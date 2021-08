Frankenstein in drei Versionen

Kultur: Ralph Turnheim vertont rund zwölfminütigen Streifen aus dem Jahr 1910 beim Wertheimer Burgfilmfest

In diesem Jahr war es eine ganz besondere Abschiedsvorstellung, denn mit Ralph Turnheim aus Wiesbaden, der Stummfilmen eine Stimme verleiht, kam ein alter Bekannter nach Wertheim. Und er hatte mit dem ersten jemals gedrehten "Frankenstein" der Filmgeschichte einen ganz besonderen Streifen mitgebracht.

Weil auch die Termine von Turnheim nicht von der Absageflut durch die Corona-Pandemie verschont blieben, kamen die knapp 150 Kinofreunde, die in den Burggraben gekommen waren, zu einer speziellen Ehre. "Geplant war diese Aufführung zunächst im Herbst letzten Jahres und dann im Frühjahr dieses Jahres, aber zweimal musste er verschoben werden", berichtete Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager. Und weil es Verschiebungen und Streichungen nicht nur in der Main-Tauber-Stadt gab, kam Wertheim in den Genuss der Weltpremiere des "außergewöhnlichsten Programms, das ich jemals gemacht habe", erklärte der Künstler, der sich darauf versteht, Stummfilme auf eine sehr spezielle Art zu vertonen.

Lange verschollen

Zunächst erzählte er euphorisch, wie es ihm gelungen ist, in den Besitz des 111 Jahre alten Streifens zu gelangen. Gedreht wurde der erste Frankensteinfilm im Jahr 1910, und der Film galt lange Zeit als verschollen, bis Mitte der 1970er-Jahre bekannt wurde, dass sich die letzte 35-Millimeter-Kopie im Besitz eines amerikanischen Filmsammlers befindet. Dieser hütete den Film wie einen Schatz und gab ihn nicht aus der Hand. "Die seltenen Vorführungen machte er immer selbst", berichtete Turnheim. Erst nach dem Tod des Sammlers kamen das Original und später auch einige 16-Millimeter-Kopien, die er zur Sicherheit anfertigen ließ, auf den Markt und es gelang Turnheim, bei zwei Auktionen je eines dieser wertvollen Filmdokumente zu ersteigern.

Entsprechend groß war die Spannung des Publikums vor der ersten Aufführung des lediglich zwölfeinhalb Minuten langen Streifens. "Das war damals, als die Filmindustrie noch in den Kinderschuhen steckte, die übliche Länge eines Films", erklärte Turnheim. Da das kein abendfüllendes Programm war, kündigte der Leinwandlyriker an, dass er den Film dreimal zeigen werde. "Und jedes Mal habe ich ihn anders vertont. Einmal als Drama, das andere Mal als Komödie und zum Schluss als Musical." Turnheim hat erkannt, dass Stummfilme mit ihren poetischen Bildern, "die beinahe schwerelos sind", wie er sagt, auch in unserer modernen Multimediawelt hervorragend funktionieren. Man muss ihnen nur die richtige Begleitung mit Musik oder Sprache geben.

Mit Wiener Dialekt

Entsprechend fanden die Zuschauer sowohl die dramatische als auch die Musicalversion spannend und interessant, allerdings kam richtige Begeisterung erst bei der komödiantischen Version des Streifens auf. Mit Wiener Dialekt und der besonderen Reimform, die Turnheim pflegt, erfährt der qualitativ nicht besonders ansprechende Streifen eine ganz besondere Veredlung. Nicht umsonst wächst Turnheims Fangemeinde stetig auch in der Region Wertheim, der er bereits im sechsten Jahr jeweils mit seinem neuesten Programm einen Besuch abstattete. Er könne sich durchaus vorstellen, dass der Auftritt Turnheims auch künftig der Abschluss des Burgfilmfestes sein könnte, meinte Schlager, der sich schon Gedanken über das Programm im nächsten Jahr macht. Man darf gespannt sein, was die Open-Air-Kino-Freunde im August 2022 zu sehen bekommen. Turnheim kann auf jeden Fall wiederkommen, darin waren sich die Wertheimer Filmenthusiasten am Ende einig.

