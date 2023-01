Fokus im Main-Tauber-Kreis liegt auf Fach- und Arbeitskräften

Zukunftspreis: Bewerbung der Firmen bis Ende Februar möglich

MAIN-TAUBER-KREIS 31.01.2023 - 13:11 Uhr < 1 Min.

An dem Wettbewerb können Unternehmen, Handwerksbetriebe sowie Dienstleister jedweder Größenordnung und Branchenzugehörigkeit teilnehmen. Bewerbung der Betriebe sind bis Dienstag, 28. Februar, möglich.

Ziel dieses Wettbewerbs ist es, die Unternehmen im Main-Tauber-Kreis für das aktuelle Thema zu sensibilisieren. »Mit dem Zukunftspreis 2023 möchten wir das Engagement unserer Betriebe würdigen, die dem Fach- und Arbeitskräftemangel durch geeignete Maßnahmen entgegenwirken«, erklärt Landrat Christoph Schauder die Wahl des diesjährigen Themas.

Fairer Wettbewerb

Der Zukunftspreis Main-Tauber-Kreis richtet sich an Unternehmen aller Branchenzugehörigkeiten, die ihren Sitz oder ihre Niederlassung im Main-Tauber-Kreis haben, so die Mitteilung. Neben den größeren Unternehmen des Landkreises sollen auch kleine und mittlere Betriebe für eine Teilnahme motiviert werden. Zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs werden die Teilnehmer in zwei Kategorien aufgeteilt, die sich an der Betriebsgröße orientieren. Kleinst- und Kleinunternehmen werden der Gruppe bis zu 50 Arbeitnehmenden zugeordnet. Werden welche darüber hinaus beschäftigt, wird der Teilnehmer der Kategorie mittlere Unternehmensgröße sowie Großunternehmen zugeteilt.

In den Zukunftspreis Main-Tauber-Kreis 2023 bringt sich die Sparkasse Tauberfranken wieder aktiv ein und stellt einen Anteil der Preisgelder zur Verfügung, heißt es weiter. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei.

Die Preisverleihung ist am Dienstag, 18. April, im Landratsamt Main-Tauber-Kreis vorgesehen.

bInformationen zum Zukunftspreis unter https://www.main-tauber-kreis.de/zukunftspreis.

el