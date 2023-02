Forsthaus, Rathaus und Kirche prägen Mondfelds Ortsmitte

Wertheim entdecken (1): Dorf am Main erstmals 1214 urkundlich erwähnt - Beginn einer neuen mehrteiligen Reihe über die Ortschaften der Großen Kreisstadt

Wertheim 07.02.2023 - 14:48 Uhr 3 Min.

Mondfelds Ortsmittelpunkt, geprägt von (von links) Forsthaus, Kirche und Rathaus (heute Clubhaus des Heimat- und Kulturvereins Club Linsenrainer)- Foto: Birger-Daniel Grein

Mondfeld wurde erstmals 1214 in einer Urkunde erwähnt. Konkret werden darin, bei den Zeugen der Besiegelung, ein Bertholdus aus Stadtprozelten und sein Sohn von Mahenvelt genannt. Das Dorf bestand wohl schon einige Zeit früher. Der Name Mahenvelt stammt mit großer Wahrscheinlichkeit vom Mittelhochdeutschen »mahn« (Mohn) ab. Namensgebend war damit die Mohnpflanze.

Vom 14. bis 16. Jahrhundert kommt bevorzugt die Bezeichnung »Manfelt« und seltener »Montfelt« vor. Örtlichen Überlieferungen nach befand sich das Dorf einst 1,5 Kilometer mainabwärts. Erst nach einer Brandkatastrophe dort kam es an seine heutige Lage. Für die Überlieferung sprechen Flurbezeichnungen, wie »Alte Kirch« und Funde von Skeletten als Zeichen von Gräbern beim Straßenbau.

1972 eingemeindet

Mondfeld gehört seit 1972 der Stadt Wertheim an. Prägend für die Ortsmitte sind das ehemalige Forsthaus, das alte Rathaus (erbaut vermutlich Ende 18. Jahrhundert) und die Kirche. Ebenso gab es im Bereich einst eine alte Linde. Die heutige Kirche St. Martin entstand 1887 durch den Anbau an den alten Kirchenbau. 1909/1910 wurden neue Ausstattungen angeschafft. In den Jahren 1972/1973 erfolgte ein umfassender Umbau im Inneren der Kirche. Der Blockaltar aus rotem Sandstein bildet seither den Mittelpunkt des Chors (Altarraum). Zudem wurden neuverglaste Farbfenster eingesetzt. 1980 erhielt die Kirche eine neue Orgel.

Eine weitere umfassende Renovierung und Instandsetzung erfolgten 1994/95. Einst befand sich auch der Friedhof direkt neben der Kirche. Noch sichtbar sind im Garten an der Kirche die Wehrmauern, die auch Schießscharten hatten. Auf dem Main gab es einst Flößerei. Auch Holz aus dem Mondfelder Schenkenwald wurde auf diesem Weg gefördert.

Es wurde mit Pferden aus dem Wald zum Main gebracht. Die Stämme wurden zu Flößen verbunden, die dann über den Fluss zum Ziel schwammen. Sie wurden auf dem Wasserweg bis ins Rheinland und in die Niederlande gebracht. Später wurden sie per Kahn transportiert. Der Holzplatz wurde bis etwa 1970 genutzt. Zu den Handwerksbetrieben gehörten einst die Steinhauer. Mit dem Ausbau der Schifffahrtsstraße Main im 18. und 19. Jahrhundert siedelten sich einige Steinmetzbetriebe auch in Mondfeld an. Naturstein war damals neben Holz der Hauptbaustoff. Die behauenen Steine wurden überwiegend per Schiff, später auch per Bahn, zu den Absatzmärkten in den Großstädten gebracht. Am Mainufer finden sich noch scharfkantige Steine aus den Steinhauerhütten, die sich im Bereich des heutigen Hirtenwegs befanden.

