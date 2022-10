Freudenberger Firma Kirchgäßner saniert alte Heizungen und Bäder - Wärmepumpe im Trend

Freudenberg 13.10.2022 - 11:14 Uhr 3 Min.

Anja und Hans Kirchgässner sanieren mit ihrem Familienbetrieb in Freudenberg Heizungen und Bäder. Während die Nachfrage nach Bädern nachgelassen hat, sind die Auftragsbücher im Bereich Heizung voll.

Hans Kirchgäßner kann ein Lied davon singen. Der 53-Jährige ist Meister im Installateur- und Heizungsbau, Klempnermeister und staatlich geprüfter Energieberater. Gemeinsam mit seiner Frau Anja führt er seinen Freudenberger Familienbetrieb in dritter Generation. Die Kirchgäßner GmbH hat sich auf die Sanierung alter Heizungen und Bäder spezialisiert. Die aktuelle Auftragslage im Bereich Energie bezeichnet er wenig überraschend als sehr gut.

Politik lädt zum Wärmepumpengipfel

Derzeit ist die Wärmepumpe das heißeste Ding in der Branche. Laut dem Bundesverband Wärmepumpe wurden vergangenes Jahr in Deutschland 154.000 Heizungswärmepumpen abgesetzt. Dies entspricht einem Wachstum von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das der Verband bereits als Rekordjahr bejubelt hatte. Der Aufwärtstrend setzte sich also weiter fort - wohlgemerkt trotz corona-bedingter Einschränkungen und globaler Lieferkettenprobleme.

Dass sich jetzt alles auf die Wärmepumpe stürzt, wie Hans Kirchgäßner es formuliert, ist auch der Politik zu verdanken: Im Juni luden Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geywitz Branchenvertreter zu einem Wärmepumpengipfel ein. Als Marschrichtung gab Habeck danach bekannt, dass ab 2024 in Deutschland jährlich 500.000 Wärmepumpen neu installiert werden sollen. Um sich "aus der Klammer russischer Exporte zu befreien", solle ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, hieß es nach dem Gipfel in einer Pressemitteilung der beiden Ministerien.

Satte Förderung, aber Wartezeit

Damit diese Ziele erreicht werden, fördert der Staat den Tausch einer alten Heizungsanlage gegen eine Wärmepumpe aktuell mit bis zu 40 Prozent. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Für eine Wärmepumpe veranschlagt Kirchgäßner ein halbes Jahr Wartezeit. "Die Industrie kommt derzeit mit der Herstellung nicht mehr hinterher", sagt der Heizungsbauer. Alle weiteren Heizanlagen mit Gas, Pellets oder Öl seien schneller zu haben, schiebt er nach. Sie sind aber auch weniger gefragt. Dabei könne man mit neuer Brennwerttechnik viel effektiver heizen als mit einem alten Gasbrenner, gibt der Freudenberger Fachmann zu bedenken.

Seinen Kunden bietet Kirchgäßner individuelle Heizsysteme an, die zu ihren Bedürfnissen und räumlichen Gegebenheiten passen. "Bei einer Bestandsaufnahme wird jeder Raum im Haus einzeln betrachtet und beispielsweise geschaut, wo es Wärmeverluste gibt", erklärt der Heizungsbauer. Seine Firma kümmert sich von der Planung über die Förderung bis zur Ausführung um alles, was bei der Heizungssanierung anfällt, sodass die Kunden nur einen Ansprechpartner haben. Für dabei anfallende Handwerksarbeiten kooperiert er nach eigener Aussage "mit langjährigen Partnern aus der Region".

Potenzial auf dem Dach

Kirchgäßner hat auch Photovoltaik-Anlagen im Sortiment. Diese gelten der Ampelregierung als weiterer wichtiger Baustein, um die erneuerbaren Energien in Deutschland voranzubringen. Auch private Hausdächer sollen für den Klimaschutz und mehr Unabhängigkeit in Energiefragen genutzt werden, indem dort Solarstrom erzeugt wird. Einer Analyse des Marktforschungsunternehmens EUPD Research nach waren Ende 2020 auf deutschen Ein- und Zweifamilienhäusern 1,3 Millionen Photovoltaik-Anlagen installiert. Gemessen an der Anzahl geeigneter Dachflächen seien damit nur elf Prozent des vorhandenen Potenzials ausgeschöpft, heißt es in der Analyse weiter.

