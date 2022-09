Bestenheider Freibad geht am 11. September in die Winterpause

"Sommersaison der Superlative"

Wertheim 08.09.2022 - 10:30 Uhr 3 Min.

Freibad in den Christwiesen, Saison 2022. Stammgäste, die täglich schwimmen bei Wind und Wetter. Freibad in den Christwiesen, Saison 2022. Stammgäste, die täglich schwimmen bei Wind und Wetter. Die 90-jährige Rosi Hummel aus Bestenheid kommt seit 30 Jahren täglich in der Freibadsaison, um ihre Bahnen zu ziehen.

Das Freibad empfängt seine Badegäste großzügig. Die Schwimmfläche wird bei den Stammgästen nicht bis zum letzten Quadratmeter ausgereizt. Diskret und respektvoll werden im großen 50-Meter-Becken die Bahnen gezogen, damit das sportliche Vergnügen nicht zum Stress wird. "Ich komme gerne hierher, es ist einfach toll hier am Morgen", sagt Rosemarie (70) aus Nassig. Mit dabei ist ihre Freundin Marliese (69) aus Sachsenhausen. "Das ist alles entspannt, wir machen uns keinen Stress hier, Bahnen zählen wir keine. Etwa ein halbe Stunde schwimmen wir täglich, das Wetter spielt dabei keine Rolle."

Am Samstagmorgen ziehen bereits um 10 Uhr rund ein Dutzend Stammgäste ihre Runden. Bedeckter Himmel, leichter Regen, 16 Grad Außentemperatur und 24 Grad Wassertemperatur mit einer frischen Brise. Fast wie am Meer, bestes Schwimmwetter also. "Wir kennen uns hier alle, der soziale Aspekt spielt eine große Rolle, so erfährt man immer irgendetwas. Natürlich gehört das Plaudern beim Schwimmen dazu", bekräftigt Marliese.

Ihr Mann sieht es genauso entspannt und zollt dem Bademeister Ingo Ortel ein dickes Lob. "Wir können froh sein, dass wir hier so einen tollen Bademeister haben, er hat stets ein freundliches Wort, packt mit an und ist sich für nichts zu Schade." Der Sachsenhäuser hat in der Saison bereits fünf Zehnerkarten gekauft. "Ich wollte zu Beginn heuer keine Saisonkarte. Das hat sich halt so ergeben, ich sehe dies als Sponsoring für das Freibad.

Schon seit mehr als 30 Jahren kommt die 90-jährige Rosi Hummel mit ihrem Fahrrad bei Wind und Wetter täglich ins Freibad, um ein paar Runden zu schwimmen. Sie ist der heimliche Star der Stammgäste. "Mir tut das tägliche Schwimmen einfach gut, man muss was tun für seine Gesundheit. Ich darf leider nur noch 300 Meter Schwimmen, wegen dem Herz", sagt sie und ab geht es ins Becken. Da steigt der 80-jährige Rüdiger Ueckert (Hofgarten) bereits aus dem Becken. "1500 Meter sind es täglich, die ich hier schwimme. Das hält mich fit." Er macht dies im Kraulstil ohne eine Pause. "Im Winter geh ich allerdings nicht in die Kleinschwimmhalle, das Becken ist mir zu kurz", schmunzelt er. "Hier im Freibad ist es einfach um diese Zeit wunderbar." Das bestätigen zwei weitere Damen aus Bestenheid. "Wir sind hier, um zu schwimmen, nicht um zu liegen. Man kann sich gar nicht vorstellen, welchen sozialen Aspekt die Schwimmerei hier hat."

Natürlich kennt Schwimmmeister und Betriebsleiter Ingo Ortel seine Stammgäste. "Meistens nur mit dem Spitznamen, man kennt sich schon seit Jahren." Ortel zieht ein positives Fazit zum Saisonende am 11. September. "Da endet auch das sommerliche Wetter. Für uns war dies eine Sommersaison der Superlative, ähnlich wie die Sommersaison im Jahr 2003." Natürlich hätte sich das vierköpfige Team mal wieder eine Besucherzahl von 100.000 Gästen gewünscht.

"Mit über 85.000 Gästen können wir auch zufrieden sein. Besonders da wir die letzten zwei Jahre coronabedingt einen starken Besuchereinbruch hatten." Im Freibad gab es zwei große Events, das 12-Stunden-Schwimmen und die Sparkassen-Pool-Party. "Auch zu diesen Events hat der Wettergott es gut mit uns gemeint. Genügend Wasser war zwar immer in den Becken, doch was uns fehlte, war das Wasser von oben." Ingo Ortel hätte sich für die Liegewiesen, Hecken und Pflanzen schon ab und zu einen Regenguss gewünscht.

"Ich kann mich nur bei meinen Gästen bedanken, welche in diesem heißen Sommer unser Freibad besucht haben. Viele unsere Gäste haben mit ihren positiven Verhalten dazu beigetragen, dass wir in dieser Freibadsaison nur sehr wenige Unfälle hatten." Eine Änderung gab es noch bei der neuen Schwimmregelung. "Nicht jedem Gast hat's gefallen, dass er immer im Kreisverkehr schwimmen musste, doch ein größerer Teil unserer Gäste, die sich dies auch gewünscht haben, gaben uns ein positives Feedback", so sein Fazit hierzu.

Für seine Mitarbeiter hat er auch ein großes Lob parat. "Sie haben einen großen Anteil geleistet, dass wir trotz gelegentlichen Personalnotstands unser Freibad ohne zeitliche Einschränkungen für unsere Gäste öffnen konnten. Thomas Beier, Geschäftsführer der Bädergesellschaft zog ebenso ein positives Fazit. "Es war eine super Saison für uns. Ich bin stolz darauf, was die hier Mitarbeiter geleistet haben, und froh darüber, dass es keine Einschränkungen aufgrund der Pandemie gab", sagt er.