Für die Einwohner des Dorfs war der Tabakanbau eine Möglichkeit des Zuverdiensts. Das Tabakgeld sei meist zur Vorweihnachtszeit in den beiden Gaststätten ausgezahlt worden, heißt es im Buch zur 800-Jahr Feier. Der Tabakanbau erfolgte meist kleinflächig. Die verwendeten Flächen lagen zwischen 2 und 30 Ar.

Der reife Tabak wurde geerntet, die Tabakblätter wurden aufgefädelt. Anschließend wurden sie in der eigenen Scheune oder unter dem Hausdach zwischen den Sparren trocknen. Für das Trocknen wurden teils auch eigene Trockenscheunen gebaut. In den Gemeindebüchern finden sich zwischen 1927 und 1959 Angaben über vorgesehene Tabakanbauflächen und Anzahl der Anpflanzer.

Weinbau im Waldgewann

Auch Weinbau gab es. Im Waldgewann »Weinbergwüstung« sind Mauerreste auf beiden Wegseiten erkennbar. Diese Mauern wurden vor vielen 100 Jahren von Winzern geschaffen. Am einzigen Südhang des Dorfs wurden Terrassen für Reben angelegt. Ein erster Nachweis über den Weinbau in Mondfeld findet sich 1379.

Eng verbunden mit Mondfeld ist auch die Geschichte der Mainfähre (wir berichteten mehrfach).

Bis 1973 wurden beim Dorf Sand und Kies abgebaut. Heute findet man anstelle der damaligen Grube den Mondsee, inzwischen ein beliebtes Naherholungsgebiet.

Bekanntheit für das Dorf brachte die erste Mondlandung am 21. Juli 1969. Um die Verbundenheit der Mondfelder mit den Astronauten und der Mission zu zeigen, schickte der damalige Bürgermeister Walter Schmitt ein Glückwunschtelegram an US-Präsident Richard Nixon. Außerdem ließ Schmitt einen Stempel mit der Aufschrift »Apollo 11« anfertigen, womit die Mondfelder Poststelle alle Briefe und Karten zusätzlich stempelte.

Dies sprach sich herum. So kam aus vielen Orten die Bitte, das beigefügte Freikuvert zu stempeln. Dem kamen die Mondfelder gerne nach. Zudem wurde ein Schreiben des Bürgermeisteramts beigefügt, um für Mondfeld zu werben. Auch für spätere Mondmissionen gab es Mondfelder Sonderstempel.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Sagen rund um Mondfeld Im Wald bei Mondfeld gibt es einige Orte, über die Sagen erzählt werden. Der Mäuskönigstein Vor langer Zeit arbeitete eine Mondfelder Familie im Wald. Als sie fast fertig war, zog ein schweres Gewitter auf. Statt aber nach Hause zu gehen, beschloss die Familie, ihre Arbeit erst zu beenden. Das Gewitter kam näher, und der Himmel, über dem Maintal verdunkelte sich immer mehr. Beim Aufbruch schlug nicht weit von der Familie entfernt ein gewaltiger Blitz in einen Felsen ein. Die Familienmitglieder sahen vom ganzen Donner noch ganz benommen einen Riss im Boden am Felsen und dadurch eine Höhlung. Aus dieser strömten Hunderte von Mäusen ins Freie und flüchteten in die umliegenden Wälder. Der Blitz hatte den unterirdischen Palast des Mäusekönigs getroffen, wird erzählt. Seit diesem Zeitpunkt trägt der Felsen den Namen "Mäuskönigstein". Vom Mäusepalast ist aber schon lange nichts mehr zu sehen. Der Riegelstein und der Teufel Unter dem Riegelstein im Mondfelder Schenkenwald sollen Schätze liegen, die der Teufel bewacht. Der alte Schatzgräber Krausen-Nickele vom Hasselberg hatte laut der Sage versucht, diese mit sechs Kameraden zu heben. Die Begegnung mit dem Teufel hatte sie jedoch in die Flucht geschlagen. In der Sage heißt es weiter, auf das Betttuch, das dabei zum Einsatz kam, ist der Teufel selbst getreten. Davon hatte das Tuch mehrere Brandflecke davongetragen. (bdg)