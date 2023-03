Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Frachter« legt in Kreuzwertheim an

Konzert: Julia Frach und ihre sechsköpfige Jazzcombo treten am Sonntag, 26. März, in der Dreschhalle auf

Kreuzwertheim 15.03.2023 - 14:37 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Julia Frach freut sich auf das Konzert in der Kreuzwertheimer Dreschhalle am Sonntag, 26. März. Foto: Petra Folger-Schwab

»Frachter« heißt die sechsköpfige Jazzcombo von Bandleaderin Julia Frach aus Würzburg, die am 26. März um 18 Uhr zum Konzert »Auf ein Glas mit Frachter« in die Kreuzwertheimer Dreschhalle einlädt. Dieser Frachter bietet eine Plattform für ein musikalisches Abenteuer, eine musikalische Reise, auf die Sängerin und Komponistin Julia Frach das Publikum mitnimmt.

Ernsthaft und spontan

»Wir transportieren, was uns bewegt« lautet der Slogan des Sextetts, das erstmals im April 2018 zum Jazzfrühschoppen auf der Wertheim Burg spielte. Zwischen E- und U-Musik, von sehr ernsthaft und groovig bis spontan beschreibt sie im Gespräch mit unserem Medienhaus ihren Stil.

Der Filmsong »She's a Maniac« von Michael Sembello wird in eigener Interpretation ebenso zu hören sein, wie »If Love's a sweet Passion«, das Henry Purcell im 17. Jahrhundert schrieb. Und natürlich eigene Kompositionen. Bei »Messie« hat sie eine konkrete Person vor Augen, der sie zuruft »Get up and move«. Ein griechischer Straßenverkäufer inspirierte sie zu »Tissues«. Julia Frach verrät, dass sie zuerst die Texte schreibt. Da gehe es um Themen, die sie beschäftigen, Menschen, Situationen. »Die Message muss klar sein.« Dann erst komponiere sie die Melodie dazu. Und sie macht mit ihrer wunderbar groovigen Singstimme das Hörabenteuer komplett.

Abgeschlossenes Musikstudium

Alle sechs Bandmitglieder haben ein abgeschlossenes Musikstudium und sind als freie Musiker unterwegs. »Ohne Hilfe unserer Familien hätten wir die Pandemiezeit nicht überlebt«, sagt Frach. Durch Musikunterricht hätten sie sich über Wasser gehalten. Sie habe beispielsweise Schüler im Musizierkreis Kreuzwertheim und der Wertheimer Musikschule unterrichtet.

Die Veranstaltung wird gefördert durch den Tonkünstlerverband Bayern aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Das Projekt »Tonkünstler Live Special« soll das kulturelle Leben wieder ankurbeln. Strenge Antragskriterien, auch bezüglich der Verbandsmitgliedschaft, waren zu erfüllen. So müssen eine regelmäßige, qualitativ anspruchsvolle Konzerttätigkeit beziehungsweise ein Musikstudium nachgewiesen werden. »Wir haben es geschafft und sind sehr glücklich darüber«, so Julia Frach.

Veranstaltungsreihe

Die Band hatte sich mit der dreiteiligen Veranstaltungsreihe »Auf ein Glas mit Frachter« beworben. Sie umfasst drei Konzerte in Gemünden, Segnitz und Kreuzwertheim, dazu ein Catering mit Weinen ortsansässiger Winzer.

Beim dritten und letzten Konzert in der Kreuzwertheimer Dreschhalle übernimmt das die »Ukrainer-Hilfe Kreuzwertheim«, wie von Bärbel Klüpfel, der langjährigen Leiterin des Musizierkreises, zu erfahren war. Der Eintritt ist frei.

PETRA FOLGER-SCHWAB