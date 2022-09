Freudenberger Badesee verabschiedet sich in den Winterschlaf

Bürgermeister kritisiert nachlässige Aufsichtspflicht der Eltern

Freudenberg 21.09.2022 - 14:50 Uhr 1 Min.

Es ist Ruhe eingekehrt am Freudenberger Badessee. Fast 26.000 Badegäste tummelten sich hier in der Saison 2022.

»Sehr gute Wasserqualität, viele Sonnentage«, ergänzte er seine Aufzählung. Positiv waren für ihn die disziplinierten, freundliche Badegäste, der reibungslose Ablauf, die vielen Stammgäste, die regelmäßig kommen sowie wenig Abfälle auf der Liegewiese und die tolle Unterstützung der örtlichen DLRG-Gruppe und der auswärtigen DLRG-Gruppen.

Negativ sieht er, dass die Aufsicht der Eltern für ihre Kinder am See oft nicht den Erwartungen beziehungsweise der Aufsichtspflicht entsprochen hätten. »Aus diesem Grund wurde gemeinsam mit der DLRG und der Stadt ein Aufruf in Bezug auf die Aufsichtspflicht gemacht.« Aufklärung erfolgte in Text und Video auf der Internetseite der DLRG Freudenberg sowie im Amtsblatt und im Schaukasten am Badesee.

Laut Stadtverwaltung Freudenberg kamen in der Badesaison 2022 rund 26.000 Besucher zum Badesee. »Für 2021 liegen keine Zahlen vor, aber ich schätze, dass die Besucherzahl ähnlich wie 2022 war.« 2019 seien es rund 28.000 Gäste gewesen. Über die Herkunft der Besucher können man keine Aussage treffen, da aus Datenschutzgründen keine Adressen erfasst würden. Augenscheinlich kamen mehr von außerorts, konkret dem hessischen Umland, den Nachbargemeinden, Wertheim, Mannheim, Buchen und Aschaffenburg.

Die DLRG Freudenberg stellte zusammen mit den befreundeten Gruppen aus Bad Mergentheim, Osterburken, Königshofen und Königheim 48 rein ehrenamtliche Wachgänger. Diese leisteten am See fast 1000 Wachstunden. Laut Andreas Wolz, zweiter Vorsitzender der DLRG Freudenberg, hat man in dieser Badesaison überdurchschnittlich viele Verletzungen versorgt. Insgesamt versorgte man 36 Personen, zwei Mal habe man den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung hinzu gerufen. Es habe insgesamt sehr viele Schnitt- und Schürfwunden gegeben, resümiert er. Auch ihm viel der lachse Umgang der Eltern mit der Aufsichtspflicht auf.

»Heiß, lang und trocken«, lautet das Resümee von Wolz abschließend. »Ertrinkungsunfälle gab es glücklicherweise nicht«, ergänzte er abschließend.

