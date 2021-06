Freibad startet gut in zweite Corona-Saison

Erste Bilanz: Bis Sonntag 12.750 Besucher auf dem Areal in den Bestenheider Christwiesen registriert

Wertheim 29.06.2021

Vorbereitung auf die Nachmittagsöffnungszeiten: Monika Funke reinigt die Zugänge zum Schwimmerbecken im Wertheimer Freibad Christwiesen. Im Schwimmerbecken dürfensich unter Corona-Auflagen lediglich 100 Badegäste gleichzeitig aufhalten. Foto: Gunter Fritsch

Auch wenn ein Vergleich mit dem vergangenen Jahr kaum möglich ist - 2020 konnte das Bad erst am 21. Juni öffnen - zeigen die Zahlen doch, dass sich die Besucher an die Umstände und Einschränkungen gewöhnt haben, die mit einem Besuch des Freibads derzeit verbunden sind. Beier geht davon aus, dass - bei vergleichbaren Wetterbedingungen und ohne Corona-Auflagen - eigentlich 20.000 bis 25.000 Menschen in das Freibad gekommen wären.

Probleme mit zu hohem Andrang - wie sie etwa in anderen Bädern vorgekommen seien - habe es bislang in Wertheim kaum gegeben. »Lediglich an einem Nachmittag mussten wir das Absperrgitter am Eingang zeitweise runterlassen, weil die höchst zulässige Besucherzahl überschritten war«, schildert Beier die Ereignisse des 19. Juni. 1480 Besucher waren an diesem Nachmittag im Zeitfenster von 14.30 bis 20 Uhr im Bad.

Lediglich 1000 Besucher dürfen sich allerdings in einem der beiden Zeitfenster am Tag gleichzeitig auf dem Freibadareal aufhalten. Übersteigt der Andrang diese Zahl, dann müssen sich Badegäste auf längere Wartezeiten einstellen. An diesem Tag kamen - vormittags und nachmittags - insgesamt 2078 Besucher ins Freibad Christwiesen.

Auch zwei Tage zuvor war der Andrang am Nachmittag bereits recht groß gewesen: Mit 1212 Besuchern stand das Bad kurz vor einer zeitweisen Schließung. Weil aber eine größere Zahl von Besuchern das Areal wieder verließ, als es den größten Andrang gab, konnten alle Badegäste ohne Wartezeiten eingelassen werden, schildert Schwimmmeister Ingo Ortel die Abläufe.

Während sich im gesamten Bad nach den Corona-Auflagen maximal 1000 Besucher gleichzeitig aufhalten dürfen, gibt es für das Schwimmer- und das Nichtschwimmerbecken noch einmal eigene Begrenzungen. So dürfen im Schwimmerbecken maximal 100 Personen gleichzeitig ihre Bahnen ziehen. Im Nichtschwimmerbecken sind maximal 200 Badegäste gleichzeitig erlaubt.

Ortel übt Kritik an diesen Vorgaben des baden-württembergischen Sozialministeriums. Sie seien durch das Aufsichtspersonal kaum zu kontrollieren. Zumal auch die Randbereiche der Becken, der Sprungturm oder die Rutsche zu den eigentlichen Becken dazugezählt werden müssen. Unverständnis herrscht bei Ortel auch darüber, dass für die Badegäste im Nichtschwimmerbecken eine Fläche von vier Quadratmetern ausreichend ist, während im Schwimmerbecken zehn Quadratmeter gefordert werden.

Mit sinkenden Corona-Inzidenzen ist die Testpflicht vor Betreten des Bades weggefallen. Was noch gilt: Jeder Besucher muss sich mit den entsprechenden Formularen registrieren lassen, die auch von der Homepage der Bädergesellschaft heruntergeladen und bereits vor Besuch des Bades zu Hause ausgefüllt werden können. Was noch nicht geht, ist der Einsatz der Luca-App im Freibad. Obwohl der Landkreis den Start der App erst jüngst wieder angekündigt und die Bädergesellschaft sich darauf auch vorbereitet habe, so Thomas Beier, verzögere sich der Einsatz weiter. Zusätzlich müsse das Freibad allerdings auch weiterhin Registrierungsformulare bereit halten. Für alle diejenigen, die sich nicht mit der Luca-App anmelden wollen oder können, erläuterte der Geschäftsführer.

Eine weitere Zahl zeigt, wie populär das Schwimmbad trotz Corona gerade auch unter den Wertheimern ist. Die in diesem Jahr wieder eingeführte Saisonkarte wurde 384 Mal verkauft. »In normalen Zeiten werden 500 bis 600 Saisonkarten verkauft«, nennt Geschäftsführer Beier die in diesem Jahr vergleichsweise hohe Verkaufszahl an Saisonkarten.

Hintergrund: Bädergesellschaft in Wenkheim aktiv Die Wertheimer Bädergesellschaft, bislang nur Betreiberin des Wertheimer Frei- und des Hallenbades, dehnt ihre Geschäftsaktivitäten aus. Ab dieser Freibadsaison hat die Bädergesellschaft die technische Betriebsführung des Freibads Werbach-Wenkheim übernommen, erläuterte Geschäftsführer Thomas Beier dieser Redaktion. Der eigentliche Betrieb und die Badeaufsicht des Welzbachtalbades obliege weiterhin der dortigen DLRG, erklärte Wertheims Schwimmbad-Betriebsleiter Ingo Ortel. Mittelfristig, so Beier weiter, könne er sich weitere interkommunale Kooperationen mit Bädern in der Region vorstellen, etwa mit Külsheim oder mit Triefenstein. gufi