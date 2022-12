Fledermäuse und bröckelnde Wände: Wie Reicholzheims Bahntunnel fit gemacht wurde

Mit Fotogalerie aus dem Tunnel, wo sonst keiner hinkommt

Wertheim 10.12.2022 - 12:00 Uhr 4 Min.

Der Eisenbahntunnel bei Waldenhausen ist nach vierjähriger Bauzeit weitgehend saniert. Nach Abschluss der Hauptarbeiten haben sich Besucher das Bauwerk angesehen.

Es ist schon ein wenig Stolz, der bei Markus Vorholzer und Dennis Block an diesem kalten Dezemberabend vor dem Tunnel Reicholzheim durchklingt. Vorholzer ist Verantwortlicher der Tunnelsanierungsfirma, Block Projektleiter der Firma, die die Sanierung im Auftrag der Westfrankenbahn steuert. Beide haben während der Bauphase mit immensen Herausforderungen zu kämpfen gehabt.

+20 weitere Bilder Frischzellenkur beim Bahntunnel Reicholzheim: Bauwerk von 1870 ist saniert

Wie die gelöst wurden, darauf sind die gut 30 Besucher der Baustelle an diesem Montagabend im Dezember gespannt. Fast vier Jahre waren die etwa 20 Bauarbeiter im Einsatz, vor allem nachts - denn nur da konnte ohne Zugverkehr gearbeitet werden. Bis auf die durch Flutlicht hell erleuchtete Baustelle und das Containerdorf der Arbeiter war für Außenstehende nicht viel zu sehen. Auch deshalb war eine im Juni veranstaltete Baustellenführung so gut besucht, dass nun im Dezember ein zweiter Termin angeboten wurde.

Bis Weihnachten fertig

»Im Großen und Ganzen sind wir seit 18. November fertig«, erklärt Vorholzer. In den vergangenen acht Wochen sind die Bautrupps besonders aktiv gewesen, um die Arbeiten abzuschließen. Das Baugleis und der Unterbau mussten raus, der Tunnelboden wurde abgefräst, danach in einer dreitägigen Aktion rund um die Uhr neuer Unterbau und das neue Gleis eingebaut. Seit einer Woche können Züge nun mit erhöhter Geschwindigkeit den Tunnel passieren. »Aktuell sind wir an den Restleistungen dran, zum Beispiel die Entwässerungsleitungen zu prüfen oder letzte Schilder anzubringen.« Bis Weihnachten wollen Vorholzer und seine Kollegen die Baustelle geräumt haben.

Bis zu diesem Meilenstein sind vier Jahre Bauen mit Höhen und Tiefen ins Land gegangen, die Arbeiter haben einen »Tunnel im Tunnel« errichtet, um das Bauwerk von 1870 zukunftsfit zu machen. »Wir haben jede Nacht das Gleis gesperrt«, blickt Bauüberwacher Dieter Ullrich zurück. Und im Dunkeln lauerten gleich mehrere böse Überraschungen: Um die erste Spritzbetonschale auf das alten Sandsteingewölbe aufzutragen, mussten die Steine abgefräst werden. Doch einige lockerten und verschoben sich bei der Aktion. Für die Planer eine mittlere Katastrophe. »Da mussten wir uns was einfallen lassen, wie man das sichert«, blickt Block zurück. Spezialisten schlugen eine Sicherung der einzelnen Steine mit Stäben aus Glasfaserkunststoff vor. Die letzten Abtragearbeiten wurden dann nicht mehr mit der Fräse, sondern per Höchstdruckwasserstrahl vorgenommen. »Das ist die Tücke, im Bestand zu bauen. So eine Substanz kann auch sehr viele Überraschungen mit sich bringen«, sagt Block.

Eine weitere war geflügelt und verbarg sich üblicherweise im Dunkel hinter den lockeren Sandsteinen: Fledermäuse. »20 von 30 Arten, die es in Deutschland gibt, sind hier gefunden worden. Darunter hoch schützenswerte«, erklärt Block. Zu ihrem Schutz mussten umfangreiche Sonderlösungen her. Insbesondere die Fledermäuse warfen die ursprüngliche Kalkulation komplett über den Haufen. Aus Ingenieursicht sei die Tunnelsanierung ein interessantes Projekt, aus Kostensicht überhaupt nicht, hatte Westfrankenbahn-Chef Denis Kollai unserer Redaktion im Februar 2021 gesagt, als die immensen Kostensteigerungen bekannt wurden. Mittlerweile werden sie auf etwa 35 Millionen Euro taxiert.

