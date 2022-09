Main-Tauber-Kreis: Flüchtlingsunterkünfte dringend gesucht

Zustrom aus der Ukraine und anderen Staaten steigt stark an

MAIN-TAUBER-KREIS 09.09.2022 - 15:01 Uhr 3 Min.

Die Generalsanierung der Gemeinschaftsunterkunft »Zwischen den Bächen« in Bad Mergentheim läuft auf Hochtouren. Kreis und Kommunen müssen jedoch noch weitere große Kapazitäten zur Flüchtlingsunterbringung schaffen. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Markus Moll

Wie das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises unter Berufung auf Angaben des Landes erklärt, habe sowohl die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine als auch die Zahl der Asylbewerber aus anderen Ländern seit Ende Juli schnell und unvorhersehbar stark zugenommen.

Erster Landesbeamter Florian Busch und Sozialdezernentin Elisabeth Krug hätten die Bürgermeister in einer Bürgermeister-Dienstversammlung um Unterstützung gebeten, so das Landratsamt. Kreis und Kommunen haben sich demnach darauf geeinigt, gemeinsam auch die Bürger zur Mitwirkung aufzurufen.

»Wir müssen jetzt solidarisch helfen, auch in dieser für alle sehr schwierigen Zeit«, wird Landrat Christoph Schauder zitiert. »Deshalb bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, nicht benötigte Wohnungen zur Vermietung bereitzustellen und dies der zuständigen Stadt- oder Gemeindeverwaltung zu melden. Größere Gebäude, die sich möglicherweise als Wohnheim eignen, sowie mögliche Standorte für Wohncontaineranlagen sollten schnellstmöglich dem Landratsamt angeboten werden.«

Laut einem Schreiben des Justizministeriums von Ende August spitzt sich die Zugangslage in Baden-Württemberg dramatisch zu. Daher müsse das Verfahren zur Verteilung geflüchteter Menschen in die vorläufige Unterbringung in den Stadt- und Landkreisen angepasst werden. Wie die Landesregierung mitgeteilt habe, hätten die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Deshalb seien auf allen Ebenen zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte erforderlich.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe rechnet damit, dass allein der Main-Tauber-Kreis bei gleichbleibender Zugangslage ab September bis auf Weiteres jeden Monat bis zu 140 Menschen aus der Ukraine und weitere 30 bis 35 Asylbewerber aus anderen Staaten aufnehmen werden muss. Die Zahl errechne sich anhand des Anteils der Einwohner des Main-Tauber-Kreises an der Gesamtbevölkerung Baden-Württembergs.

500 Plätze im Kreis

Nach der Erstaufnahme durch das Land folgt zunächst die vorläufige Unterbringung in der Regie der Stadt- und Landkreise, erklärt das Amt weiter. Hierfür stehen dem Main-Tauber-Kreis aktuell knapp 500 Plätze in neun Gemeinschaftsunterkünften in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen und Külsheim zur Verfügung. Ende August seien davon noch rund 100 Plätze frei gewesen. »Dies erscheint auf den ersten Blick viel, wird aber aufgrund der unerwartet hohen Zugangszahlen bereits in Kürze nicht mehr ausreichen«, so Erster Landesbeamter Busch.

Wie Sozialdezernentin Elisabeth Krug erläutert, müsse zunächst Platz geschaffen werden, indem alle Menschen schnellstmöglich in die kommunale Anschlussunterbringung wechseln können, bei denen dies eigentlich bereits gesetzlich vorgesehen sei. Das ist bei Asylbewerbern nach spätestens zwei Jahren, bei Ukraine-Flüchtlingen nach maximal sechs Monaten der Fall. Hierdurch könnten aktuell rund 50 Plätze frei werden, schätzt sie.

Darüber hinaus werde die Landkreisverwaltung prüfen, ob zusätzliche Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften eingerichtet werden könnten, indem die Wohn- und Schlaffläche von sieben Quadratmetern je Person auf das gesetzlich vorübergehend zulässige Mindestmaß von 4,5 Quadratmeter reduziert werde. Krug: »Eine solche Lösung ist auf jeden Fall der Schaffung von Notunterkünften beispielsweise in Sporthallen vorzuziehen, auch im Interesse der geflüchteten Menschen und ihrer Privatsphäre.«

Unterkünfte in Planung

Weiter hießt es, die Landkreisverwaltung treibe bereits begonnene Projekte zur Schaffung von weiteren Unterkünften in einer Größenordnung von mehr als 300 Plätzen mit Hochdruck voran. Dazu zählt unter anderem die Generalsanierung und erneute Inbetriebnahme des kreiseigenen Gebäudes »Zwischen den Bächen« in Bad Mergentheim. In der Prüfung befinden sich laut Landratsamt Möglichkeiten zur Schaffung von nochmals 100 Plätzen.

Erster Landesbeamter Busch bat indes die Kommunen, dem Landratsamt weitere Vorschläge zu unterbreiten, welche Gebäude für Gemeinschaftsunterkünfte und welche Grundstücke für Wohncontaineranlagen genutzt werden können. Auch wurden die Kommunen gebeten, nochmals Wohnungen für die Unterbringung von geflüchteten Menschen, insbesondere aus der Ukraine, zu akquirieren. Diese sollen dann für die im Kreis etablierte, dezentrale vorläufige Unterbringung durch die Landkreisverwaltung verwendet werden - in diesem Fall anstelle von klassischen Gemeinschaftsunterkünften in Wohnheimform.

Bei Flüchtlingen aus der Ukraine sei es auch gut möglich, heißt es abschließend, dass die dezentrale vorläufige Unterbringung durch den Landkreis nahtlos in die kommunale Anschlussunterbringung durch Stadt oder Gemeinde übergehe, also in der gleichen Wohnung stattfinde.

Hintergrund: Unterbringung melden Wer einzelne Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung bereitstellen möchte, sollte sich an die zuständige Stadt- oder Gemeindeverwaltung richten, meldet das Landratsamt. Hinweise zu größeren Gebäuden und möglichen Standorten von Wohncontainern nimmt das Landratsamt entgegen per E-Mail an afimmo@main-tauber-kreis.de. ()