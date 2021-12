»Florian Wertheim« funkt jetzt digital: Feuerwehr ist Digitalfunk-Pionier im Landkreis

Einsätze auf der Autobahn und in Bayern

Wertheimer Feuerwehrleute bei einem Einsatz in Kreuzwertheim im Oktober. Weil jetzt auch die Wertheimer Feuerwehr nach jahrelangem Warten Digitalfunk bekommt, fällt die Kommunikation mit bayerischen Nachbarwehren künftig wieder leichter. Neu trifft alt im Mannschaftswagen: Neben den neuen Digitalfunkgeräten (links) bleibt auch die analoge Ausrüstung erhalten.

Funktechnik ist für Feuerwehren und Hilfsorganisation elementar. So können nicht nur die Wehren alarmiert werden und die Fahrzeugbesatzungen mit der Notrufzentrale oder der Einsatzleitung kommunizieren, sondern zum Beispiel auch die verschiedenen Trupps am Einsatzort untereinander. Klar ist: Ohne Funk wären die Feuerwehren ziemlich aufgeschmissen.

Umrüstung läuft

Auf den in der Fahrzeughalle der Wertheimer Feuerwache aufgebauten Biertischen steht eine lange Reihe von Kunststoffkörben, sie enthalten Kartons, Kabel, Schalter. Es sind Digitalfunkgeräte, die derzeit in die Einsatzfahrzeuge eingebaut werden. »LF«, »DLK«, »TLF 16« und andere Abkürzungen verraten hier, das die Geräte unter anderem für das Löschfahrzeug, die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug bestimmt sind. Die Umrüstung läuft seit Anfang Dezember.

»Fast alle unsere Fahrzeuge sollen in den nächsten Wochen umgerüstet werden«, erklärt Stadtbrandmeister Torsten Schmidt, während zwei Mitarbeiter einer Funktechnik-Firma aus Eisingen im Landkreis Würzburg das erste Gerät im Mannschaftstransportwagen einbauen. »Solche Arbeiten können nur zertifizierte Unternehmen erledigen«, erklärt er. Auch Rainer Schwenk, einer der hauptamtlichen Gerätewarte der Wehr, kann da nur zuschauen. »Bei den alten, analogen Geräten konnten wir zumindest ein defektes noch ausbauen und gegen ein anderes ersetzen«, erklärt Schwenk. Im Inneren der Geräte habe man schon bisher als Nicht-Funktechniker nichts reparieren können. Doch der neue Digitalfunk ist noch mal ein Stück komplexer, ohne Fachfirma geht hier gar nichts mehr.

Trotzdem sind die Wertheimer Feuerwehrleute froh, endlich die neuen Geräte zu bekommen. In Bayern funken die Feuerwehren schon seit 2016 digital, auch in Baden-Württemberg ist zwar das Netz vorhanden, nicht aber die nötigen Geräte in den Einsatzfahrzeugen. »Im ersten Schritt sind die Fahrzeuge der Abteilung Stadt und der Abteilung Bettingen dran. Die haben am meisten Kontakt mit dem angrenzenden Bayern und der Autobahn.« Als Grenzland-Feuerwehr habe man zuletzt immer mehr Probleme bekommen, mit den bayerischen Nachbarwehren zu kommunizieren. »Deshalb sind wir nun auch Vorreiter im Landkreis.«

Funken per Behelfslösung

Während man früher einfach bei der Fahrt in die Nachbarlandkreise auf den entsprechenden analogen Funkkanal im 4-Meter-Band gewechselt ist, war das in den vergangenen Jahren nicht mehr möglich, weil ein Großteil des bayerischen Funkverkehrs schon digital lief. Eine Hilfslösung sind die vier sogenannten HRT-Handfunkgeräte, mit denen zumindest die Wertheimer Zugführer und Einsatzleiter seit einigen Monaten Kontakt mit den Nachbarwehren aufnehmen können. »Die konnten wir relativ schnell beschaffen«, sagt Schmidt. Per Schnellwahl sind jetzt die Leitstelle Würzburg oder die Wehren aus Main-Spessart wieder unkomplizierter erreichbar. »So fahren wir schon seit einem guten halben Jahr, das hat uns das Leben schon ein bisschen erleichtert.«

Verbindungen deutlich besser: Abteilungskommandant Jochen Kirchner zeigt das Bedienteil eines neuen Fahrzeugfunkgeräts.

Für eine Übergangszeit müssen sich jetzt die Wertheimer Feuerwehrleute in zwei Welten, der digitalen und der analogen Funkwelt, zurechtfinden. »Deshalb sind wir froh, alle Fahrzeuge umzurüsten, damit wir alle später auf demselben Niveau sind«, sagt Jochen Kirchner, Kommandant der Abteilung Stadt und einer der Zuständigen für das Umrüstprojekt vor Ort. Die vorhandenen Fahrzeuge bekommen die neuen Geräte zusätzlich, die neuen werden ausschließlich damit ausgestattet. Und Fahrzeuge, die bald ersetzt werden, behalten ihre analogen Geräte und werden nicht mehr umgerüstet. Die Abteilung soll kommendes Jahr ein neues großes Tanklöschfahrzeug und einen Gerätewagen für Gefahrguteinsätze erhalten. Bis Juni oder Juli 2022 sollen auch alle Fahrzeuge der Abteilungen der Ortschaften umgerüstet sein. »Der Planungsansatz pro Fahrzeug lag bei 2500 bis 3000 Euro pro Fahrzeug«, beantwortet Schmidt die Frage nach den Kosten.

