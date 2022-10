Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Freudenberg heißt Pater Artur Schreiber willkommen

Festakt: Gute Zusammenarbeit mit evangelischen Christen sowie politischer und gesellschaftlicher Gemeinde betont

Freudenberg 09.10.2022 - 13:53 Uhr 2 Min.

Zur Begrüßung erhielt Pater Artur Schreiber (rechts) als neuer Leiter der Seelsorgeeinheit Freudenberg vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden René Rosche einen symbolischen Schlüssel für die Seelsorgeeinheit aus Schokolade. Den Gottesdienst zu seinem Amtsantritt in der Freudenberger St. Laurentiuskirche zelebrierte der neue Pfarrer Pater Artur Schreiber (Mitte) zusammen mit den Diakonen Michael Baumann (links) und Michael Schlör.

Den Gottesdienst hatte der Pater zusammen mit den beiden Diakonen Michael Schlör und Michael Baumann zelebriert. Mitgestaltet wurde er vom Kirchenchor und einer großen Zahl von Ministranten. Baumann betonte zu Beginn die Freude und die Dankbarkeit für den neuen Pfarrer. Man hoffe, Pater Artur spüre diese Freude und werde sich in Freudenberg wohlfühlen. "Wir freuen uns, mit dir Gemeinde zu gestalten, auch zusammen mit der evangelischen Gemeinde", sagte er.

Über Glaube und Dankbarkeit gepredigt

Der neue Pfarrer sagte im Gottesdienst, dass er sich auf den gemeinsamen Weg freue. Den Schwerpunkt seiner Predigt widmete der Pater den Themen Glaube und Dankbarkeit. Schreiber bat die Gläubigen, zur Eucharistie zu kommen, so erfahre man gemeinsam, dass der Glaube helfe, so wie es Jesus gesagt habe.

Den Festakt im Hof der Kirche umrahmte eine Abordnung der Stadtkapelle Freudenberg musikalisch. René Rosche, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, rief aus: "Habemus Patrem, wir haben einen Pater." Pater Artur sei schon ein paar Mal in Freudenberg gewesen und habe dessen Größe gesehen. Dies gelte nicht nur für die Fläche. Freudenberg sei in vielen Dingen groß, betonte Rosche.

Er ging auf die Vorteile von Kernstadt und Ortsteilen sowie die Geschichte der Kirchengemeinde ein. Insgesamt gebe es in der Seelsorgeeinheit 2700 Katholiken. Auch das bayrische Kirschfurt gehöre zu ihr. Lob hatte er für den großen ehrenamtlichen Einsatz in der Pfarrgemeinde und in den mit ihr verbundenen Vereinen. "Wir sind eine bunte und lebenswerte Seelsorgeeinheit", sagte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Funktionierendes Ehrenamt

Der Pater komme in eine Gemeinde, in der Ehrenamt funktioniere. Als Willkommensgeschenk überreichte Rosche ihm einen symbolischen Schlüssel der Seelsorgeeinheit aus Schokolade. Außerdem informierte er darüber, dass Schreiber während der Renovierung des Freudenberger Pfarrhauses in Bronnbach wohne.

Bürgermeister Roger Henning überbrachte die Willkommensgrüße der politischen Gemeinde. Der Tod von Pfarrer Reinhold Baumann habe eine große Lücke hinterlassen. Man sei froh, diese Lücke nun mit Pater Artur schließen zu können. Ein Pfarrer habe heute neben der Seelsorge viele weitere Aufgaben, beispielsweise auch als Moderator und Manager.

Die Willkommensgrüße der evangelischen Gemeinde sprach Dekanin Wibke Klomp. Die evangelische und katholische Gemeinde eine das Wort Gottes. Man sei in der Ökumene immer mehr zusammen unterwegs, sagte die Dekanin.

Auch die 72 Vereine der Gesamtstadt Freudenberg hießen den Pater durch ihre Sprecherin Margarete Schmidt willkommen. Sie wünschte dem Pater den Erhalt der Gesundheit und viele gute und verlässliche Mitarbeiter an seiner Seite. Über seine neue Arbeit in Freudenberg, sagte der Pater: "Wir sind gemeinsam unterwegs und begleiten uns gegenseitig."

Birger-Daniel Grein