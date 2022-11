Förderung für Menschen mit sozialen Problemen

Beratung: 93.000 Euro für Erlacher Höhe Hohenlohe-Franken

Main-Tauber-Kreis 24.11.2022 - 15:18 Uhr 1 Min.

Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr stimmte am Mittwoch einer entsprechenden Vereinbarung zu, die eine finanzielle Förderung der Beratung in Höhe von 93.000 Euro für das Jahr 2023 vorsieht. Für die Folgejahre ist ein Zuschuss vorgesehen, der auf der Basis der Förderung aus 2023 die steigenden Tarif- und Sachkosten beinhaltet, heißt es im Beschluss.

Die Fachberatungsstelle unterhält in Künzelsau und Bad Mergentheim jeweils Standorte. In Künzelsau gibt es auch ein sogenanntes Aufnahmehaus für eine kurzzeitige stationäre Hilfe von Obdachlosen. Die Finanzierung der Beratungsangebote teilen sich deshalb die beiden Landkreise Main-Tauber (54 Prozent) und der Hohenlohekreis (46 Prozent) anteilig nach ihrer jeweiligen Einwohnerzahl. In den Jahren 2019 bis 2021 wurden, so Sozialdezernentin Elisabeth Krug im Ausschuss, 121, 125 und 114 Menschen betreut.

Auffällig sei aktuell, dass die Fachberatungsstellen von einer Zunahme von Personen mit psychischen Problemen berichteten, so Krug. So kämen verstärkt auch Personen, die bereits bei anderen Hilfsangeboten Unterstützung gesucht haben, aber dort "durch ihr zum Teil auffälliges Verhalten nicht betreut werden konnten". Immer wieder mache sich auch der Mangel an Wohnraum bemerkbar, vor allem im unteren Preissegment.

Die Personengruppe ist vor allem von Obdachlosigkeit oder drohender Wohnungslosigkeit betroffen. Hinzu kämen häufig Arbeitslosigkeit, begrenzte Arbeitsfähigkeit, erhebliche gesundheitliche Einschränkungen, seelische Erkrankungen, oft auch Suchterkrankungen und Verschuldung, zählte Krug die vielfältigen Problemlagen auf. 75 Prozent der betreuten Personen sind Männer, 25 Prozent Frauen, deren Anteil allerdings wachse.

Im Ausschuss fragte Hubert Segeritz (Freie Wähler/Lauda-Königshofen), ob der Standort der Beratungsstelle im südlichen Landkreis in Bad Mergentheim ausreichend sei für den Beratungsbedarf, den es auch in Tauberbischofsheim und Wertheim gebe. Landrat Christoph Schauder verwies darauf, dass die unterschiedlichen Beratungsangebote, mit denen es das Klientel zu tun habe, gut untereinander vernetzt seien und man sich so informiere. Zudem sei es möglich, mit Bussen und Bahnen vom Norden des Landkreises in den Süden zu fahren.

