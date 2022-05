Flüchtlingswelle bringt kaum neue Helfer für Feuerwehren

Bislang kaum Menschen mit Migrationshintergrund bei den Rettern der Region

Miltenberg 30.05.2022 - 15:56 Uhr 2 Min.

Zeigen, wo es lang geht: Farid Rhedhbane (mit blauer Weste) gibt seiner Löschgruppe bei der Abschlussübung 2021 Kommandos. Foto: Feuerwehr Freudenberg

»Uns ist das Thema seit vielen Jahren bekannt und wir hatten auch schon verschiedenste Ansätze, um Personen mit Migrationshintergrund für unsere ehrenamtlichen Feuerwehren zu werben«, sagt Hofmann. Vor einigen Jahren habe man beispielsweise in der Moschee in Laufach das ehrenamtliche System der Feuerwehr vorgestellt. »Es gibt auch Infomaterial in verschiedenen Sprachen, leider ohne großen Erfolg.« Die Werbung sei nicht einfach, weil das System ehrenamtliche Feuerwehrmänner und -frauen nur im deutschsprachigen Raum verbreitet sei.

In vielen Ländern gehören die Feuerwehren zudem zum Militär oder sind Teil des staatlichen Systems. »Und vor diesem sind ja viele Migranten geflohen«, sagt Hofmann. Ein anderes Hindernis seien oft sprachliche Barrieren: »Im Einsatzfall ist die Kommunikation aller Teammitglieder überlebensnotwendig, daher sollten eventuelle Freiwillige in der deutschen Sprache schon sicher sein.«

Ehrenamt zieht nur Wenige an

Mehr als ein Fünftel der bayerischen Bevölkerung hat laut Mikrozensus 2015 einen Migrationshintergrund, nur rund ein Prozent davon sind laut Verband in den Feuerwehren aktiv. Dieses Prozent decke sich allerdings auch mit den statistischen Zahlen aus der Bundesrepublik, meint Hofmann: Laut Studien wollten sich nur ein Prozent der Bevölkerung ehrenamtlich engagieren. »Da sind aber alle Organisation wie das BRK, die Kirchen und Jugendverbände eingeschlossen.«

Ein kurzfristiges Engagement sei kein Problem, unter dem Eindruck von aktuellen Ereignissen wie der Hochwasserkatastrophe an der Ahr fühlen sich viele Menschen angesprochen zu helfen. Die Feuerwehr brauche allerdings Frauen und Männer, die eine Grundausbildung absolvieren müssen. »Diese ist über 100 Stunden lang und zieht sich über zwei Jahre hin.«

Menschen mit Migrationshintergrund sind in den Feuerwehren im Kreis Aschaffenburg rar gesät: »Es gibt einige Ehrenamtliche mit Migrationshintergrund in den Wehren, dort eventuell auch als Führungskräfte - aber aktuell keine Kommandanten.« Die Hoffnung, dass sich Menschen, die 2015 im Rahmen der Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen sind, in den Wehren engagieren, habe sich laut Hofmann »überhaupt nicht« erfüllt. Ob das bei den Menschen aus der Ukraine ähnlich ist, muss sich noch zeigen: »Die Flüchtlinge sind gerade erst bei uns angekommen und haben aktuell noch ihre Flucht zu verdauen, Angehörige sind noch in der Ukraine. Ich glaube, da ist ein ehrenamtliches Engagement ganz hinten angestellt.«

Andere mitziehen

Auch Florian List kann für »seine« 120 Feuerwehren im Kreis Main-Spessart nur vereinzelt Mitglieder mit Migrationshintergrund aufzählen. »Jeder, der sich engagieren will, ist bei uns willkommen«, sagt der seit März amtierende neue Kreisbrandrat. List weiß um die Plakataktion, die der Landesfeuerwehrverband vor einigen Jahren veranstaltet hat, um auch Menschen mit Migrationshintergrund für die Feuerwehr zu begeistern. »Aber nur vom Plakat-Aufhängen geht keiner zur Feuerwehr. Da braucht es einen aus der Clique, der hingeht - und andere mitzieht«, sagt List. Er selbst weiß um die Integrationskraft der Feuerwehr. »Ich stamme aus der Oberpfalz und bin nach Unterfranken gezogen. Man findet ruckzuck ein soziales Umfeld«, schildert er seine Erfahrungen. »Es ist nicht nur so, das man anderen hilft. Es wird einem auch selbst geholfen.«

Hauke Muders ist Kreisbrandinspektor im Landkreis Miltenberg. Bei den 79 Feuerwehren im Landkreis hat er kürzlich nachgefragt, die Reaktionen waren überschaubar: Zwei Wehren meldeten, dass Syrer am Einsatzdienst teilnehmen. »Grundsätzlich freuen sich die Feuerwehren des Landkreises Miltenberg über jeden Zuwachs, egal welcher Herkunft«, sagt Muders. Und die Jugend: Er berichtet, dass unter 400 Jugendfeuerwehrleuten etwa 30 bis 40 einen Migrationshintergrund haben. Der Kreisjugendwart Joao Lopes Meira hat portugiesische Wurzeln.

»Bei uns sind alle gleich«

Auch im Main-Tauber-Kreis sind Feuerwehrleute mit Migrationshintergrund rar gesät. »Bis auf den Freudenberger Kommandanten Farid Rhedhbane fällt mir da niemand ein«, sagt Kreisbrandmeister Andreas Geyer. Zahlen dazu würden auch in Baden-Württemberg nicht erfasst. Auch Geyer meint, viele Menschen mit Migrationshintergrund hielten sich trotz aller Werbekampagnen von der Feuerwehr fern, da sie in vielen Ländern eine militärische Institution sei. Die Feuerwehr sei für jeden offen. »Bei uns sind alle gleich.« Die besonderen Kenntnisse aus anderen Kulturen könnten der Feuerwehr im Einsatz weiterhelfen. »Wenn die Sprachbarriere abgebaut ist, hat man noch mal eine ganz andere Akzeptanz.«