Abhörsicher und deutlich

Die neuen Digitalgeräte haben den Vorteil, dass sie abhörsicher sind und eine deutlich bessere Sprachqualität haben - ganz anders als die alten analogen Geräte, die im engen Flusstal der Tauber oder in dicht bebautem Gebiet an manchen Stellen gar keinen Empfang mehr hatten. »Mit den Erfahrungen, die wir bisher mit der Ausleuchtung und der Funkqualität gemacht haben, sind wir sehr, sehr zufrieden«, sagt Schmidt. »Wir haben im Stadtgebiet Wertheim und auf der Autobahn tolle Ergebnisse. Da haben wir Funkkontakt, wo wir vorher keinen hatten.«

Sammlung unterschiedlicher Funksysteme in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Wertheim.

Die Geräte können entweder mit Hilfe von Funkmasten überörtlich kommunizieren, aber auch im Direktmodus ohne Zwischenstation. Dafür sind beim Analogfunk im Normalfall zwei unterschiedliche Geräte notwendig. Für größere Reichweite bleibt man aber auf Infrastruktur wie Sendemasten angewiesen. Für den Digitalfunk sind dafür erheblich mehr Sender nötig als zuvor, wo man für ganz Wertheim mit zwei Relaisstationen auskam. Darin liegt auch nach wie zuvor eine Schwäche des Systems: Fallen durch Stromausfälle oder andere Ereignisse Sender aus, ist nur noch Direktbetrieb zwischen den Geräten mit stark eingeschränkter Reichweite möglich.

Limitierte Funktionen

Ein Knackpunkt sei auch, welche Funktionen bei den Geräten nutzbar seien, erklärt Kirchner. »Die Bayern haben andere Funktionen als wir. Die sind einen ganzen Schritt weiter«, blickt er etwas neidisch über den Main. »Wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, auf dem Gerät einen Gruppenwechsel durchzuführen.« Zusätzliche Funktionen müssten erst per Softwareupdate freigeschaltet werden. So kann man wie bisher nicht direkt mit der Polizei funken.

Doch auch Kirchner ist froh über die neue Technik. Er berichtet von seinen Erfahrungen mit einem tragbaren Funkgerät für den Zugführer des Löschzugs, mit dem er über das 4-Meter-Band analog mit der Rettungsleitstelle kommunizieren kann. »Die Qualität ist in weiten Teilen bescheiden. Bei vielen Gesprächen mit der Leitstelle ist es abgehackt, sehr leise.« Ganz anders der neue Digitalfunk. »Da habe ich einen Kontakt mit dem Leitstellendisponenten, als ob der neben mir stehen würde.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Digitalfunk der Feuerwehren im Main-Tauber-Kreis Die Polizei im Ländle funkt schon seit Jahren digital, jetzt ist nach jahrelanger Vorbereitung auch die Feuerwehr dran. Die Feuerwehr Wertheim macht mit der Umrüstung der ersten Fahrzeuge seit Anfang Dezember den Start. Die integrierte Rettungsleitstelle in Bad Mergentheim, die für den Einsatz von Feuerwehren, Rettungsdiensten, DLRG, THW und anderen Hilfsorganisationen im Main-Tauber-Kreis zuständig ist, ist im März für den Digitalfunk zertifiziert worden. Anfang Oktober haben sich Landrat Christoph Schauder, Erster Landesbeamter Florian Busch und Kreisbrandmeister Andreas Geyer ein Bild vor Ort gemacht und damit auch den Startschuss für den Probebetrieb des Digitalfunks gegeben, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Der Landkreis betreibt die Leitstelle zusammen mit dem DRK. "Die Vorteile des Digitalfunks liegen auf der Hand. Zum einen sind die Netzabdeckung und auch die Sprachqualität deutlich besser als beim Analogfunk, zum anderen verschlüsselt der Digitalfunk die Meldungen", wird Erster Landesbeamter Florian Busch in der Mitteilung des Landkreises zitiert. Das Digitalfunknetz selbst steht in Baden-Württemberg schon seit Jahren zur Verfügung und wird beispielsweise durch die Polizei genutzt. Der Feuerwehr fehlten bisher die Funkgeräte. Die werden jetzt in die Fahrzeuge eingebaut, die Kommune als Träger der Feuerwehren werden vom Kreis gebeten, die nötigen Gelder 2022 zur Verfügung zu stellen. Die Feuerwehren von Wertheim, Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim stellen ihre Werkstätten für die Umrüstung zur Verfügung, den Einbau übernehmen Fachfirmen. Etwa 250 Fahrzeuge sind betroffen. Wenn alles 2023 erledigt ist, steht als nächster Schritt die Umstellung auf digitale Alarmierung an. (scm)