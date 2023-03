Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Frauen und Gleichberechtigung: Auch in der Musik ein Thema

Frauenfest: Vortrag im Hofgartenschlösschen über außergewöhnliche Komponistinnen - Erlös für den Verein Frauen für Frauen

Wertheim 10.03.2023 - 12:56 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Viel Applaus für BR-Klassik-Redakteur Fridemann Leipold, der hier mit Hinweis auf die Farben der Ukraine die Stofftasche hochhält, in der sein Geschenk verpackt war. Rechts Marlise Teicke und Heide Fahrenkrog-Keller. Foto: Petra Folger-Schwab

Bestuhlt wie zu den dort regelmäßig stattfindenden Konzerten, gab es auch Musik, aber in einem ganz anderen Kontext. BR-Klassik-Redakteur Fridemann Leipold stellte seine »Herzensangelegenheit« vor: zehn unbekannte Komponistinnen, die alle im 19. Jahrhundert geboren wurden und ein umfangreiches, beeindruckendes Werk hinterließen (wir berichteten).

Politischer Stammtisch

Gleichberechtigung, nicht nur bei den Komponistinnen, sei immer noch ein Thema, so Heide Fahrenkrog-Keller, Vorsitzende des Frauenvereins. Der Equal Pay Day und der Kampf um gendergerechte Sprache seien aktuell. Dass zu wenige Frauen in die Politik gingen, wolle man bei den Gemeinderatswahlen im kommenden Jahr ändern. »Kommt zu unserem politischen Stammtisch, wir machen Euch berühmt!«, rief sie den Frauen augenzwinkernd zu. Mit einem Zitat von Simone de Beauvoir unterstrich sie: »Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen - sie bekommen nichts.«

Der Gartensaal des Schlösschens bot einen mehr als würdigen und passenden Rahmen, denn zumindest aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist ein reiches Kulturleben mit Sommerfestivitäten und Theateraufführungen im Schlösschen überliefert. Verwunderung, Entsetzen, Hochachtung und Begeisterung löste der Vortrag von Leipold aus. Viele Details aus dem Leben der Komponistinnen und Beispiele ihrer Musik ließen aufhorchen, führten zu Szenenbeifall und lang anhaltendem Schlussapplaus.

»Nicht damenhaft«

Als »nicht damenhaft« wurde die Musik der Amerikanerin Marion Eugene Bauer von Kritikern beschrieben. Die Französin Mélanie Bonis nannte sich »Mel« Bonis, um als Mann durchzugehen. Was für ein Genuss, ihr Klavierquartett, an dem sie fünf Jahre gearbeitet hatte. Ob die später geadelte Dame Ethel Smyth, die im Gefängnis mit der Zahnbürste den Takt zu einem ihrer Lieder geklopft hat, Lili Boulanger, die schon mit 24 Jahren gestorben ist und eine beeindruckende Nocturne für Klavier und Cello hinterließ oder die erste Afroamerikanerin Florence Price, die Komponistinnen erstaunten ein ums andere Mal. Und dass sich Emilie Mayer, die einzige Deutsche in der Runde, getraut hatte, 55 Jahre nach Franz Schubert den Erlkönig beeindruckend neu zu komponieren - Respekt. Und viel Applaus.

Freuen dürfen sich die Verantwortlichen des Vereins Frauen helfen Frauen - Main-Tauber-Kreis, die Eintritt, Spenden und Honorar erhalten werden.

Die Möglichkeit zum Gedankenaustausch, auch mit Fridemann Leipold, wurde anschließend gerne wahrgenommen, und verstärkt wurde der Wunsch geäußert, Werke der Komponistinnen in Wertheim aufzuführen.

pefs