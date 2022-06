Gutachten: Die Frankenbahn braucht einen Ausbau

Hintergrund: Länderappell an den Bund

Die Länder Baden-Württemberg und Bayern haben in einem gemeinsamen Appell an den Bund den Ausbau der Frankenbahn zwischen Stuttgart und Würzburg gefordert. Die Frankenbahn sei eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen in Süddeutschland, hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Der für die Schienenwege zuständige Bund müsse aktiv werden, forderte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann. Die Frankenbahn sei Teil des "transeuropäischen Verkehrskernnetzes" und werde sowohl durch den Personen- als auch durch den Güterverkehr "enorm beansprucht". gufi