Flaschen, Steine und eine Musikbox als Waffen eingesetzt

Amtsgericht Wertheim

Wertheim 02.02.2023 - 14:35 Uhr 2 Min.

Da auch acht Zeugen geladen waren, wurden noch zwei Folgetermine einberaumt. Am Nachmittag ging das Verfahren dann früher zu Ende, als erwartet. Ein Angeklagter wurde freigesprochen, die Verfahren gegen die anderen drei Angeklagten gegen Auflagen eingestellt.

Staatsanwältin Sarah Brander verlas die Anklageschrift. Demnach wurde dem Quartett vorgeworfen, im Juni 2021 erst am Main, dann am Bahnhof Körperverletzungen und gefährliche Körperverletzungen begangen zu haben. Zunächst soll die Gruppe mit einer weiteren Gruppe am Main aneinandergeraten sein.

Dort habe einer der vier einem Geschädigten, der später noch als Zeuge auftrat, eine Flasche an den Kopf geworfen, so die Staatsanwältin. Nach einem polizeilichen Platzverweis gegen die Vier seien die Männer weiter Richtung Bahnhof gezogen. Auch dort seien Flaschen und Steine geflogen, einer soll einem weiteren Geschädigten mit einer kleinen Musikbox auf den Kopf geschlagen haben, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch der Angreifer sei dabei verletzt worden.

Zunächst äußerten sich die vier Angeklagten. Wobei es zu gegenseitigen Vorwürfen und Anschuldigungen, wie »Verräter«, kam. Einzig den groben Tatablauf bestätigten die Vier. Zu den Details wurden die Zeugen befragt. Die beiden Geschädigten trugen wenig zur Aufklärung bei. »Ich war besoffen«, meinte ein 20-Jähriger, der selbst eben aus der Justizvollzugsanstalt entlassen wurde. Er konnte oder wollte sich nicht daran erinnern, ob er eine Flasche an den Kopf bekam und dadurch zu Boden ging.

Ziemliches Durcheinander

Der zweite Geschädigte, der mit der Musikbox geschlagen wurde, wusste nicht mehr, von wem und wie oft er geschlagen wurde. Der 39-Jährige, der inzwischen weiter weg wohnt, zeigte wenig Interesse und sagte, zwei der Angeklagten hätten sich später bei ihm entschuldigt. Seine Begleiterin, eine 28-Jährige, brauchte eine extra »Einladung« der Polizei, um zum Termin zu kommen. Inhaltlich bestätigte sie nur ihre damalige Angst und beschrieb die Vorgänge als ziemliches Durcheinander. Wer, wann was getan hatte, vermochte sie nicht mehr zu sagen. Eine Augenzeugin, die vom Lärm wach wurde und genau an der betreffenden Ecke wohnt, beschrieb die Nacht als »Straßenschlacht«. Für sie sei das keine Randale mehr gewesen, meinte die 55-Jährige. Sie beschrieb mehrere Menschen, die in der Baustelle waren und Steine sowie Absperrungsschilder geworfen hätten.

Einer habe einen großen Stein mit zwei Händen genommen und geworfen, ein anderer ein Fahrrad. Als weitere Zeugen waren drei Polizeibeamte geladen. Sie beschrieben den zeitlichen Ablauf. Später seien zwei der vier Angeklagten aufgegriffen worden. Die Zeugen und Geschädigten hätten die Angreifer auf Lichtbildern erkannt.

Die Verteidigung kritisierte die fehlende Bilderauswahl. Auch an verschiedenen Vermerken und Widersprüchen in den Akten störten sich Anwälte und Gericht. Einer der Angeklagten sitzt derzeit in Haft und hat Einträge wegen Verstößen rund um das Betäubungsmittelgesetz. Ein weiterer hat ebenfalls einen solchen Eintrag. Die anderen beiden waren nicht aktenkundig. Zwei der Angeklagten absolvieren derzeit eine Ausbildung, zwei sind ohne Beruf.

Nach kurzer Beratung wurde ein Angeklagter freigesprochen. Er gab an, nach den Auseinandersetzungen am Main mit dem Fahrrad nach Hause gefahren zu sein. Von den drei übrigen Angeklagten muss einer 140 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten oder 1400 Euro zahlen. Die anderen beiden kamen mit 70 Stunden oder 700 Euro davon. Die Richterin machte deutlich, dass dieses Ergebnis nur zustande gekommen sei, weil die Staatsanwältin das beantragt habe.

