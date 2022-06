Firmen helfen bei der Berufsorientierung

Berufsinformationstag: Rund 90 Aussteller informieren über Zukunftschancen im Main-Tauber-Kreis

Wertheim 26.06.2022 - 11:15 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Berufsinformationstag in der Comenius-Realschule und dem Berufsschulzentrum Wertheim konnten Jugendliche vieles über Ausblildungs- und Duale Studienchancen in der Region erfahren und einiges entdecken und ausprobieren. Foto: Birger-Daniel Grein

Rund 90 Aussteller warben um das Interesse der Schüler und stellten ihre Ausbildungs- und dualen Studienmöglichkeiten vor. Deren Spektrum reichte von Büro über Behörden, Handwerk und Technik bis zu Sozialem.

Auch die SRH Fernhochschule war mit einem Stand vertreten. Die meisten Aussteller kamen aus der Region rund um Wertheim. Es waren aber auch bundesweite Ausbilder wie die Bundespolizei vertreten. Der letzte BIT fand 2019 statt. Danach waren wegen der Pandemie nur virtuelle Berufsmessen möglich. Die Freude, dass es nun wieder in Präsenz möglich ist, war groß. »Ich bin etwas aufgeregt, aber man spürt die guten Vibrationen«, stellte BSZ-Schulleiter Manfred Breuer beim Rundgang am Vormittag fest. Man habe schon beim Aufbau gemerkt, wie sehr sich alle auf die persönlichen Begegnungen freuten. Online sei eben ganz anders als in Präsenz.

Wirtschaftskraft stärken

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez freute sich, dass man nach langer Pause wieder vor Ort zusammenkomme. »Der persönliche Kontakt ist auf solch einer Messe das A und O.« Und er freute sich über die große Resonanz bei Jugendlichen und Ausbildungsbetrieben und Einrichtungen. Sie repräsentierten die Vielfalt der Betriebe in der Großen Kreisstadt. »Ich wünsche mir, dass möglichst viele der jungen Leute hier eine Ausbildung finden und so unsere Wirtschaftskraft weiter stärken.« Einige Betriebe und Behörden waren das erste Mal beim BIT dabei, beispielsweise die Justizbehörde Wertheim. Deren Vertreter erklärten, dass die Ausbildung zur Justizfachkraft nun auch am Landgericht Mosbach und damit in der Region möglich sei. Neu waren ebenso dabei die Firmen Alma, Straub Cosmetics und Tauber Solar. Die Vertreter von Tauber Solar betonten, es sei für sie wichtig, selbst auszubilden um ausreichend qualifizierten Nachwuchs zu bekommen.

Laufbahn-Beratung

Neben Infos zum Berufs- und Studieneinstieg wurde außerdem eine Laufbahn-Beratung für weiterführende Schulen geboten.

Auch für den Ausbildungsstart 2022 gibt es noch viele Möglichkeiten. »Die Last Minute-Ausbildungsbörse ist gut bestückt«, stellte Mathias Mertens fest, der den BIT für die Realschule koordiniert hatte. Sein Organisationskollege vom BSZ, Patrick Schönig, betonte, die Veranstaltung werde auch weiterhin eine Aktion der Schulen bleiben. Sie sei traditionell, familiär und dennoch eine der größten der Region. Lob für den BIT gab es auch von Landrat Christoph Schauder: »Genau solche Formate brauchen wir.«

Zufrieden waren auch die Hauptpersonen, also die Schüler. »Ich finde den Tag interessant. Ich weiß noch nicht, was ich werden will«, erklärte die Neuntklässlerin Juliane Popp. Da sei der BIT eine Hilfe. An vielen Stationen gab es die Möglichkeit, Azubiprojekte in Aktion zu sehen oder selbst aktiv zu werden. Ein besonderes Geschenk wurde im Rahmen des BIT an die Comenius-Realschule Wertheim übergeben. Anlässlich des Neustarts in Präsenz überreichte die Firma Vermop der Schule einen neuen Reinigungswagen als Spende. Dieser hat einen Wert von rund 2000 Euro.

BIRGER-DANIEL GREIN