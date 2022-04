Pionier: Warum die Firma Seho ab Mai eine Vier-Tage-Woche einführen will

Arbeitswelt: Freitag ist Frei-Tag

Kreuzwertheim 29.04.2022 - 13:27 Uhr 3 Min.

Seho-Mitarbeiter montieren die Maschinen der Firma künftig in einer Vier-Tage-Woche. Haben das für und wider der Vier-Tage-Woche intensiv abgewogen (von links) Entwicklungsleiter Dr. Andreas Reinhardt, Controllerin Lena Walter, Personalchef Larissa Hepp, Leiter Finanzen Moritz Reichart und Geschäftsführer Markus Walter.

In Belgien gibt es seit kurzem den Anspruch auf flexiblere Arbeitszeiten, Arbeitnehmer können ihre Zeit beispielsweise auf vier statt bisher fünf Arbeitstage aufteilen. Auch in den USA denken Firmen über ein solches Modell nach. Kürzlich hat auch der Wiesthaler Messtechnikhersteller Wenzel als erster Betrieb in Unterfranken die Vier-Tage-Woche eingeführt.

Jetzt zieht die Kreuzwertheimer Firma Seho nach und erprobt das Modell ab 1. Mai zunächst für drei Monate. »Das Thema neuer Arbeitsmodelle ist bei uns im Grunde schon seit 2018 in der Diskussion«, wird Markus Walter als geschäftsführender Gesellschafter von Seho in einer Mitteilung der Firma zitiert. Auch die Vier-Tage-Woche habe man damals bereits durchdacht. »Allerdings war die Zeit da noch nicht reif und der Gedanke wurde wieder verworfen.« Es habe zu viele Hürden, gegeben, die es zu überwinden galt. Man habe sich auch andere Unternehmen angeschaut. »Aber das war mit uns nicht vergleichbar. Wir haben gedacht: Das geht zwar in einem Start Up - aber nicht in einem Unternehmen mit Produktion.«

Zwischenzeitlich hat sich das Unternehmen, das weltweit agiert, nahezu komplett umstrukturiert: Nachhaltige Stromversorgung aus Wasser- oder Sonnenenergie, Arbeitsabläufe seien verbessert und die unternehmensinternen Strukturen seien angepasst worden, heißt es, auch bei der Führungsebene hat es einen Generationswechsel gegeben. Dazu kamen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, mehr als 60 Mitarbeitende wechselten ins Homeoffice. »Die Corona-Pandemie hat gezeigt, was möglich gemacht werden kann«, sagt Walter gegenüber unserer Redaktion. Mit dem Homeoffice hat die Firma gute Erfahrungen gemacht, zumal die Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf immer wichtiger werde, heißt es in der Mitteilung.

Mehr persönlicher Freiraum

»Unsere Beschäftigten berichten uns aus ihrem Arbeitsalltag das, was wir letztlich auch an den Ergebnissen sehen«, wird Moritz Reichert, Leiter Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung bei Seho, zitiert. »Die Aufgaben können effektiver erledigt werden, es bleibt mehr Freiraum für die persönlichen Belange und der Arbeitsalltag gestaltet sich beim mobilen Arbeiten insgesamt stressfreier.« Die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten werde man weiter anbieten. Für Produktion und Logistik funktioniert ein solches Modell aber kaum: Eine Lötmaschine kann nur vor Ort gefertigt, ein Automatisierungskonzept nur im Unternehmen erstellt werden.

»Um den Beschäftigten aus den gewerblichen Unternehmensbereichen einen Vorteil zu schaffen, haben wir uns eingehend mit dem Thema der Vier-Tage-Woche auseinandergesetzt«, erklärt Larissa Hepp, Verantwortliche bei Seho für den Personalbereich. Neben arbeitsrechtlichen Fragestellungen galt es auch dafür zu sorgen, dass die Personalkostendecke nicht über die Verhältnisse strapaziert wird.

