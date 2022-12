Französischer Markt in Wertheim bietet Genüsse aus der Provence

Wertheim 02.12.2022 - 15:54 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim französischen Markt zur Adventszeit gibt es in Wertheim an den restlichen Adventswochenenden das Beste der französischen Küche und Lebensart in komprimierter Form. Foto: Birger-Daniel Grein

Er hat zu den Weihnachtsmarktzeiten an den restlichen Adventswochenende jeweils Freitag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. An diesem Adventswochenende findet man ihn auf dem Mainplatz, an den weiteren Wochenenden bei der Stiftskirche. Wegen der späteren Lage vor der Evangelischen Kirche setzt man dieses Mal auf einen 18 Meter langen großen gemeinsamen Stand statt wie sonst auf mehrere Einzelstände. "Dort gibt es das Beste", erklärt Organisator Denny Gemesi aus Montclar in der Provence. Man habe die beliebtesten Produkte zum Verkauf ausgewählt, zum Beispiel Würste mit Feigen oder Ziegenkäse. Bereits im vergangenen Jahr habe man nach der Adventszeit geplant, im Dezember 2022 wieder nach Wertheim zu kommen. Allerdings habe sich die Zusammensetzung der französischen Markthändler im Laufe des Jahres verändert. "So konnten wir erst am vergangenen Samstag endgültig entscheiden, dass wir nach Wertheim kommen", informiert Gemesi. So ging es von Wien, nach kurzem Zwischenstopp zu Hause in die Main-Tauber-Stadt.

Der Markt bietet trotz komprimierter Form viel Süßes und Herzhaftes, Lavendelprodukte, frische Crêpes und sogar vor Ort gebackenes Brot sowie französische Musik.

Der Start des französischen Markts in Wertheim verlief am Freitag wegen des Regens ruhig. Gemesi ist aber zuversichtlich.

bdg/Foto: Birger-Daniel Grein