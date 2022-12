Frankenbahn-Strecke perspektivisch zukunftsfähig machen

Landräte und Bürgermeister unterzeichnen Positionspapier

Main-Tauber-Kreis 02.12.2022 - 14:49 Uhr 2 Min.

Für eine bessere Frankenbahn (von rechts): Die Landräte Achim Brötel und Christoph Schauder übergeben die mehr als 5000 gesammelten Unterschriften an die Vertreter der Bürgerinitiative, Manfred Silberzahn, Dieter Thoma und Herbert Sohns (von rechts). Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Christoph Obel

Landrat Christoph Schauder betonte, dass es in dem Positions- und Forderungspapier besonders darum gehe, sich auf die machbaren und realistischen Forderungen zu konzentrieren. "Es ist bereits eine Herkulesaufgabe, die bestehenden Bahnhaltepunkte sukzessive zu ertüchtigen", bekräftigte er.

Auch Landrat Brötel unterstrich: "Wir haben in der fortgeschriebenen Fassung unseres Positions- und Forderungspapiers den Fokus jetzt vor allem auch ganz klar auf die Ertüchtigung und Modernisierung der Infrastruktur insbesondere an den einzelnen Stationen gelegt. Das eine geht nämlich nicht ohne das andere."

Fortgeschriebene Fassung

Bei diesem Papier handelt es sich um eine fortgeschriebene Fassung des 2018 erstmals erstellten Forderungspapiers, so die Mitteilung. Das Papier soll in Kürze dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg übergeben werden. Es flankiert die umfangreichen Bemühungen, die Anforderungen des Probenbetriebs zu meistern und den Taktverkehr in einen ausschließlich vom Land zu finanzierenden Regelbetrieb zu überführen. Zudem soll das Papier den Landkreisen sowie den Städten und Gemeinden, die von einer mangelhaften Bahnhofsinfrastruktur betroffen sind, weitere Möglichkeiten geben, um ergänzend bei den Verantwortlichen der Deutschen Bahn und des Landes Baden-Württemberg den gemeinsamen Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Inhaltlich geht das Positions- und Forderungspapier zunächst auf die Vorgeschichte vor 2019 ein, auf die Entwicklung seit 2019 sowie auf die Aktivitäten der Landkreise und der weiteren Akteurinnen und Akteure, um die Schiene zu stärken. Weiter wird der aktuelle Handlungsbedarf an der Infrastruktur aufgezeigt, insbesondere bei den vordringlich notwendigen Maßnahmen an den Bahnstationen.

Hauptforderungen sind die Verstetigung des regelmäßigen Regionalbahnverkehrs zwischen Osterburken und Lauda, die dafür notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen, besonders die zweiten Bahnsteige in Königshofen und Wölchingen sowie mittelfristig die Reaktivierung von stillgelegten Stationen. Weitere Forderungen sind die Beseitigung des Doppel-Bahnübergangs Königshofen.

Für einladendere Bahnhöfe

Zudem wies Landrat Brötel darauf hin, dass es wichtig wäre, die Frankenbahn-Strecke in ihrer Gesamtheit perspektivisch endlich zukunftsfähig zu machen. Dazu gehöre nicht zuletzt auch die überfällige Beseitigung des Nadelöhrs bei Züttlingen, wo man seit dem Ende des 2. Weltkriegs bis zum heutigen Tag nur eingleisig unterwegs sei. Auch müssten die Bahnhöfe und deren Umfeld dringend einladend und nicht abstoßend, also schlicht fahrgastfreundlich, gestaltet werden. Die Stichworte hier seien etwa Park & Ride oder Bike & Ride und natürlich möglichst die Barrierefreiheit eines benutzbaren Bahnsteigs.

Landrat Schauder dankte der Bürgerinitiative "Frankenbahn-für-alle" für die begleitende Unterstützung der Forderungen im Rahmen einer Unterschriftenaktion, bei der mehr als 5000 Unterschriften gesammelt wurden.

Die Stadt Lauda-Königshofen und Bürgermeister Lukas Braun übernahmen die Gastgeberrolle am Bahnhof in Königshofen. Der Bahnhof Königshofen sei beispielhaft für die Problematik mangelnder Infrastruktur. Seit vielen Jahren ist der Bahnsteig in Fahrtrichtung Osterburken nicht nutzbar. Er erfüllt daher seit langer Zeit nicht mehr die Voraussetzungen dafür, dass Züge dort halten können. Fahrgäste können die Regionalbahnen daher derzeit nur in Fahrtrichtung Lauda nutzen, erhebliche Fahrgastpotenziale gingen damit verloren, erklärte Landrat Schauder.

