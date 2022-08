Freie Bahn für alle Radler

Freizeit: Autofreier Sonntag zwischen Bad Mergentheim und Rothenburg ob der Tauber - Großes Rahmenprogramm

"Bahn frei für Radfahrerinnen und Radfahrer" lautete das Motto beim autofreien Sonntag im Taubertal zwischen Bad Mergentheim und Rothenburg ob der Tauber. Den Startschuss dazu und zu einer "Promi-Radtour" gab am Vormittag auf dem Bad Mergentheimer Volksfestplatz Landrat Christoph Schauder (vorne rechts). Foto: Peter D. Wagner

Bei der 21. Ausgabe dieses Veranstaltungsformates des »Lieblichen Taubertals« gab Landrat Christoph Schauder am Vormittag auf dem Bad Mergentheimer Volksfestplatz den Startschuss für den diesjährigen rund 45 Kilometer langen Streckenabschnitt über Igersheim, Weikersheim, Tauberrettersheim, Röttingen, Bieberehren und Creglingen bis Rothenburg-Detwang, der ganztägig für den herkömmlichen Kfz-Verkehr gesperrt war.

Promis unterwegs

Zugleich war es der Start einer »Promi-Radtour« von Bad Mergentheim bis Röttingen, neben Landrat Schauder und der zuständigen Dezernentin im Landratsamt, Ursula Mühleck, unter anderem mit Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart, Bad Mergentheims OB Udo Glatthaar sowie zahlreichen Bürgermeistern und Kreisräten.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause freute sich Christoph Schauder umso mehr darüber, dass die populäre Veranstaltung heuer wieder und noch dazu bei schier ideal sommerlichem Radlerwetter stattfinden konnte. »Der rege Zuspruch und die lange Tradition zeigen, dass der autofreie Sonntag sehr gut angenommen wird und eine große Bedeutung als einer der Jahreshöhepunkte in der Taubertal-Region erlangt hat«, betonte er. Zugleich dankte der Landrat ebenso wie OB Udo Glatthaar allen beteiligten Städten und Gemeinden, Blaulichtorganisationen, Behörden, Vereinen, ehrenamtlichen Helfern, Sponsoren, Mitwirkenden und Organisatoren sowie sonstigen Unterstützern.

»Den Charme dieses Aktionstages macht auch aus, dass die Strecke durch die Städte und Dörfer im Taubertal führt«, erklärte Schauder, der diesbezüglich ebenso den Anliegern dankte, die alle zwei Jahre für mehrere Stunden in ihrer Mobilität eingeschränkt seien. »Das ›Liebliche Taubertal‹ steht als Synonym für Fahrradfahren und Wandern sowie für Kultur und Genuss. Damit und mit dem autofreien Sonntag machen wir auch überregional auf das Taubertal als attraktive Urlaubsregion aufmerksam«, so der Landrat.

Einhergehend mit dem autofreien Sonntag gab es in den Anliegerorten ein vielfältiges Rahmenprogramm mit verschiedenen Attraktionen, Aktionen, Informationen und Musikdarbietungen sowie kulinarischen Spezialitäten und Getränken. Zum Beispiel wurden in Igersheim alte Kinderspiele im XXL-Format und Infos über E-Fahrräder angeboten. Vor der Tauberphilharmonie in Weikersheim erwarteten die Teilnehmer ein kostenloser Obststand der AOK und ein Fahrradparcours. Über die Themen E-Bike und E-Auto informierte ein Kfz-Haus in Schäftersheim. In Archshofen konnten sich Jung und Alt am Bogenschießen ausprobieren.

Musikalische Unterhaltung stand insbesondere in Röttingen am Ende der »Promi-Tour«, in Bieberehren mit der Jugend- und der Trachtenkapelle, in Tauberzell mit dem örtlichen Blasmusikverein und in Detwang beim Weißwurstfrühstück im Anschluss an den Gottesdienst auf dem Programm. In Tauberscheckenbach begann der Tag mit einem Freiluft-Fahrrad-Gottesdienst.

Radbusangebot

Parallel wurde zwischen dem ZOB in Weikersheim und dem Bahnhof Rothenburg ein Radbusangebot offeriert. Wem die knapp 50 Kilometer lange autofreie Strecke nicht ausreichte, konnte sich zusätzlich für die E-Bike-Erlebnistour »Durchs Vorbach- und Wachbachtal« anmelden, deren Ausgangspunkt Weikersheim war.

Der autofreie Sonntag mit seiner mehr als 20-jährige Tradition wurde erstmalig 2001 anlässlich des 50. Jubiläums des Tourismusverbandes »Liebliches Taubertal« veranstaltet. Seither findet er üblicherweise in ungeraden Jahren im nördlichen Teil des Taubertals zwischen Tauberbischofsheim und Freudenberg sowie in geraden Jahren im südlichen Abschnitt zwischen Bad Mergentheim und Rothenburg statt.

Peter D. Wagner