Förderung für den Brandschutz im Kreis

Feuerwehren: Fast eine Million Euro nach Main-Tauber

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart 30.06.2022 - 14:49 Uhr 1 Min.

Löschfahrzeuge in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Wertheim: Besatzungen dringend gesucht.

Grund ist die jährliche Bekanntgabe des Innenministeriums über die Zuwendungen an die Feuerwehren im Land. Auf den Main-Tauber-Kreis entfallen dabei knapp 994.000 Euro: 967.000 Euro davon gehen an die kommunalen Feuerwehren, auf die Integrierte Leitstelle sowie Digitalfunkgeräte im Landratsamt entfallen 27.000 Euro. Gleich vier Fahrzeuge mit einer Gesamtzuwendung von 202.000 Euro werden in Wertheim bezuschusst

"Mir ist es sehr wichtig, dass unsere Feuerwehren mit bester Technik ausgerüstet sind und dass sie sich mit professioneller Aus- und Weiterbildung auf ihre schwierigen und lebensrettenden Einsätze vorbereiten können", heißt es von Reinhart. Er begrüße es daher sehr, dass allein über 145.000 Euro der Anschaffung zeitgemäßer Digitalfunkgeräte zugutekommen. Zudem wird mit über 470.000 Euro die Anschaffung neuer Fahrzeuge gefördert werden - darunter mehrere mittlere Löschfahrzeuge, Mannschaftssportwagen sowie Tragkraftspritzenfahrzeuge. Auch der Neubau mehrerer Gerätehäuser im Kreis wird gefördert, die Förderbescheide werden derzeit erstellt.

"Die Weichen wurden entsprechend gestellt, dass die Feuerschutzsteuer auch weiterhin in vollem Umfang unseren Wehren zugutekommt. Waren es vor einigen Jahren noch 38 Millionen Euro jährlich an Fördermitteln, so haben wir diesen Betrag mittlerweile mit landesweit 70 Millionen Euro fast verdoppelt. Gleichzeitig treffen wir Vorsorge für die Zukunft und bilden weiterhin Rücklagen, beispielsweise für den Ausbau der Landesfeuerwehrschule", so Wahlkreisabgeordneter Reinhart, der auch dem Finanz- sowie Wirtschaftsausschuss des Landtags angehört. "Es ist richtig, dass das Land die Feuerwehren auch 2022 wieder so umfangreich unterstützt. Denn der großartige Einsatz und die Hilfsbereitschaft unserer Freiwilligen Feuerwehren in allen Gefahrenlagen sind für uns alle unverzichtbar. Allen Feuerwehrmännern und -frauen möchte ich deshalb ausdrücklich für ihren Einsatz und ihr Engagement danken. Erst durch ihr Wirken in den Wehren entfallen auch die Fördergelder des Landes auf fruchtbaren Boden."