Für den »Tunnel im Tunnel« sind insgesamt 84 Elemente verschiedener Länge aus einem Spezialbeton im Tunnel eingebaut worden. Die nötige Bewehrung wurde Tag für Tag auf einem mobilen Schalwagen vorbereitet, nachts in den Tunnel gefahren, auf in den Fundamenten vorbereiteten Bolzen abgesetzt und der Beton verarbeitet. Das Betonwerk in Unterwittbach schob eigens Nachtschichten für die Tunnelbaustelle, sechs bis sieben Betonmischer machten sich Nacht für Nacht auf den Weg nach Waldenhausen. Der sogenannte PP-Beton ist besonders feuerfest. »Da sind feine PP-Fasern drin, die aussehen wie feine Daunen«, erklärt Vorholzer. Bei konventionellem Beton wandelt sich bei Feuer das enthaltene Wasser in Dampf um und lässt den Beton zerplatzen. Beim PP-Beton verglühen die Fasern und bieten dem Wasserdampf damit Raum zur Ausdehnung. So können Rettungskräfte den Tunnel begehen, ohne sich der Gefahr herabstürzender Betonteile auszusetzen.

Tüfteln angesagt

Besonders sind auch die Auflagen der Naturschutzbehörde wegen der Fledermäuse: Dort, wo im Sandsteingemäuer Tiere festgestellt wurden, mussten 20 mal 10 Zentimeter große Einflugöffnungen in der neuen Tunnelschale geschaffen werden. Vorholzer: »Das ist, wie wenn man eine neue Wand betoniert und ein kleines Fenster mit einbaut.« Insgesamt mussten 268 solcher Öffnungen geschaffen werden, »268 ist für uns die magische Zahl«. Und keines der Löcher ist bei den 84 Tunnelelementen an der gleichen Stelle. »Wir mussten den Schalwagen so modifizieren, dass wir 268 Möglichkeiten hatten, diese Durchführungen zu schaffen«, erklärt Vorholzer. »Das sind Herausforderungen, die auch für uns nicht alltäglich sind. Man muss ein bisschen tüfteln, damit das so funktioniert, wie man sich das auf dem Papier gedacht hat.«

Die Arbeit ist nicht vergeblich gewesen: »Vergangene Woche war der Fledermausgutachter da«, sagt Block. »Der konnte trotz der noch laufenden Bauarbeiten schon wieder Besatz feststellen, unter anderem die erste Mopsfledermaus.« Während Vorholzer und seine Kollegen derzeit ihr umfangreiches Material zusammenpacken, bleibt Projektleiter Block dem Taubertal und dem Reicholzheimer Tunnel erhalten: 2023 wartet bereits die denkmalschutzgerechte Sanierung der Tunnelportale. Die hatten sich vor Sanierungsbeginn im Tunnel gefährlich geneigt und mussten deshalb mit Stahlträgern gegen einen Einsturz abgesichert werden. Und wenn die Portale wieder standfest und hübsch gemacht sind, stehen weitere Arbeiten am und im Tunnel an: Innen müssen Kabel für den Tunnelfunk und die Beleuchtung verlegt werden, außen entsteht auf Reicholzheimer Seite eine Technikzentrale und beidseits Rettungsplätze für die Feuerwehr.

Matthias Schätte

Hintergrund: Tunnel in Zahlen Der "Tunnel Reicholzheim" - der übrigens komplett auf der Gemarkung Waldenhausen liegt - stammt aus dem Jahr 1870. Das 542 Meter lange Bauwerk ist Teil der Tauberbahn zwischen Wertheim und Crailsheim und längster der drei Tunnel zwischen Wertheim und Lauda. Der Tunnel wird seit Jahren aufwendig saniert. Dabei ist eine neue, gegen Wasser abgedichtete Innenhülle in den Tunnel eingebaut worden, das Bergwasser wird gesammelt und in die Tauber abgeleitet. Ingenieur Markus Vorholzer als Projektleiter der Tunnelbaufirma Baresel hat beeindruckende Zahlen zusammengetragen: 84 Schalungen mit Längen zwischen 3,60 und 7,20 Metern bilden nun das neue Tunnelgewölbe. Insgesamt wurden ungefähr 5000 Kubikmeter eines Spezialbetons sowie 700 Tonnen Bewehrungsstahl eingebaut, dazu 10.000 Quadratmeter einer etwa vier Millimeter dicken Abdichtungsfolie. Besonderheit sind die 268 Einfluglöcher für Fledermäuse, die individuell für jede einzelne Schalung angepasst werden mussten. Die Gleise liegen durch die Sanierung 25 Zentimeter tiefer als bisher. Seit einer Woche können die Züge den Tunnel mit 90 statt bisher 80 Stundenkilometern passieren. Eigentlich war die Sanierung ab Herbst 2018 bis Ende 2020 geplant und mit Kosten von etwa 16 Millionen Euro kalkuliert. Durch die aufgetretenen Schwierigkeiten und nötig gewordene Sonderlösungen liegt die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt bei derzeit 35 Millionen Euro, sagt Denis Kolai als Leiter Infrastruktur und Sprecher der Geschäftsleitung der Westfrankenbahn auf Nachfrage unserer Redaktion. (scm)