Etwa 100 Beschäftigte in der Produktion und im Lager sind laut Markus Walter betroffen. Aus verschiedenen Arbeitszeitmodellen mit 40-, 38,5- und 38-Stunden-Woche wird nun die 37-Stunden-Woche geschaffen - bei vollem Lohnausgleich. Gearbeitet werden soll nun 9,25 Stunden pro Tag, die Mittagspause wird um eine Viertelstunde reduziert, erklärt Walter. »Von der Arbeitnehmervertretung wurde das überraschenderweise kritischer gesehen als von der Geschäftsleitung«, sagt er. In der Belegschaft habe es zuvor Umfragen gegeben, eine Mehrheit habe sich für das neue Modell ausgesprochen, das bei Erfolg auch auf andere Abteilungen ausgedehnt werden könne.

In der Fertigung soll künftig von Montag bis Donnerstag gearbeitet werden, Freitag bis Sonntag ist frei. Für kundensensible Bereiche wie das Logistikcenter soll es eine Rotation geben, damit auch freitags ausgeliefert werden kann. »Wir denken - und die Erfahrungen aus verschiedenen europäischen Pilotprojekten legen das nahe - dass wir durch diesen Schritt die Produktivität in unserem Unternehmen sogar noch verbessern können«, sagt Moritz Reichert. »In einigen Sektoren, wie beispielsweise bei den Energiekosten, führt die Vier-Tage-Woche letztlich auch zu einer Reduzierung der Kosten.« Manche Arbeitnehmer in der Produktion müssten 50 oder gar 90 Kilometer pro Tag pendeln, sagt Walter. Ein Tag weniger pro Woche falle da schon erheblich ins Gewicht. Studien hätten belegt, dass mehr arbeitsfreie Tage die Motivation bei Mitarbeitern steigern, ergänzt Personalerin Hepp.

Von Modell überzeugt

Geschäftsführer Walter sagt, man starte ohne Bauchgrimmen in die Vier-Tage-Woche - und habe sich mit anderen Unternehmen ausgetauscht, die dieses Modell schon praktizieren. Mit Wenzel habe man erst kürzlich Kontakt gehabt und sich ausgetauscht. »Nach der dreimonatigen Testphase werden wir alle Aspekte und Erfahrungen gemeinsam diskutieren und Bilanz ziehen.« Er ist überzeugt, dass das Modell funktionieren wird - und seiner Firma auch einen Vorteil im Werben um Fachkräfte gibt. »Mit dem Thema Vier-Tage-Woche werden sich auch andere Unternehmen auseinandersetzen müssen.«

Doch denken auch andere Unternehmen über ein solches Arbeitszeitmodell nach? »Da ist uns nichts bekannt«, heißt es auf Nachfrage von der IHK-Heilbronn-Franken.

Sebastian Sturm ist Personalchef beim Musikzubehörhersteller König und Meyer in Wertheim: »Für uns ist das aktuell kein Thema«, sagt er. Im Betrieb gilt die 35-Stunden-Woche. Rückmeldungen aus Gesprächen hätten ergeben, dass Kollegen lieber an fünf Tagen pro Woche arbeiten wollten. In der Pulverbeschichtung sei aber aus Energiespargründen schon seit Jahren eine Vier-Tage-Woche mit 36 Stunden üblich. Je nach Arbeitsaufkommen gebe es eine gewisse Flexibilität.

Die gibt es auch in der öffentlichen Verwaltung, sagt Angela Steffan als Sprecherin der Wertheimer Stadtverwaltung. Arbeitszeiten werden so flexibel gestaltet, wie es die jeweilige Tätigkeit und der Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes zulassen. Selbstständig ändern kann die Stadt da nichts.

Matthias Schätte

Stichwort: Seho Systems GmbH Die im Industriegebiet von Kreuzwertheim-Wiebelbach angesiedelte Seho Systems GmbH entwickelt und fertigt nach Eigenangaben mit rund 230 Mitarbeitenden Lötanlagen und Automatisierungstechnik für die Elektronikindustrie weltweit und zählt technologisch zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als eines der ersten mittelständischen Unternehmen in Unterfranken, will Seho nun die 4-Tage-Arbeitswoche im Stammhaus in Kreuzwertheim umsetzen. Laut Geschäftsbericht setzte die Firma 2020 knapp 33 Millionen Euro um - knapp 17 Prozent weniger als die 40 Millionen Euro aus dem Jahr 2019. Geschuldet ist dies den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Jahresüberschuss ging von knapp 1,3 Millionen Euro 2019 auf gut 310.000 Euro im Folgejahr zurück. (scm)