudenberg 25.09.2022

Roger Henning (l.) und Matthias Gallas (r.) stellten sich den Fragen der Bürger. Der Platz von Samuel Speitelsbacher in der Mitte blieb leer.

Ein Bürger aus Boxtal wollte wissen, wie die von beiden Kandidaten angesprochenen Investitionen in neue Wohnräume bezahlt werden sollen. Matthias Gallas erklärte dazu, die Finanzen der Stadt seien "nicht so toll". Man werde immer auf Förderung angewiesen sein. In Baden-Württemberg gebe es allerdings viele Fördertöpfe. "Die müssen wir finden."

Finanzschwache Kommune

Amtsinhaber Roger Henning äußerte sich ähnlich. "Wir sind und bleiben eine finanzschwache Kommune." Deshalb müsse man sich immer gut überlegen, wo man investiere. Zur Sicherung der Einkommenssituation der Kommune setzt Henning vor allem auf die Einwohnerzahl. Die müsse man halten oder gar steigern, weil davon die Schlüsselzuweisungen abhängen. Bei der Gewerbesteuer behalte einen großen Teil das Land. Hoffnung setzte er auch auf den Investor, der das Rauch Werk 1 gekauft hat. Vielleicht sei dieser auch bereit, zu investieren und an die Gemeinde zu vermieten. Das öffne ganz neue Perspektiven, man solle nicht immer nur schwarz sehen.

Man spreche immer vom Bauen, aber was werde aus den Häusern in der Altstadt, die unter Denkmalschutz stehen, fragte ein weiterer Bürger. Er stehe für mehr Investitionen in Menschen als in Stein, erklärte Matthias Gallas. Die Menschen hätten heute andere Erwartungen, die unter Denkmalschutz nicht erfüllt werden könnten. Da sei der Bund gefragt. Roger Henning sah die Verkehrsentlastung der Altstadt als ersten Schritt, außerdem die Anbindung an das neue Quartier. Dann müsse man mit dem Denkmalschutzamt verhandeln. In den vergangenen Jahren seien immerhin 14 Häuser generalsaniert worden.

Mit Blick auf die Feierlichkeiten zu 50 Jahre Eingemeindung erkundigte sich ein Wessentaler nach der Zukunft der Gemeinde. Wertheim übernehme nun Wasser und Abwasser, wie sehe es künftig mit der Eigenständigkeit und den Stadtrechten aus? Um die Stadtrechte machte sich keiner der beiden Kandidaten Sorgen. Beim Blick auf mögliche Zusammenarbeit unterschieden sich die Positionen jedoch. Für manche Dinge müsse man einen Zweckverband gründen, weil eine Gemeinde alleine sie nicht stemmen könne, erklärte Roger Henning. Die Gemeindestrukturen solle man aber nicht noch größer machen, weil man "die Leute sonst nicht mehr zusammenbringt". Die Aufgaben der Verwaltung würden immer komplexer, brachte Matthias Gallas seine Erfahrungen ein. Mitarbeiter müssten deshalb immer wieder in Wertheim um Rat fragen. Er regte an, über Kooperationen in bestimmten Bereichen nachzudenken. Damit die Ortsteile weiter zusammenwachsen, müsse es in den Orten etwas geben, was es in den anderen nicht gebe, so dass der Freudenberger nach Wessental fahre und umgekehrt.

Hundeplatz schaffen

Eine Hundehalterin regte an, wieder einen Hundeplatz zu schaffen. Früher habe es so etwas zwischen Badesee und Angelsee gegeben. Hunde bräuchten Platz, um ohne Leine zu toben. Beide Kandidaten outeten sich daraufhin als Hundefreunde und Befürworter eines solchen Projekts, auch wenn Henning gestand, dass er inzwischen zwei Katzen habe. Keiner wusste aber spontan eine passende Fläche. "Um die Fläche müsste sich auch jemand kümmern", das brauche "bürgerschaftliches Engagement", fügte Gallas hinzu.

"Wenn Sie mit offenen Augen durch Freudenberg fahren, gefällt es Ihnen dann?", fragte ein Freudenberger. Die Natur, das Wildbachtal beispielsweise schon, antwortete Gallas, aber nicht so die Leerstände in der Altstadt. Hier sei die Verkehrsentlastung wichtig. Henning antwortete: "Mir gefällt es so gut, dass ich nicht wegrenne und ich bleiben will." Er rief zu mehr Optimismus auf. Viele hätten gesagt, für das Werk 1 werde sich kein Investor finden. "Letztlich waren es zwölf."

Eine Bürgerin äußerte sich kritisch über den Zustand der Stadt. Die Nachbargemeinden hätten mehr Geld, könnten mehr investieren. Manchmal, beispielsweise am Gebäude des ehemaligen Gasthauses "Rose" würde ein Besen helfen. Beide Kandidaten erläuterten die Schwierigkeit von Verwaltungsseite, Bürger zum Handeln zu bewegen und beschrieben den notwendigen Prozess. "Teilen Sie uns solche Sachen mit, und wir kümmern uns drum", betonte Henning. Die Stadt müsse ihre eigenen Sachen sauberhalten, fügte Gallas hinzu. Er sei froh über das, was der Bauhof in den vergangenen Jahren geleistet habe.

Schwierige Personalsuche

Wie sie die Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Verwaltung sähen, lautete eine weitere Frage aus der Runde an die Kandidaten. Die Zusammenarbeit sei gut, er sei froh, dass im Gremium nur demokratische Parteien vertreten sind und hoffe, dass das bei der Wahl 2024 so bleibe, erwiderte Roger Henning. Personal zu finden sei schwierig, man habe einiges getan, um attraktiver zu werden. Gallas lobte, dass es im Freudenberger Gemeinderat immer um die Sache ging und alle an einem Strang ziehen. Er könne sich eine gute Zusammenarbeit vorstellen.

Angesichts der Hoffnung, neue Einwohner nach Freudenberg zu holen, fragte ein Bürger, wo diese Menschen dann arbeiten sollten und ob Fläche für neue Unternehmen vorgesehen sei. Der Flächennutzungsplan sehe auch Gewerbe vor, meinte Matthias Gallas. Die Frage sei aber, ob es Firmen gebe, die sich ansiedeln wollten. Roger Henning korrigierte, in Freudenberg seien keine weiteren Gewerbegebiete genehmigt worden. Freudenberg habe bereits exorbitant große Gewerbeflächen, die sich allerdings auf wenige Gewerbetreibende verteilten. Freudenberg liege zwischen Wertheim und Miltenberg aber in einer starken Region, man könne in Freudenberg wohnen und in Miltenberg arbeiten. Außerdem erwartetet Henning einen Wandel in der Stadt, beispielsweise durch den Umzug aus dem Einfamilienhaus in der Neustadt in barrierefreie Wohnungen im neuen Quartier, was wiederum Platz für neue Familien mache.

Lena Schwaiger