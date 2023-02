Freudenberger erhöhen Ferienbetreuungsgebühr

Gemeinderat: Neuer Preis gilt ab den Osterferien - Gremium beschließt Vergaberichtlinien für Plätze der verlässlichen Grundschule

Freudenberg 07.02.2023 - 12:17 Uhr 2 Min.

In der Ferienbetreuung der Freudenberger Grundschulen können die Kinder vieles Erleben und ausprobieren. Der Gemeinderat beschloss am Montag eine Anpassung der Gebührenordnung für die Betreuung. Foto: Birger-Daniel Grein

Einstimmig beschloss der Gemeinderat Freudenberg am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses eine Vergaberichtlinie für die Plätze in der sogenannten verlässlichen Grundschule (die Betreuung ist normalerweise in der Schule und endet spätestens um 14 Uhr) sowie eine Anpassung der Gebührenordnung für die Ferienbetreuung.

Mehr als nur Betreuung

Bürgermeister Roger Henning lobte die Betreuer. Sie böten den Kindern mehr als nur Betreuung, verwies er auf die vielfältigen Angebote und Ausflüge im Rahmen der Ferienbetreuung. Zudem sei es eine freiwillige Leistung der Kommune. Etwas besorgt blickte er auf den Aufbau des Rechtsanspruchs für Plätze in der verlässlichen Schulbetreuung (ab 2025/26 beginnend ab der 1. Klasse, jedes Jahr eine Klassenstufe mehr).

Hier forderte er eine Übernahme der kompletten Kosten durch Land und Bund. Weiter verwies er auf den Engpass bei Fachpersonal im pädagogischen Bereich, die die Umsetzung des Rechtsanspruchs schwer mache. In der Ferienbetreuung betreue man alle Kinder der Gesamtstadt in der Schule in Freudenberg. Die Kinder aus den Ortsteilen werden dazu auf Kosten der Stadt in die Kernstadt und gebracht.

Aktuell wird die Ferienbetreuung je eine Woche in den Oster- und Herbstferien sowie drei Wochen in den Sommerferien zwischen 8 und 14 Uhr angeboten. Bisher war die Ferienbetreuung für jene Kinder entgeltfrei, die im Rahmen der verlässlichen Grundschule während des Schuljahrs betreut werden. Für andere Kinder betrug der Satz 10 Euro pro Kind und Tag.

Ab den Osterferien 2023 gilt der Gebührensatz nun für alle Kinder, das heißt auch für Kinder der verlässlichen Grundschule müssen ihn zahlen. Bei der Betreuung von zwei und mehr Kindern der Familie, wird ab dem zweiten Kind eine Ermäßigung von 30 Prozent gewährt. Irina Friesen, Leitung Fachbereich I der Verwaltung, erklärte, Grund für die Entscheidung sei die allgemeine Kostensteigerung. Henning ergänzte, auch in anderen Kommunen sei die Ferienbetreuung kostenpflichtig. Auf Nachfrage von Rat Klaus Weimer wurde erklärt, die Ferienbetreuung könne wochenweise gebucht werden.

Rätin Ellen Schnellbach wies darauf hin, dass die Einnahmen aus den Elternbeiträgen der Ferienbetreuung auch nach der Anpassung nicht kostendeckend sind. Auch Henning sprach von einer noch immer bestehenden deutlichen Unterdeckung im Bereich verlässliche Grundschule mit Ferienbetreuung.

Gleicher Handlungsleitfaden

Ebenso einstimmig beschloss der Gemeinderat, für die künftige Platzvergabe bei der verlässlichen Grundschule den gleichen Handlungsleitfaden anzuwenden wie bei der Vergabe von Kindergartenplätzen in der Gemeinde. Laut Henning werde das Angebot sehr gut angenommen. Bisher konnten alle Anfragen bedient werden. Im Falle eines Nachfrageüberhangs gilt nun der Leitfaden, der klare Zulassungskriterien mit einem Punktesystem enthält.

Vorrangig werden die Plätze an Kinder vergeben, bei denen es nachweislich um die Förderung des Kindeswohls geht, sowie Kinder, deren Geschwister bereits im Angebot betreut werden. Danach gilt ein Punktesystem, das die Berufstätigkeit der Eltern sowie deren Beschäftigungsumfang berücksichtigt.

Henning erklärte, man suche für die Betreuung weiterhin Personal. Die Stelle werde vergütet.

BIRGER-DANIEL GREIN