Freudenberger haben Stadtentwicklung weiter im Blick

Gemeinderat: Gremium beschließt Verlängerung der Veränderungssperre für Firma Rauch Werk 1

Freudenberg 21.06.2022 - 12:34 Uhr 1 Min.

Das Areal des ehemaligen Werks 1 der Firma Rauch in Freudenberg ist zentrales Element für die Entwicklung der neuen Stadtmitte. Im Sanierungsgebiet Werk 1 (neue Stadtmitte) wird auch die Lindtalschule liegen. Foto: Birger-Daniel Grein

Das Gebiet umfasst den Bereich von der Ringgasse bis zur Dürrbachstraße. In ihr befinden sich neben dem Werk 1-Gelände unter anderem auch die Lindtalschule und die Musikschule Freudenberg.

Um die angestrebte städtebauliche Entwicklung des Sanierungsgebiets Entwicklung Rauchwerk 1 und angrenzende Bereiche nicht zu gefährden und die Voraussetzungen für den Bebauungsplan »Werk 1 (Neue Stadtmitte) zu sichern, hatte der Gemeinderat im Juli 2019 eine Veränderungssperre für den entsprechenden Bereich erlassen und 2021 um ein Jahr verlängert. »Diese sorgt dafür, dass die Stadt die Planungshoheit über den Bereich behält«, so Bürgermeister Roger Henning. In der Sitzung am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses beschloss das Gremium eine erneute Verlängerung der Veränderungssperre um ein Jahr.

Durch diese dürfen bauliche Anlagen nicht beseitigt werden. Auch Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung sind in ihr nicht erlaubt. Zudem nicht möglich sind erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und Bauten, auch wenn diese baurechtlich nicht genehmigungs- zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen. Über Ausnahmen entscheidet die Baugenehmigungsbehörde des Main-Tauber-Kreises im Einvernehmen mit der Stadt Freudenberg.

Besondere Umstände

Eine zweite Verlängerung der Veränderungssperre ist nach dem Baugesetzbuch nur möglich, wenn besondere Umstände es erfordern. Dazu gehören unter anderem Schwierigkeiten bei Abstimmungs- und Beteiligungsverfahren. Diese liegen in Freudenberg vor. So erklärte Bürgermeister Roger Henning, der Bebauungsplan umfasse unter anderem das ehemalige Werk 1 der Firma Rauch-Möbelwerke und rücke dessen Fläche in den Fokus. Daher seien vor allem die Eigentümerinteressen der Firma im Verfahren zu wahren. Die Firma will das Gelände an einen Investor verkaufen.

Der Verkauf hatte sich jedoch verzögert. Gründe waren unter anderem die Pandemie, das umfangreiche Investorenauswahlverfahren und der Tod des Hauptgesellschafters der Firma Wendelin Rauch im Jahr 2020.

»Der finale Veräußerungsprozess seht nach Angaben des Unternehmens unmittelbar bevor«, so Henning. Mit dem Investor solle ein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden, dann folge die Bauleitplanung.

Auf Frage von Rat Peter Eckert erklärte Henning, im Rahmen des Auswahlverfahrens für einen Investor habe es auch Vor-Ort-Termine gegeben. An diesen hätten viele Interessenten teilgenommen. Die endgültige Entscheidung für den Käufer treffen die Rauch-Möbelwerke als Eigentümer.

BIRGER-DANIEL GREIN