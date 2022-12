Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Flächendeckende Glasfaser in Boxberg kommt

Internet: Spatenstich für den Ausbau des Main-Tauber-Kreises in Boxberg - Bundesweit erst zweites privatwirtschaftlich finanziertes Projekt

MAIN-TAUBER-KREIS 07.12.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

"Gemeinsam die Zukunft gestalten" - unter diesem Motto erfolgte der Spatenstich in Boxberg zum Glasfaserausbau im Main-Tauber-Kreis. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Christoph Obel

Dort trafen sich laut Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis Landrat Christoph Schauder, BBV-Geschäftsführer Manfred Maschek, Boxbergs Bürgermeisterin Heidrun Beck und der Vorsitzende der Bürgermeistervereinigung im Main-Tauber-Kreis, Bürgermeister Frank Menikheim, mit Bürgermeistern und Kreistagsmitgliedern zum Spatenstich für dieses zentrale Infrastrukturprojekt.

Es ist bundesweit erst der zweite privatwirtschaftlich ohne Steuer- und Fördergelder komplett finanzierte Ausbau eines gesamten Landkreises.

Der Netzbetreiber Breitbandversorgung Deutschland und der Investor Infracapital werden hier über die deutsche BBV-Mutter Infrafibre Germany GmbH in den kommenden drei bis vier Jahren insgesamt rund 135 Millionen in die Glasfasererschließung aller 18 Kommunen investieren, so die Mitteilung.

»Heute starten wir in Boxberg im Rahmen unserer Kooperation mit der BBV rund ein halbes Jahr nach der erfolgreichen Vermarktung mit dem ersten Spatenstich in unsere digitale Zukunft. Mit diesem Projekt, die Glasfaser flächendeckend zu verlegen und anzubieten, wird allen Menschen im Main-Tauber-Kreis die Teilhabe an den sozialen und wirtschaftlichen Vorteilen des Internets ermöglicht«, betonte Landrat Christoph Schauder.

Deutlich mehr als 19.000 Haushalte und Gewerbebetriebe, die sich schon vor Ausbaubeginn für einen direkten Glasfaseranschluss im Gebäude entschieden hätten, sprächen für sich.

Vieles längst digitalisiert

»Die Erfahrung zeigt: Es war schon immer richtig, frühzeitig in die passende Infrastruktur zu investieren. Die Digitalisierung ist längst bei den Unternehmen und Haushalten in der Region angekommen. Daher bin ich von diesem Konzept und seiner Notwendigkeit absolut überzeugt«, erklärte dazu Landtagsvizepräsident Professor Wolfgang Reinhart. »Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Förderstopps und der damit verbundenen Diskussionen, senden die erfolgreiche Zusammenarbeit des Main-Tauber-Kreises mit der BBV sowie der heutige Spatenstich wichtige Zeichen aus, wie sich der von allen gewünschte flächendeckende Glasfaserausbau in Baden-Württemberg und weit darüber hinaus tatsächlich beschleunigen lässt«, so BBV-Geschäftsführer Manfred Maschek.

Erklärtes Ziel sei es, den Ausbau weiterhin in enger Zusammenarbeit mit allen 18 Kommunen schnell zu realisieren.

»Für uns in Boxberg ist dies ein historischer Tag. Wir freuen uns über diesen wichtigen Meilensteintermin, der für den gesamten Landkreis hinsichtlich der Breitbandinfrastruktur ein neues Kapital aufschlägt. Wie wichtig leistungsstarkes Internet im Alltag tatsächlich ist, haben wir in den letzten zwei bis drei Jahren alle erfahren. Daher bin ich positiv gespannt, ab wann bei uns die ersten Haushalte und Betriebe ans Licht gehen«, meinte Bürgermeisterin Heidrun Beck.

Und der Vorsitzende der Bürgermeistervereinigung, Frank Menikheim, betonte abschließend, dass ein funktionierendes Glasfasernetz den Ländlichen Raum im Vergleich zu den Ballungszentren wieder bestens positioniere.

Die BBV wird nach dem Spatenstich in Boxberg zudem in den Kommunen Ahorn und Assamstadt beginnen, bevor der Ausbau schrittweise auch in allen anderen Kommunen startet, heißt es abschließend.