Bei der PV-Anlage ist derzeit der Wechselrichter schwerer zu beschaffen, berichtet Kirchgäßner. Mit einem Vierteljahr Wartezeit müssten die Kunden rechnen. Der 53-Jährige geht allerdings davon aus, dass sich die Lage ab Anfang nächsten Jahres wieder normalisiert.

In sein

Heizungsbauermeister Hans Kirchgäßner neben einem modernen Hybrid-Heizsystem.

em zweiten Geschäftsfeld, der Badsanierung, spürt der Freudenberger hingegen "eine merkliche Kaufzurückhaltung". Vor allem bei der barrierefreien Renovierung, die in den vergangenen Jahren das große Thema war, gehe die Nachfrage zurück, berichtet Anja Kirchgäßner. Wer Geld habe, investiere aber häufig weiterhin ins eigene Gebäude und saniere etwa sein Bad, womit auch der Wert des Hauses steige, sagt die 54-Jährige. "Eine Immobilie unterliegt der Inflation nicht wie Bargeld", betont sie.

Fachkräfte fehlen

Am meisten Sorgen macht sich das Ehepaar über den Facharbeitermangel. "Der Facharbeitermarkt ist im Moment leer gefegt. Unser größtes Ziel ist es, die Leute zu halten", sagt der Chef. Er freut sich, dass er zwei Auszubildende zum Anlagenmechaniker gefunden hat, was alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Und noch ein zweiter Mangel macht dem Unternehmern zu schaffen: der an Platz. "Wir haben extreme Schwierigkeiten, in Freudenberg ein Grundstück für eine Lagerhalle zu bekommen", erzählt Anja Kirchgäßner.

Mit Blick auf den Plan der Regierung, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll, passen auch die Fachvorträge von Hans Kirchgässner zum Heizen mit Wärmepumpen gut in die Zeit. Das Umsetzungskonzept der Ampel-Koalition geht beim Einbau einer elektrischen Wärmepumpe davon aus, dass die Wärme vollständig aus erneuerbaren Energien stammt. Nun bleibt nur zu hoffen, dass die Vorhersage des Freudenberger Heizungsbauers zutrifft: Er prophezeit, dass sich die Liefersituation für Wärmepumpen im kommenden Jahr verbessern und der Preis für neue Heizsysteme stabilisieren wird.

Boris Dauber

Hintergrund: Wärmepumpe und Heizspartrick Eine Wärmepumpe funktioniert wie ein Kühlschrank - nur umgekehrt. Während dieser seinem Innenraum Wärme entzieht und sie nach außen leitet, macht eine Wärmepumpe das Gegenteil. Sie entnimmt der Umgebung außerhalb des Gebäudes Wärme und beheizt damit das Innere des Hauses. Wärmepumpen nutzen Luft, Erdwärme oder Grundwasser, um Heizwärme zu erzeugen. Sie werden mit Strom betrieben. Die Wärmepumpe liegt derzeit im Trend und wird von der Politik gefördert, weil sie eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Energieträgern ist. Nach Informationen des Wirtschaftsministeriums heizt derzeit noch fast jeder zweite deutsche Haushalt mit Erdgas. Bei den neu installierten Heizungen beträgt die Quote sogar 70 Prozent. Bei den extrem gestiegenen Gaspreisen stellt sich die Frage, wie sich diesen Winter Energie sparen lässt. Heizungsbauer und Energieberater Hans Kirchgässner aus Freudenberg hat dazu einen Tipp: Er rät, am Heizkessel die Heizkurve um wenige Grad herunterzuregeln. »Das kann im Jahr 500 Euro bringen«, sagt er. Kirchgässner selbst heizt daheim übrigens mit Holz. (dau)