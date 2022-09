Flächenverbrauch für Wohngebiete steigt weiter

Große Kreisstadt: Ausweisung immer neuer Flächen führt zu steigender Bevölkerungsdichte - Versiegelung von ehemaligem Ackerland

Wertheim 06.09.2022 - 16:05 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Ausweisung neuer Wohngebiete vor allem an den Rändern der Ortschaften, wie die geplante Erweiterung am Rande von Bettingen, führt auch in Wertheim dazu, dass immer mehr vor allem landwirtschaftlich genutzte Flächen für die Wohnbebauung umgewidmet werden. Foto: Axel Häsler

Das dokumentiert schließlich auch der Flächenverbrauch, der für die Ausweisung immer neuer Wohnneubaugebiete, vor allem an den Rändern bestehender Ortschaften, zu immer neuen Versiegelungen vormals landwirtschaftlich genutzter Flächen geführt hat und weiter führen wird.

Dicht bebaut

Von den knapp 13.900 Hektar Fläche, die die Stadt Wertheim mit ihren Stadtteilen und Ortschaften insgesamt umfasst, waren nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes aus dem vergangenen Jahr 13,8 Prozent von Siedlungs- und Verkehrsfläche belegt. Im Jahr 2021 umfasste diese Siedlungs- und Verkehrsfläche rund 1900 Hektar. Der größte Anteil dieser Fläche war mit rund 1080 Hektar von Siedlungen belegt. Auf 846 Hektar fanden sich Verkehrsflächen.

Wertheim gehört damit - trotz einer vergleichsweise großen Gemarkung - nach den Zahlen des Landesamtes zu den am dichtesten bebauten Kommunen im Main-Tauber-Kreis. Lediglich Tauberbischofsheim, das allerdings eine geringere Fläche aufweist, toppt den Verbrauch an Bodenfläche für Siedlungs- und Verkehrsflächen mit 15,7 Prozent der gesamten Gemarkungsfläche noch. Der Blick ins gesamte Bundesland zeigt: Im vergangenen Jahr nahm der Landschaftsverbrauch für den Bau von neuen Straßen und Wohngebieten gegenüber dem Vorjahr wieder zu - und zwar um rund 2280 Hektar, was der Größenordnung von rund 3250 Fußballfeldern entsprach.

Mit einer Bevölkerungsdichte von 165 Einwohnern je Quadratkilometer war die Große Kreisstadt im Jahr 2020 deutlich dichter besiedelt als der gesamte Main-Tauber-Kreis mit lediglich 102 Einwohnern auf den Quadratkilometer. Bezieht man die Einwohnerzahl allerdings nicht auf die Gemarkungsgröße, sondern auf die Siedlungsfläche, dann lebten auf einem Quadratkilometer Siedlungsfläche bereits 1202 Menschen in Wertheim, während es im gesamten Landkreis lediglich 924 Einwohner je Quadratkilometer waren. Begründbar sind diese für ländliche Regionen durchaus hohen Werte vor allem mit der Konzentration von dichter Bebauung auf engem Raum, wie sie etwa auf dem Wartberg zu finden ist.

Flächenverbrauch steigt

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 14,8 Prozent der gesamten Landesfläche (rund 3,6 Millionen Hektar) mit Siedlungen und Straßen in Baden-Württemberg belegt. Nachdem in den vergangenen fünf Jahren der tägliche Flächenverbrauch auf das gesamte Bundesland gerechnet im Jahresdurchschnitt bei 5,2 Hektar gelegen hatte, stieg er im Jahr 2021 auf 6,2 Hektar.

Der Blick auf die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche Wertheims seit 2000 zeigt, dass der Flächenbedarf für die Wohnbebauung in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen ist. Waren vor rund 20 Jahren erst 993 Hektar mit Siedlungen belegt, betrug ihr Flächenanteil im vergangenen Jahr rund 1080 Hektar. 846 Hektar Fläche waren mit Straßen belegt.

Geht man von den Planungen der Stadt Wertheim und des Gemeinderats für die kommenden Jahre aus, dann sollen in den Jahren 2023 und 2024 in den Ortschaften Vockenrot, Lindelbach, Mondfeld, Sachsenhausen und Urphar zusammen 91 Bauplätze erschlossen werden. Zudem gibt es Planungen für die Erschließung weiterer Neubaugebiete am Rande von Bettingen.

Der Blick in die Statistik zeigt aber auch: Die größten Flächen in der Großen Kreisstadt werden noch immer von den Landwirtschaftsflächen mit rund 5760 Hektar eingenommen. Was gegenüber 2021 allerdings einen spürbaren Rückgang bedeutet, als das Statistische Landesamt noch eine Landwirtschaftsfläche von rund 6600 Hektar für Wertheim ausgewiesen hatte. Rund 4950 Hektar der gesamten Gemarkungsfläche waren zudem von Wald belegt.

GUNTER FRITSCH

Stichwort: Flächenverbrauch Unter dem allgemein üblichen Begriff des Flächenverbrauchs wird landläufig ausschließlich die Versiegelung - also das teilweise oder vollständige Abdichten von zuvor offenen Böden - verstanden. Doch so einfach sind die Zusammenhänge letztlich nicht, worauf auch das Landesamt für Statistik in seiner jüngsten Erhebung zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen in Baden-Württemberg aufmerksam macht. So umfasse auch die Siedlungs- und Verkehrsfläche, die oft als komplett versiegelt gilt, »in erheblichem Umfang Grün- und Freiflächen«, heißt es in einer jüngsten Pressemitteilung der Behörde. Nach Schätzungen der Statistiker ist im Regelfall lediglich knapp die Hälfte der Verkehrs- und Siedlungsfläche im gesamten Land auch tatsächlich versiegelt. Ob dieser Schätzwert sich allerdings auf alle Kommunen im Land übertragen lässt, ist fraglich, weil er keine Aussagen über den Grad der jeweiligen Versiegelung etwa von Grundstücken beinhaltet. Ein Blick in den Landkreis Main-Tauber zeigt, dass auch hier der Anteil der Flächen für Siedlungen und Straßenflächen binnen eines Jahres gestiegen ist. Waren 2020 erst 10,2 Prozent der Gesamtfläche von rund 130.400 Hektar mit Siedlungen, Straßen, Wegen und Parkplätzen belegt, so waren es ein Jahr später bereits 11 Prozent (14.407 Hektar) der Fläche des Main-Tauber-Kreises. Überraschend dabei: Fast 55 Prozent dieser Fläche machen Verkehrsflächen aus, lediglich 17,8 Prozent sind mit Wohnbauten besetzt. ()