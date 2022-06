Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Freude über eine Frau an der Spitze der Feuerwehr

Rat: Kommandanten der Feuerwehr Ebenheid bestätigt

Freudenberg 21.06.2022 - 12:35 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Über die Bestätigung der neuen Feuerwehrführung der Abteilung Freudenberg-Ebenheid Robin Euler (Zweiter von links), Klaus Ott (Mitte) und Carina Knörzer freuten sich Freudenbergs Hauptkommandant Tim Mögel (links) und Bürgermeister Roger Henning. Foto: Birger-Daniel Grein

Bürgermeister Roger Henning dankte den Gewählten für ihre Bereitschaft, ein Amt zu übernehmen. Sie seien schon länger bei der Feuerwehr aktiv engagiert.

Neuer Abteilungskommandant wurde Klaus Ott. Seine erste Stellvertreterin ist Carina Knörzer. Henning freute sich über eine Frau in der Abteilungsführung. Generell sei die Abteilung Ebenheid eine Vorzeigeabteilung in Sachen Frauen bei der Feuerwehr. Auch bei der Abteilung Freudenberg (Kernstadt) habe man nun eine Feuerwehrfrau, freute er sich außerdem. Er hoffte die Zahl der Kameradinnen werde mit dem neuen Gerätehaus in der Kernstadt weiterwachsen.

Als zweiter Stellvertretender Kommandant in Ebenheid wurde Robin Euler bestätigt.

bdg